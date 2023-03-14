Зачем РФ нужна Грузия и будет ли там новая война 14 марта, 13:21 Эксклюзив NV

Нужно проводить параллели между тем, что есть сейчас в Грузии, и режимом Януковича, который был у нас до 2014 года

Меня спрашивают, какой интерес у России до сих пор в Грузии? Отвечу, что выгода очевидна: империя живет совсем по другим правилам, чем нормальное государство. Нормальное государство думает о чем? О том, каким образом развиваться, создавать для своих граждан те или иные преференции, позитивы, давать им возможность самореализации и тому подобное. Оно никогда не думает о том, что нужно захватить чужие земли, чужую территорию, уничтожить соседнюю страну. Это просто в голову нормальных политических деятелей не входит.

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Другое дело, когда мы говорим об империи, она живет совсем другими законами, и мы так же должны это понимать. Она живет по законам тотального расширения для расширения. Не ради того, чтобы принести что-то позитивное, а для того, чтобы просто расширяться. Это основополагающий закон, в частности, он действует и для Российской империи. Поэтому создать вокруг себя опять же какую-то буферную зону, зону так называемой безопасности в головах московских правителей вполне нормально. Потому и насаждаются в постсоветских странах те режимы, которые будут лояльными к Кремлю.

А что значит лояльными?