Почему не все в Конгрессе США поддерживают помощь Украине и как их убедить 23 декабря, 13:35 Эксклюзив НВ

Снова в США всплывает эта тема, куда идет помощь Украине

Считали, что во время выступления Владимира Зеленского конгрессмены 21 раз вставали с аплодисментами. В то же время в этом зале было три человека, чей настрой диссонировал с общим. Это, в частности, республиканцы — Мэтью Луис Гетц и конгрессвумен Лорен Боберт. Госпожа Боберт сказала потом, что не будет поддерживать никаких денег для Украины, пока не будет проведен полный аудит того, куда уже одобренные средства ушли. Об этом сообщило издание The Hill.

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Снова всплывает эта тема, куда идет помощь Украине.

Несмотря на это, поддержка Украины в Конгрессе США просто феноменальна. Я бывал на выступлениях наших президентов в США. Так же были очень положительные отзывы и реакции. Но то, что произошло 21 декабря, исключительно позитивно. Здесь нам нужно с теми скептиками, которые есть и мы не знаем, почему они таковы, возможно это давняя работа российских спецслужб. Нам нужно работать, так сказать, навстречу.

Было бы очень хорошо, если бы мы сейчас предложили сами с украинской стороны провести максимально точный аудит всего происходящего. И было бы очень хорошо, если бы мы пригласили этих троих конгрессменов (а там их было немного больше, потому что не все республиканцы пришли на это выступление), чтобы они прилетели в Польшу, потом доехали в Киев, а уже из Киева наши воины соответствующими средствами перевезли туда, где очень горячо. И если бы они увидели, что ежедневно в среднем нормальном темпе выстреливается 6−10 тыс. снарядов, а в пиковые дни расходы десятки тысяч снарядов, то они бы поняли, куда уходят деньги американских налогоплательщиков.

Пусть они там переночуют с нашими воинами в блиндажах

И тогда у них очень быстро исчезнет любое подозрение. Пусть они там переночуют с нашими воинами в блиндажах. Пусть послушают, как свистят над головой пули, разрываются снаряды. Вот это лучшая форма убеждения, что происходит. Потому что одно дело сидеть за 10 тыс. км и размышлять, куда идут деньги, а другое дело побывать на реальной войне. Вот то, чем сегодня должно заняться наше уважаемое посольство в США, пригласив этих людей очень вежливо после Christmas посетить восток Украины, и убедиться в том, что там происходит.

Для нас очень важна двухпартийная поддержка Украины. Есть ли определенная угроза, что не все республиканцы пришли даже послушать украинского президента? Думаю, что даже те республиканцы, которые слушали президента Зеленского и так же поднимались и аплодировали, и поддерживали то, что он говорил, в коалиции с демократами, которых все равно подавляющее большинство, вместе составят то количество депутатов, от решения которых будет зависеть все положительное, что касается Украины.

Да, видимо, у республиканской партии есть и, видимо, сейчас усилилось крыло тех, кого можно назвать трампистами. Правда, неизвестно, чем завершится история с самим Дональдом Трампом, потому что ему выдвинули очередные обвинения и неизвестно, как это отразится на его карьере. Возможно, очень негативно отразится. От этого будет так же зависеть и позиция этой группы людей, которые считают себя верными соратниками. Если мы будем двигаться в сторону максимальной прозрачности и приглашать их к нам на фронт, то, думаю, эта часть республиканской партии, которая сейчас будет представлена в Конгрессе, немного изменит свою позицию на более разумную.

Поэтому не думаю, что сейчас мы должны бояться каких-то чрезвычайных сдвигов. Тем более что, как 21 декабря сказала Нэнси Пелоси, через 48 часов закон о предоставлении Украине колоссальной суммы будет проголосован. А дальше, повторюсь, мы сами заинтересованы в том, чтобы каждый доллар был прозрачным, подотчетным, и это поможет нам просить еще больше, а возможно и требовать.

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