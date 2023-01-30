Еще одно поражение неоимперии «кривых зеркал» 30 января, 13:10

Принято историческое решение Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО о внесении центра города-порта Одесса в Список Всемирного наследия под угрозой

Несмотря на то, что россияне откровенно издевались над процессом внесения исторического центра города-порта Одесса в Список Всемирного наследия под угрозой: через своих «агентов влияния» пытались «отредактировать» досье, затягивали процедурные вопросы, пытались провоцировать, отменить или перенести рассмотрение номинации, — отныне исторический центр города-порта Одессы под защитой ЮНЕСКО.

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Для понимания двойных стандартов, всех средств, на которые только способна страна-агрессорка, обратим внимание на выступление на заседании Комитета заместителя постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяны Довгаленко, которая в очередной раз продемонстрировала, что является представителем современной империи «кривых зеркал». «Сегодня мы стали свидетелями похорон Конвенции всемирного наследия», — сказала она, добавив, что под давлением «научная объективность была позорно нарушена». И еще несколько высказываний российской дипломатки, несравнимы по уровню своего цинизма: «Удары по гражданской инфраструктуре наши военные не наносят» или «у вас там вылетели стекла в Одесском художественном музее, так надеемся, вы их вставили». И это говорят россияне о городе, который находится в нескольких десятках километров от линии фронта, неоднократно подвергавшемся обстрелам со стороны россиян. И уже 26 января, на следующий день после решения ЮНЕСКО, «Жемчужина Черного моря» снова подверглась бомбардировкам от российских варваров.

Председательствующая заседания Комитета достаточно щедро предоставила слово россиянке и все присутствовавшие должны были слушать дерзкий процедурный бред представительницы страны-террористки. Между тем, эта временная руководительница российской делегации — частая гостья на пропагандистских каналах РФ. Когда же у дипломатки-пропагандистки аргументы по Одессе были исчерпаны, она печально завела широко известную в исполнении Леонида Утесова песню «У Черного моря», экспромтом переведенную на английский. Однако кроме смеха в зале заседания это исполнение («фантомная боль») ничего не вызывало.

Россия справедливо проиграла и проигрывает.

Украина при поддержке международных партнеров подготовила номинацию в сжатые сроки, учитывая настоятельную необходимость сохранения и охраны этого южного украинского города как выдающегося объекта культурного наследия.

Россия справедливо проиграла и проигрывает

Непрерывное развитие Одессы как портового города достигает 15 века. С тех пор и до 18 века включительно он был известен как Хаджибей, с крепостью и гаванью. Благодаря порту город стал феноменом культурного разнообразия и межкультурного диалога. Во времена существования Российской империи продвигалось утверждение о том, что город основан указом императрицы Екатерины II в 1794 году. Однако рескриптом императрицы была лишь поддержана инициатива переустройства порта Хаджибей. Город процветал благодаря торговле и активному многонациональному сообществу жителей.

Пропагандистская путинская машина использовала миф об «основании Одессы императрицей», появившийся в 19-м веке, как еще один пазл русского мира и один из поводов для территориальных претензий России на украинские города и начало вооруженной агрессии.

Досье было подготовлено Одесским городским советом, МКИП в партнерстве с международными экспертами, согласовано с украинскими специалистами и историками, в частности, Украинским национальным комитетом ICOMOS и Украинским институтом национальной памяти, и передано в установленном порядке на рассмотрение Комитета ЮНЕСКО.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле высоко оценила внесение исторического центра города-порта Одесса в Список Всемирного наследия под угрозой, акцентировав, что «легендарный порт, оставивший след в кинематографе, литературе и искусстве, поставленный под усиленную защиту международного сообщества, будет сохранен от дальнейшего разрушения».

Украина не является членом Комитета Всемирного наследия (но очень надеемся, что станем в этом году) и не имела непосредственного влияния на процессы принятия им решений. Поэтому для нас очень важны были понимание сути вопроса странами — членами Комитета. Мы приложили все усилия, чтобы авторитетный институт не использовали для политических манипуляций.

Сам факт созыва внеочередной сессии не собиравшегося полтора года Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО по рассмотрению бесспорно и других важных вопросов (но все понимали, какое из них сегодня главное для обсуждения) — это большая заслуга украинских дипломатов, нашего постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО. Заседание Комитета всемирного наследия состоялось именно в Париже, а не в российской Казани, как планировалось ранее, и дипломатическим путем был устранен россиянин — глава Комитета, что, безусловно, является еще одной нашей победой.

Благодаря совместным усилиям Одесса уже находится под голубым защитным щитом ЮНЕСКО. Включение в Список всемирного наследия под угрозой открывает доступ к экстренным механизмам международной помощи как технической, так и финансовой, для усиления защиты объектов, в частности во время войны, и содействия их восстановлению. Итак, новый статус Одессы дает нам дополнительные аргументы в политической борьбе против России, потому что сегодня под угрозой уничтожения находится не просто прекрасный украинский город, а объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а разрушение такого объекта — военное преступление. И в случае разрушения на страну-агрессорку налагаются обязательства — все восстановить, независимо от того, согласится ли она на репарации после нашей победы или нет.

Победа будет за нами. Эта победа уже есть.

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