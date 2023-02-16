Обыски в компании MacPaw. Что стоит понять украинцам 16 февраля, 18:28

Читая сообщения и комментарии об обысках в MacPaw, я увидел значительный пробел в виде ложных и токсических мыслей в обществе

А также то, что нужно продвигать идеи, ведущие нас к процветанию и богатству.

Первая из них — уважение прав частной собственности. Мы должны понимать: частная собственность — это синоним слов цивилизация и процветание. Каждый, кто уважает эти слова, должен осознать, что собственность безапелляционно должна быть неприкосновенна. Общество должно понять, что неуважение к этому закону ведет к нищете и варварству. Поэтому нельзя врываться в частное проживание или работу без особо важных причин. Причины обыска должны быть связаны исключительно с угрозами жизни, здоровью или нарушению прав собственности пострадавшей стороны.

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Вторая — недопустимое отношение к агрессии. Каждый человек, а не только депутат, имеет право на неприкосновенность. Агрессия — это нарушение естественного права человека. Многие люди относятся нормально к обыскам незнакомых им людей, хотя сами никогда не чувствовали на себе, что это такое. Я знаю, что это такое обыск, какое это унижение, моральное и физическое давление. Как рушится твоя репутация. Причем основание для обыска нашим силовикам искать не надо. Законодательство прописано таким образом, что обвинить можно кого угодно. А земельное законодательство — вообще пример запутанного, коррупционного и тормозящего экономику набора документов.

Основание для обыска нашим силовикам искать не нужно

Третья — это понимание того, что есть реальные преступления против людей, их собственности, а есть мнимые, относительные преступления без пострадавших. Последние созданы позывным правом или законодателями, прописывающими правила, согласно которым преступником становится тот, кто нарушает эти правила.

Если мы посмотрим на обыск в каждом конкретном кейсе со стороны естественных прав человека, то совершающие обыски силовики являются настоящими агрессорами, а обыскиваемые — жертвой. Особенно меня удивили защитники агрессоров с фразами «не все так однозначно», «надо разобраться» и т. д. Хотя все понимают, что обыски — это технология, по которой власти решают собственные имущественные вопросы.

Четвертая. Следует понимать, что только предприниматели создают благосостояние и развивают экономику, обеспечивают ресурсами, которые нам нужны для обороны нашей страны. Силовики, занимающиеся сегодня преступлениями без потерпевших, кошмарящие предпринимателей, тратят на себя ценные ресурсы, которые сегодня критически нужны для борьбы с настоящими рашистскими агрессорами.

Нужно уметь различать добро и зло или то, что нас развивает и тормозящее.

Текст опубликован с разрешения автора

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