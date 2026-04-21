Дружба за 90 млрд евро и «Донниленд» на Донбассе

● «Большое наступление» россиян откровенно тормозит. Российские оккупанты, несмотря на продолжение наступления на Сумском направлении, смогли захватить за прошедшую неделю, с 13 по 20 апреля, 35,58 кв. км украинской территории, что почти вдвое меньше, чем на позапрошлой неделе (63,13 кв. км), свидетельствуют данные OSINT-проекта DeepState.

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Половина из захваченного пришлась на приграничье Сумской области (17,74 кв. км против 20,33 кв. км на позапрошлой неделе) с уменьшением района проникновения на 8,63 кв. км. Также почти не изменились темпы продвижения врага в Донецкой области.

● Только за сутки — 1,5 тыс. пораженных дронами целей. Подразделения Сил беспилотных систем (СБС) поразили 1599 целей противника в течение суток, сообщили сами СБС в ТГ по состоянию на утро вторника.

Среди пораженных целей: 369 единиц личного состава (171 — ликвидировано); 60 точек вылета БпЛА; 1 танк; 40 артиллерийских систем; 106 единиц автомобильной техники; 37 мотоциклов; 302 беспилотных летательных аппаратов противника типа «коптер» и «крыло».

● Российская Urals получила дроновую составляющую. Дроны СБУ в ночь на 21 апреля атаковали линейно-производственно- диспетчерскую станцию Самара в поселке Просвет Самарской области РФ, обеспечивающую формирование экспортного сорта нефти Urals, вызвав пожар и повреждение резервуаров.

Об этом NV сообщили источники в СБУ. Они уточнили, что в результате удара на объекте вспыхнул масштабный пожар.

● Уиткоффу нужен визит в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не стоит делать сенсации из возможного визита представителей президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, поскольку украинская сторона постоянно с ними контактирует. «Другая история, я считаю, что их приезд нужен не нам, а нужен им. Почему? Потому что это неуважение ездить в Москву и не приезжать в Киев», — сказал Зеленский накануне.

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Президент отметил, что украинская сторона может встречаться с представителями Трампа и в других странах. «Мы же не о месте, мы же о результате. Они в контакте по телефону, и по телефону выражается желание продолжать коммуникацию и переговоры», — отметил он.

Также накануне США довольно решительно выступили на Совбезе ООН:

● Вашингтон призвал всех союзников Москвы остановиться. США призывают все государства — члены ООН играть конструктивную роль в прекращении войны в Украине, в частности путем прекращения поддержки, которая позволяет России продолжать конфликт, заявила на Совбезе Тэмми Брюс, заместитель постоянного представителя США при ООН. «В частности, мы призываем Китай немедленно прекратить поставки России товаров двойного назначения и материальных компонентов, которые способствуют ее военным усилиям», — сказала она. И добавила, что КНДР также должна прекратить поставки боеприпасов, в частности баллистических ракет, России для использования против Украины, что нарушает резолюции Совета Безопасности ООН 1718 и 1874, за которые сама Россия голосовала. Кроме того, по ее словам, Иран «является еще одним примером», поскольку он поставил России сотни ударных БПЛА и технологии БПЛА для использования в Украине, да еще и сотни баллистических ракет малой дальности.

Отдельно Брюс отметила на Совбезе, что президент США Дональд Трамп «четко дал понять, что он решительно настроен положить конец российско-украинской войне, которая принесла только смерть и разрушения».

● Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совбеза ООН отверг обвинения российской делегации в адрес Украины и заявил о системных проблемах в российской армии, значительных ежемесячных потерях личного состава, а также соучастии России с Ираном в контексте атак на энергетическую инфраструктуру партнеров Украины в регионе Персидского залива.

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● Украина хотела подкупить Трампа «Доннилендом» на Донбассе? Во время очередного этапа мирных переговоров о завершении войны РФ против Украины украинские чиновники предложили, чтобы часть Донбасса, которую пытается захватить РФ, была названа в честь президента Дональда Трампа — «Донниленд». Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на четыре информированных источника.

«Когда украинский переговорщик впервые упомянул этот термин, отчасти в шутку, это было сделано в рамках попытки убедить администрацию Трампа решительнее противостоять территориальным претензиям России. Владимир Путин пообещал продолжать боевые действия до тех пор, пока российские войска не достигнут ключевой административной границы на окраине Донбасса», — написало издание со ссылкой на три источника. Как отметила NYT, такое предложение хорошо отражает нынешнюю глобальную реальность, в которой правительствам разных стран приходится апеллировать к тщеславию Трампа, чтобы заручиться поддержкой США.

● Дружба уже готова. Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода Дружба, который был поврежден российским ударом, и тот может возобновить функционирование, заявил президент Владимир Зеленский после совещания с чиновниками. «Хотя никто сейчас не способен гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся, наши специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования», — написал он в ТГ.

По словам президента, Украина связывает с этим разблокирование европейского пакета поддержки, который уже был одобрен Европейским советом.

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Председатель Евросовета Антониу Кошта поблагодарил президента Украины за выполнение договоренностей по восстановлению работы нефтепровода Дружба.

● Дело с 90 млрд евро вот-вот пойдет. Европейский Союз запустил финальную процедуру по предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, сообщила Deutsche Welle. Как отметило издание, вопрос кредита внесли в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС, которое состоится 22 апреля.

Ожидается, что участники заседания утвердят поправки в многолетний бюджет ЕС — это последний технический пункт, необходимый для запуска финансирования.

Украина получит первый транш по займу ЕС в конце мая — начале июня. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис во время общения с журналистами.

● Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что формирование нового правительства в Венгрии будет способствовать продвижению вопроса предоставления Украине кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро.

● Зеленский запланировал энергетический Рамштайн. Украина на эту неделю готовит встречу в формате энергетического Рамштайна, необходимо ускорить получение необходимого финансирования для восстановительных работ, сообщил Владимир Зеленский. «И мы должны ускорить получение необходимого финансирования для восстановительных работ, а также построения защиты объектов энергетики», — добавил он.

Кроме того, президент сообщил, что на апрель и май обеспечены необходимые объемы горючего.

И напоследок:

● «Мобилизационный рэкет» в Одессе. В Одессе спецслужбы задержали восьмерых представителей Пересыпьского ТЦК и одного участкового за вымогательство $50 тыс. В СБУ впоследствии сообщили, что сотрудники ТЦК в Одессе входили в «организованную преступную группировку» и требовали деньги с людей, угрожая отправить их «штурмовиками на передовую». Информацию они, по данным следствия, получали от местного жителя, который служил в ТЦК.

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«По состоянию на сейчас подтвержден факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК и СП города Одесса представителями правоохранительных органов. Руководством Одесского областного ТЦК и СП обеспечивается полное взаимодействие с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей», — отметили в Одесском областном ТЦК под вечер.

● Экс-заместитель Ермака получил меру пресечения. Высший антикорсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Ростиславу Шурме, бывшему заместителю ныне уже бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, и его брату Олегу Шурме по делу о хищении средств по «зеленому тарифу». Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. После задержания подозреваемых и их доставки в орган досудебного расследования следственный судья определит, применять ли к ним соответствующую меру пресечения, отмечают в САП. Ростислав Шурма сейчас находится в Германии. Он заявлял о готовности сотрудничать со следствием, однако не на территории Украины.

21 января 2026 года НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств по «зеленому» тарифу на ТОТ Запорожья с убытками в 141,3 млн грн.

● Эхо киевского теракта. Печерский суд Киева отправил под стражу обоих полицейских — Михаила Дробницкого и Анну Дудину, которых подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время теракта в Киеве, на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

По результатам служебного расследования после теракта, произошедшего на выходных в Киеве, с должностей отстранили всю руководящую вертикаль патрульной полиции Киева, заверил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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