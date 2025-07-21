Почему именно сейчас? Моя версия об обысках в НАБУ

К нескольким детективам НАБУ пришли с обысками без решения суда, выставили унизительные фото в интернет и заявили, что идет нейтрализация российского влияния на НАБУ

Что это было?

Ну давайте по вероятностям. Очень субъективная оценка.

50% вероятности: это операция прикрытия срыва конкурса БЭБ. Потому что там же есть письмо, о российской угрозе у победителя. А победитель из НАБУ. А в НАБУ целая сетка российских агентов. Значит, правильно не пускать детектива НАБУ на главу БЭБ.

25% вероятности: это атака на НАБУ, которое уже достало своей независимостью, позволяя себе приходить к уважаемым и лояльным людям.

24% вероятности: это месть НАБУ за то, что у нас теперь нет министерства единства.

1% вероятности: в НАБУ работает сеть российских агентов, которые действуют как единое целое и работают на врага.

Очень субъективная оценка. И очень хочется верить во что-то хорошее. Особенно во время войны. Что не будет лицемерно использоваться тема войны и противостояния россиянам. Поэтому хочется верить, что скоро мы увидим доказательства работы этой сети связанных друг с другом детективов НАБУ. Но пока в голову снова лезут те проклятые вопросы. Особенно на фоне того, как часто сейчас тема «работать на врага» используется силовиками для наезда на бизнес.

Безусловно, кто-то из детективов НАБУ может быть нечистым на руку. И даже торговать коноплей. И даже помогать продавать ее врагу. Но узнали ли об этом прямо сейчас? Действительно ли есть сеть. Или просто папочки с компроматом пришлось открыть, удовлетворяя политический запрос?

И почему российское влияние на НАБУ? Почему нет российского влияния на любую другую институцию, когда там ловят человека, связанного с врагом. А в НАБУ сразу российское влияние? А если этих людей объединяет только то, что они все являются детективами НАБУ, и больше ничего, то почему к ним приходят в одно утро? Это же как открывать мост ко дню города. Можно было бы раньше. Или надо позже, потому что не доделали. Но очень надо точно на конкретную дату. И сразу 80 обысков везде. Целых 80.

Или просто обществу (поэтому так вновь много внимания к анонимным телеграм каналам) и нашим западным партнерам надо предоставить хоть какое-то логическое объяснение, почему конкурс на главу БЭБ не привел ни к чему. И поэтому именно сейчас так поспешно разоблачается сеть агентов в НАБУ. И саботаж реформ сразу оказывается очень государственной позицией?

