Декабрь будет тестовым для конца путинского режима 6 сентября, 19:13 Эксклюзив НВ

В России понимают, что сейчас в энергетике наступает момент истины

Сейчас основная задача Запада — ограничить потенциал мафиозной России как бензоколонки. Помните, как когда-то сказал сенатор Джон Маккейн, — нужно просто им закрыть возможность зарабатывать деньги на нефти и на газе. Они уже перестали придумывать идиотские объяснения, когда останавливают экспорт через Северный поток (то у них там смазка выливалась, как в старом Жигуле, то еще что-то). Теперь они говорят: да, нам не нравятся санкции. Они отлично понимают, что Европа нынешнюю зиму пройдет с сегодняшними запасами и даже если российского газа не будет. И никто уже в российские истории не верит.

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Но в России последние два месяца в конце концов поняли, что это все серьезно и что будет попытка ограничить цену на российскую нефть — себестоимость, а также небольшое приложение. И что на газ будет попытка ограничить цену. Об этом уже открыто говорят в Еврокомиссии — ее президент Урсула фон дер Ляйен. И Кремль также понял, что Запад, хоть этого и не говорит вслух, работает на перезагрузку путинского режима. Ибо этот режим ведет себя как местная мафия, пытающаяся диктовать условия всему миру.

Сейчас Кремль будет выдумывать все что угодно. Будет путаться в своих выдумках, но, тем не менее, там поняли, что все серьезно. И сейчас уже занимаются поиском, а как выйти из сложившейся ситуации.

У Кремля есть три сферы влияния на мир.

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