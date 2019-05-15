Одна из самых опасных угроз века Вчера, 15:21 2230 Цей матеріал також доступний українською

Уважаемые учителя, задумайтесь о ней, прежде чем начинать следующий урок

Наши дети начинают мыслить отвлеченными категориями задолго до того, как начинают говорить. При этом, вся жизнь маленького человека делится на периоды – так называемые сензитивные – особой восприимчивости к приобретению тех или иных знаний, умений и навыков. Но как только дети попадают в наши государственные детские сады и школы – их тут же начинают превращать в поколение потенциально бесполезных людей. Делается это не специально, просто, к сожалению, большинство наших учителей не в состоянии мыслить современными понятиями.

Но есть и исключения. Именно этим исключениям – учителям, которые являются частью современной реальности и осознают, что изменения неизбежны, людям, которые кожей и нервами ощущают, насколько быстро в сегодняшнем мире наступают глобальные перемены – посвящён этот текст.

Уважаемые учителя! Полагаю, вы понимаете, что вашим ученикам при выборе специальности необходимо полагаться на профессии будущего. Наш мир меняется, наступает время, в котором главной ценностью является востребованность, основной средой будет сеть, а определяющими – профессии, требующие кросс-функциональности, интуиции, сопереживания и социального взаимодействия. Всех тех качеств, которые отличают человека от машины.

Появление бесполезного класса – одна из самых опасных угроз XXI века

Появление бесполезного класса – одна из самых опасных угроз XXI века.

Искусственный разум станет ещё интеллектуальнее и в результате вытеснит множество людей с рынка труда. Поэтому конкуренция между людьми за право на работу, а соответственно за преимущества иметь привилегии, будет возведена в абсолют. В обществе главной ценностью станет востребованность.

Деньги отойдут на второй план. У востребованности появится черта, за которой окажется гигантское количество людей. Которые, возможно, и будут получать безусловный базовый доход для обеспечения своих потребностей, но уровень этих потребностей будет контролироваться государством в зависимости от финансового состояния экономики. Как вы думаете – каким будет размер безусловного базового дохода в нашей стране?

Подобные предложения уже обсуждают многие экономисты, и периодически вносят в парламенты законопроекты о базовых доходах. Пока что даже для развитых стран это выглядит утопией. Но никогда прежде, на протяжении всей истории человечества, путь от утопической идеи до её внедрения в реальную жизнь не был таким коротким.

Мир вступает в жестокую фазу переоценки большинства профессий, и это явление напрямую затронет в первую очередь детей, которые сейчас учатся в школе. У вас, под вашим руководством.

Задумайтесь, пожалуйста, об этом, прежде чем начинать следующий урок.

Текст опубликован с разрешения автора

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