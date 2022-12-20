У Путина соглашаются на границы 23 февраля? Что поняли в Москве 20 декабря, 17:50 Эксклюзив НВ

Это некая запросная позиция для будущего торга

Днями у колонці із заголовком Як уникнути нової світової війни для британського тижневика The Spectator ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер першою умовою діалогу назвав припинення бойових дій вздовж «кордонів» до 24 лютого.

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Виникає запитання — якої країни точку зору він висловив? Думаю, точно що не США. Бо у своїх цих пропозиціях він повторює все те, що вже було. Він це все вже неодноразово казав. Висував і раніше такі, як на мене, дивовижні концепції. А зараз, думаю, що його вчергове використали для того, аби розказати, що сьогодні хоче отримати Москва.

У Москві зрозуміли, що ніякої перемоги на полі бою не буде. Що можна ще збирати сотні тисяч чергових чмобіків-мобіків, і їх буде знищено. У Росії, як кажуть військові експерти, реально закінчується озброєння. Якщо вони виводять на поле бою танки, що були вироблені у 80-х роках минулого століття, то це означає, що там справді ситуація катастрофічна. Не вистачає снарядів, не вистачає літальних апаратів. Те, що «вторая армия мира» пішла побиратися по світу і збирати БПЛА у країнах, таких як Іран, чи просити зброю у Північної Кореї — це означає, що це справді катастрофа.

За цих обставин що треба робити? Треба позиціонуватися як країну, яка виступає за мир, яка хоче відновлення спокою і так далі.

У Росії реально закінчується озброєння

Те, що Росії сьогодні ніхто не довіряє — це вже аксіома. Тому треба шукати когось, хто може ці ідеї винести на поверхню. Ну от особа Кіссінджера в цьому плані є доволі зрозумілою. Він завжди був русолюбом. Мабуть, не безкорисливо. От тому йому і доручили вчергове за якийсь певний бонус зробити щось подібне. Тому скоріше за все йдеться про московський план такого собі дипломатичного відступу. Ми, мовляв, повертаємося на круги своя, ми нікому нічого не винні, так сталося. Це у них такий традиційний зворот — «так исторически сложилось»: Крим — наш, частина Донбасу — наша, а там далі будемо дивитися.

Так що думаю, це така собі запитальна позиція для майбутнього торгу. Але, думаю, що на ці штучки ніхто більше не реагуватиме. Виходить, що у Путіна погоджуються на кордони 23 лютого і готові відмовитися від своїх нових псевдоанексій. Бо якщо у Кремлі заявляють, що вони вже «почали вивчати», то це означає, що вони цю ідею не відкидають і можуть бути якісь певні варіанти. Хоча з точки зору отих цілей, які вони перед собою ставили — захопити південь України, відрізати повністю від моря, — ну то вони мусять публічно від них відмовитися.

Тоді виникає питання — а як же сухопутний коридор до Криму без якого півострів не зможе функціонувати?

Це треба сприймати спокійно — як чергову спробу у якийсь спосіб перетягнути на себе ініціативу у «боротьбі за мир» як вони зараз кажуть. Головним нашим аргументом залишатиметься перемога ЗСУ на полі бою. Щодо цієї пропозиції, озвученої Кіссінджером, то тут питання не в ньому, а в самій пропозиції. Безумовно на Заході знайдуться російські консерви, які за це вчепляться і казатимуть, що це «чудова мирна ініціатива, яку треба підтримати, обговорити». Але тут уже питання не в тому, що і хто говоритиме на Заході. Це не той випадок, коли ми будемо запопадливо дивитися в чиїсь очі і випрошувати дозвіл бити їх на своїй території.

Повну версію інтерв'ю з Володимиром Огризком слухайте на Радіо НВ: