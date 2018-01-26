Ранние сигналы тирании

Тревожные симптомы для мира и Украины. Навеяно в ходе прочтения "О тирании. ХХ уроков ХХ столетия" Тима Снайдера по дороге в Давос на Всемирный экономический форум

Что такое тирания, украинцы прекрасно помнят. Большевистский режим в определенные периоды имел все классические признаки этого типа политического устройства, фантомные боли есть в каждой семье. Равно как и от столкновения с немецким фашизмом.

Но мало кто бы подумал, что европейский опыт станет настолько актуальным для США, добротно сконструированных «отцами-основателями» и снабженных системой внутренних предохранителей. Ан нет. Известный интеллектуал Тим Снайдер бьет тревогу и видит в современной американской демократии и президентстве Дональда Трампа симптомы, заставляющие обратиться к истории большевизма и фашизма. Равно как я (ни на минуты не поклонница творчества Снайдера) вижу их в украинской реальности. Поэтому посмотрим на те двадцать уроков ХХ столетия, которые пытается разъяснить Америке и миру автор одноименной книги. Некоторые уроки я назову авторскими наименованиями, некоторые по-своему, более точно, на мой субъективный взгляд. «Снайдеровские» формулировки закавычены.

1.«Не спешите проявлять покорность. Во времена приближения авторитаризма люди угадывают заранее, чего будет требовать репрессивный режим, а потом предлагают ему угаданное – до того, как от них этого потребуют».

Здесь не о трусости, здесь о ценностях. В мире без табу сложно устоять перед соблазном обеспечить себе спокойную жизнь, согласившись с малыми подлостями правителей. Как говорили в советское время, колебался с линией партии. Только вот за этой малостью во времена правительств, стремящихся к узурпации всей власти, всегда следуют маккиавелиевские большие злодеяния. «Преждевременная покорность является политической трагедией».

2. «Защищайте институции. Выберите ту, которая важна для вас, и станьте на ее сторону».

Украинские институции слабы и сейчас проходят зону турбулентности. Что мы получим на выходе, зависит от настоящего гражданского общества. Не от профессиональных антикоррупционеров на зарубежных зарплатах, а от людей дела, которые собираются жить в этой стране. «Иногда власть лишает институции влияния и функций, превращая их в подобие того, чем они когда-то были. Тогда вместо сопротивления новому режиму они служат ему опорой».

Здесь не о трусости, здесь о ценностях. В мире без табу сложно устоять перед соблазном обеспечить себе спокойную жизнь

3. «Любые выборы могут оказаться последними. По крайней мере, в жизни человека, который голосует».

Пока в Украине несут благоглупости про переход к полному е-госуправлению, Снайдер пишет: «Нам нужны бумажные бюллетени: их подсчет неуязвим к удаленному вмешательству, их всегда можно пересчитать». Три раза «ха» - он плохо знаком с постсоветскими реалиями. Но сам вектор размышления абсолютно верен. Виртуальность хороша в обществе, где действует репутационный контроль. А во времена разбрасывания камней и разрушения устоев, то, что можно пощупать, все же надежнее.

4. «Обращайте внимание на свастики и другие знаки ненависти. Не отводите взгляд и не привыкайте к ним».

Вы считаете, что это ведические символы и руны? Бог в помощь. Вот только Снайдер напоминает о гавеловском лавочнике, который выставил в окне своего торгового заведения лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», чтобы не иметь проблем с властью. Своего рода декларация лояльности. Как маркеры «еврейский бизнес» в ранненацистской Германии. «Принятие этих меток как части нормального городского пейзажа, означает согласие в убийственным будущим. Если все руководствуются такой логикой, сопротивление невозможно. А если никто не будет играть в эту игру?».

5.Помните о профессиональной этике и общечеловеческих ценностях.

В стабильных обществах этические кодексы профессиональных сообществ имеют значение, а сами общественные объединения имеют серьезное влияние на власть. Но когда клятва Гиппократа попрана, появляется доктор Менгеле. По этой же схеме адвокаты возглавляли во время Второй Мировой айнзацгруппы, а немецкие бюргеры с удовольствием использовали украинских наймычек. «Если специалисты путают профессиональную этику с эмоциями, которые возникли под давлением обстоятельств, они могут начать делать и говорить то, что раньше считали немыслимым».

6. «Берегитесь парамилитарных группировок».

«Когда люди с оружием начинают носить униформу и маршируют с факелом и изображением лидера, приближается беда. Когда подчиненные определенному лидеру парамилитарные группировки смешиваются с полицией и вооруженными силами, беда настала». Ни добавить, не убавить…. А ведь именно либеральные футурологи прогнозируют утрату государствами монополии на насилие. С учетом этого, урок № 6 я бы назвала для Украины уроком № 1.

7.«Если носите оружие, думайте. Будьте готовы сказать нет».

Достаточно слабая, с точки зрения наших реалий, формулировка. «Зло творится при участии солдат и полицейских, которые однажды увидели, что делают непредусмотренные правилами вещи». У нас и с правилами проблема, и с тем, чтобы отличить предусмотренное ими от непредусмотренного. Однако можно взять на заметку.

8. «Отличайтесь. Говоря и действуя не как все, человек может чувствовать себя неудобно. Но без ощущения неудобства нет свободу».

Это не о том, чтобы всегда писать поперек, если дали разлинованную бумагу. А о том, чтобы иметь мужество высказать свое мнение. Один умный коллега с иными взглядами на жизнь и политику, чем у меня, назвал меня оригиналкой. Если я считаю, что в местной власти Киева должна быть квота для коренных киевлян и должен существовать ценз оседлости, никакая сила не заставит изменить меня свою позицию, и не помешает ее публично высказать. Если я убеждена в том, что весомый вклад в создание национального богатства Украины внесли минимум четыре нации, что система образования должна уважать языки этих наций и дополнительно региональных меньшинств – то же самое. Даже если это кому-то не нравится.

9. Мыслите критично. Не позволяйте навязать себе пропагандистские клише по любому каналу коммуникации

Читайте книги, включая произведения инакомыслящих авторов, наблюдавших воочию тоталитарные режимы. Не повторяйте клише из телевизора, выйдите из соцсетей, вгоняющих в специфический вид транса. Это я говорю на каждом тренинге по информационной безопасности.

10. Не кормите постправду своим вниманием

«Постправда», как известно, слово 2016 года согласно Оксфордскому словарю. По сути, речь о состоянии общественного сознания-подсознание, которое настолько информационно перегружено и утомлено фейками, что для него уже не имеет значения степень достоверности сообщаемых по разным каналам коммуникации фактов.

Снайдер выделяет 4 способа уничтожения правды, которые я дополню своей системой дефиниций:

- откровенно враждебное отношение к объективной реальности, подача выдумок и лжи;

- ритуальные заклинания – бесконечное повторение реперных фраз (я называю это мантра-риторикой);

- магическое мышление (я называю это мифотворчеством, сознательным и злонамеренным упрощением реальности до набора выгодных правителю стереотипов);

- ничем не подкрепленная вера (как результат отказа от самостоятельного мышления).

«Постправда – начало фашизма». Да.

11. «Ответственно относитесь к информации, которую передаете другим».

«Способность замечать и понимать факты делает вас индивидом. Коллективное доверие к общеизвестным истинам делает нас обществом». Я всегда говорю своим студентам и слушателям – никогда не «шерьте» информацию, в достоверности которой не уверены. Ищите реальных, а не виртуальных лидеров мнений. Не доверяйте слепо фактчекерам, они тоже бывают злонамеренными и ангажированными. Это сложно. Это трудоемко. Но это единственный способ сохранить свою субъектность в информационном пространстве. А если чувствуете в себе лидерские задатки, найдите близкого по духу достойного ментора, и не бойтесь говорить. И писать.

12.«Не разрушайте свои социальные связи в реальном мире».

13. Выходите из дома и идите к людям.

Врать и хамить легко по телефону и интернету. В глаза сложнее. Заниматься демагогией легче с экрана, чем в далеком обесточенном селе, где могут на настоящей тачке с навозом народно люстрировать. И не только. Поэтому реальные контакты с живыми людьми в ситуации, когда можно дотронуться друг до друга, – наш антидот против постправды. «Власть хочет, чтобы ваше тело размякло в кресле, а эмоции рассеялись на экране». Именно так – VR, безусловный доход, роботизация – и глобализация имеет все шансы стать глобальной тиранией. «Если тираны не увидят никаких последствий своих действий в трехмерном мире, ничего не изменится».

14. «Оберегайте частную жизнь». Заботьтесь о репутации

Мир становится абсолютно прозрачным. Е-декларации, открытые реестры имущества, фотографирующие, аудио- и звукозаписывающие устройства у каждого. И скелеты в шкафу у каждого же. «Тираны ищут зацепки, которые позволят им манипулировать вами». Поэтому научитесь жить, рефлекторно оценивая репутационные эффекты своих слов и поступков. «Тоталитаризм отменяет разницу между частным и публичным не только с целью лишить людей свободы, а и для того, чтобы вывести общество из зоны нормальной политики и приблизить к теории заговоров.» Конспирологически подкованные бабушки на лавочках и диванные эксперты – наглядное тому доказательство.

15.Творите добро

Снайдер в лучших американских традициях советует поддерживать благотворительные организации. В наших условиях не каждый профессиональный благотворитель заслуживает доверия. Поэтому мой довод в пользу этой рекомендации другой. Снайдер говорит, что благотворительность поможет найти новые контакты и новые авторитеты. Я считаю, что это просто способ сохранить свою независимость, субъектность и систему ценностей.

16. «Учитесь у людей из других стран»

Да, но не у тех, кто настойчиво и небесплатно предлагает вас чему-то научить. А лучше, учите историю – тот же Снайдер отсылает нас к событиям 80-летней плюс-минус давности. Но это уже не смешно: «Позаботьтесь, чтобы у вашей семьи были заграничные паспорта». Не знаю, все ли так плохо, чтобы не имеющие их граждане США бежали срочно получать документ для выезда за рубеж, но если об этом говорится публично в таком тоне, наверное, дело серьезно. Хотя украинцам этот совет не нужен, они выражают свое отношение к происходящему в стране, голосуя ногами и массово временно или навсегда эмигрируя.

17. «Хорошо осознайте значение понятия «чрезвычайное положение». Возмущайтесь, когда патриотический словарь используют, чтобы ввести в заблуждение»

Не давайте себя запугать. Злоупотребление терминами «чрезвычайное положение», «терроризм», «экстремизм» - попытка заставить граждан «променять настоящую свободу на фальшивую безопасность» путем спекуляции на якобы исключительных сложившихся обстоятельствах.

Что касается патриотического словаря, то в Украине давно появилось такое явление, как патриотическая риторика по людське око – как инструмент личного обогащения. Пора учиться их идентифицировать и выставлять за ушко на солнышко.

18. «Сохраняйте спокойствие, когда произойдет немыслимое».

Под немыслимым Снайдер понимает масштабные теракты, которые как раз и являются для правителей поводом спекулировать на исключительности обстоятельств. «Пожар в Рейхстаге учит тиранов, что одно-единственное мгновение шока открывает путь к целой вечности покорности. Не дайте себя обмануть».

19. «Патриот руководствуется универсальными ценностями и стандартами, по которым оценивает свою нацию, всегда желая ей добра и роста над собой».

Патриот живет в реальном мире, националист – в выдуманном. Патриот своими действиями, своим образом жизни показывает любовь к родине, националист декларирует такую любовь. Патриот руководствуется универсальными ценностями, националист их не имеет. Патриот хочет видеть сограждан лучше, с позиции этих ценностей, националист заставляет их делать плохое, убеждая потом в том, что это хорошо. Такова логика Снайдера. «Патриотизм предполагает служение вашей собственной стране. Непатриотично избегать уплаты налогов».

20. «Будьте отважны».

В конце своей работы, которая местами напоминает политический памфлет, Снайдер прямо призывает к готовности погибнуть в борьбе с тиранией. Обращаясь к молодым американцам, он называет их первым историческим поколением, которое не будет слепо идти на поводу у антиисторических политических подходов – политики неизбежности и политики вечности. Победа либеральных ценностей не неизбежна (не знаю, как для США, но для мира это не самая плохая новость). Но и мифологизация прошлого, которую предлагают национал-популисты, не приведет ни к чему хорошему. «Мы всматриваемся в круговорот циклического мифа, пока не впадем в гипноз, а потом по чужому приказу делаем что-то ужасное».

… Из двадцати уроков Тима Снайдера можно спокойно сделать максимум десять, без потери смыслов. Но это тоже своего рода мантра-риторика для большего погружения читателя в тему. Тем более, что от своего американского читателя он ожидает действия. Ну, а нам, украинцам, можно спрямить логическую цепочку. Быть отважными, не бояться говорить, не давать обесценивать патриотическую риторику и сохранять здравый смысл.