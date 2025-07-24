Новый подход. Какую тактику для обстрела Одессы выбрала Россия

Налет на Одессу в ночь на 24 июля был не самый массированный, но один из самых продолжительных

Применялись дроны-камикадзе, дроны-приманки — Shahed-136/Гербера/Пародия. Воздушная тревога раздалась 23 июля в 23:55, а отмена прозвучала в 24 июля в 2:36.

В ходе этого налета враги не организовали одновременное формирование ударной группы в море и массированный налет всеми и сразу. Они распределили процесс террора на несколько этапов, сконцентрировавшись на портовой инфраструктуре и центре города.

Почему была выбрана такая тактика? Почему не было одновременного налета всей группой, после того, как она собралась в море?

С учетом целей, опять-таки, гражданские жилые объекты, гражданская инфраструктура, возникает подозрение, что задачей был исключительно террор, растянутый по времени. Помимо поражения целей, тактика подразумевала и оказание морально-психологического давления на одесситов на протяжении почти трех часов неопределенности и угрозы.

Задачей был исключительно террор, растянутый по времени

Пока это только лишь предположение, но другого объяснения налету этой ночи на Одессу я не нахожу, с технической точки зрения или тактической. Если такой подход повторится, то можно говорить о целенаправленном растягивании противником налетов во времени, с намерением оказывать больший психологически изматывающий эффект на гражданское население.

Также, немного общей информации по накоплению и налетам.

В ночь на 19 июля российские оккупационные войска применили 344 дрона Shahed-136/Гербера/Пародия. Неиспользованными, ориентировочно, оставалось более 160 дронов.

В ночь на 20 июля — 57 дронов, накопление более 150 или 310 по итогу двух суток.

В ночь на 21 июля — 426 дрона. Ориентировочно запас — около 100.

В ночь на 22 июля — 42 дронов, накопление за сутки более 160, суммарно за двое суток — более 260.

В ночь на 23 июля — 71 дрон, накопление за сутки более 130, суммарно за двое суток — около 500.

В ночь на 24 июля… пока нет официальной информации от ВС ВСУ, но не думаю, что сегодня общий налет по Украине превышал 100 дронов комбинированного типа, а это может означать, что по состоянию на утро накопление за сутки составило 100, суммарно за трое суток — около 600. По итогу производства этого дня показатель превысит 800.

Это говорит о том, что массированный, концентрированный налет может быть осуществлен уже в ближайшие дни — не теряйте бдительность.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал