В настоящее время осуществляется июльский террор Одессы и области

В апреле 2025 года по Одессе и области были применены средства поражения, которые изначально спутали с реактивными-дронами, но которые при дальнейшем изучении оказались новым типом эрзац-ракет Бандероль.

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Очевидно, что оккупанты испытывали по Одессе новый тип мобилизационного средства поражения, но их применение очень быстро сошло на нет. По всей видимости, были выявлены недостатки, которые исправлялись на протяжении 2025−2026, а также налаживалось их серийное производство.

В настоящее время осуществляется июльский террор Одессы и области, а Бандероли стали одним из основных его инструментариев, наравне с реактивными дронами-камикадзе и авиационными ракетами Х-59/69.

Только с 16 июля по 21 июля (08:00) противник применил более 30 эрзац-ракет Бандероль.

Бандероли стали одним из основных инструментариев террора Одессы

Теперь, напоминание о том, какие ТТХ у Бандероли:

Скорость — 500 — 650 км/ч;

Дальность полета — от 200 до 300 км, что зависит от множества факторов;

Боевая часть — 150 кг, но самого взрывчатого вещества 50 кг тротилового эквивалента;

Производство — 2−3 единицы готовой продукции в сутки или 60−90 ракет в месяц. Производство пытаются масштабировать.

До июля 2026 ракета Бандероль ни разу настолько интенсивно не применялась. То есть, можно говорить, как минимум, о двух вещах.

Количественно — противник применяет накопленный запас, а не производственный потенциал для нанесения этих ударов. А, накопленного запаса, как мы можем оценивать даже по минимальному показателю производства, у них достаточно.

Испытания — эти удары похожи на компиляцию традиционного террора с боевыми испытаниями самой ракеты, как ее возможностей, так и тактик применения, для повышения эффективности.

Если испытания серийной эрзац-ракеты Бандероль удовлетворят вражеское командование, она может стать главным инструментом террора юга Украины, поскольку полет на сверхнизких высотах над уровнем моря значительно повышает эффективность этой ракеты, делая ее менее заметной. И задумываться о том, как этому дешевому и массовому, по сравнению с другими ракетами, средству противодействовать, стоило еще в прошлом году. Как именно?

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На дипломатическом уровне:

— Работать на уменьшение поставок в Россию китайских двигателей SW800Pro-A95, являющихся основной силовой установкой Бандеролей;

— Коммуницировать с Японией в вопросе блокирования поставок аккумуляторных батарей, применяемых в этих ракетах.

Пассивная оборона:

— Наращивать компоненту ЗРК малого и среднего радиуса действия вдоль береговой линии, что было бы полезным и для противодействия Х-59/69 и не только им;

— Продвигать для Одессы проекты типа купола РЭБ, создавать кварталы на базе системы Lima.

Активная оборона:

— Охота на БПЛА Орион, являющиеся не только разведывательным средством, но и носителем Бандеролей. Нет носителя — нет пуска.

Но…

Но, в прошлом году, когда Бандероль исчезла с радаров, о ней все успешно забыли и сосредоточились на формировании малого ПВО против дронов-камикадзе. Все, кроме самих российских оккупантов.

Это еще один из тех примеров, когда упускается комплексный подход в решении жизненно важных вопросов, а используются зачастую ситуативные рефлексии. Не могу сказать, что они не дают короткосрочный эффект, но вся загвоздка именно в формулировке «короткосрочный». А затем появляется очередной вызов, о котором и так все знали, но упускали из виду, либо принципиально не замечали его развития у врага.

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Текст опубликовано с разрешения автора