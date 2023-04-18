Интересный прогноз событий. Чего ждать от Китая в ближайшее время 18 апреля, 14:57 NV Премиум

Ключевой элемент ответа на этот вопрос сегодня находится в Украине

В последнее время в мире активно обсуждается новая роль Китая и его перспективы как реального центра силы. Ибо в мире уже поняли, что Россия потеряла любые шансы стать одним из нескольких (как они считали) полюсов тяготения. Перспектива России ясна: она превращается в (как сказал в свое время один американский президент) региональное государство, и шансов у него играть более-менее мощную роль становится все меньше. Как и шансов удержаться в нынешних границах. Поэтому не случайно наши западные партнеры определили именно Китай основным конкурентом на близкое, а может быть, и на среднесрочное будущее.

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И здесь возникает много вопросов относительно того, как же поведет себя Китай и что нам можно было бы ожидать от него в ближайшей перспективе.