Информационный пузырь Путина. Что будет, когда он лопнет 12 апреля, 20:31 NV Премиум Путин никогда не пользовался смартфоном или ноутбуком (Фото:REUTERS)

В начале апреля 2023 года мы получили новые доказательства того, что Путин обитает в пузыре тщательно подтасованной информации, созданном раболепными придворными

Принятие решений в Кремле было настолько беспорядочным — даже до полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года — что утверждение о том, что президент Владимир Путин обитает в пузыре тщательно подтасованной информации, созданном раболепными придворными, — казалось вполне правдоподобным. Начало апреля 2023 года принесло еще больше доказательств в пользу такого предположения об оторванности от реальности, типичной для зрелых авторитарных режимов, и ещё более обостренной нездоровым стремлением определять ход мировых дел.

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Глеб Каракулов, имевший звание капитана Федеральной службы охраны до своего дезертирства в октябре прошлого года, рассказывает историю изолированного лидера, болезненно одержимого своей личной безопасностью. Пренебрежение Путина к Интернету было известно и раньше, но тот факт, что лидер, сконцентрировавший необычайную власть над огромной страной, никогда не пользовался смартфоном или ноутбуком, до сих пор трудно согласуется с провозглашенными целями цифровизации и создания «электронного правительства».

Обвинения перебежчика обычно стоят не так уж много, но сам Путин, председательствующий на виртуальном заседании Совбеза России, за столом которого сидят псевдоруководители четырех незаконно аннексированных областей Украины, и записывающий свои указания о восстановлении «нормальной жизни», иллюстрирует масштабы искажения взглядов Кремля.