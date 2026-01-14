Дорогие мои, что же это делается. НАБУ пришло к Тимошенко

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало аудиозаписи, на которых якобы Тимошенко говорит о выплатах депутатам за лояльное поведение. Так на кого теперь работает НАБУ?

Первые часы ненавистники НАБУ и борцуны с внешним управлением бегали и кричали, что НАБУ работает на американцев и снова ослабляет украинскую власть перед очередными переговорами. Как к ослаблению позиции Украины относится подозрение вечной оппозиционерке — не очень понятно. Но снова «американские следователи» и вот это все.

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Проходит несколько часов, и НАБУ обнародует записи «невиновной» Юлии Владимировны. Где она [по версии следствия — ред.], не только перекупает депутатов от монокоалиции, но и планирует разрушить коалицию, подорвать правительство, «голосовать только за увольнение, но не за назначение». Короче, получается, что планировала Юлия Владимировна организовать полноценный политический кризис, чтобы потом выгодно продать свою золотую акцию. И делает это во время войны и рекордных холодов на фоне уничтожения россиянами энергетической инфраструктуры. Что человек платит деньги, чтобы во время войны у нас не было министра энергетики и министра обороны. Ах да, человек еще и за увольнение Малюка голосовал. И за это, наверное, тоже платили?

Платить депутатам — это теперь « благотворительность»?

Так кто здесь на кого работает и почему именно сейчас вспоминается контракт на покупку газа по сумасшедшей цене в диких объемах имени Тимошенко-Путина? Но это такое. Может, просто январские воспоминания… Хотя очень бы хотелось, чтобы в телефоне Юлии Владимировны нашли что-то из того периода. Уже 15 лет этого жду.

Но вопрос другой. Что теперь делать? Где новая методичка? Теперь НАБУ работает на Зеленского, а не на американцев против Зеленского? Что говорит сторож с кладбища? Что говорит Корчинский? Что говорят приспешники Юлии Владимировны? Что скажет Мосейчук?

Платить депутатам — это теперь «благотворительность»? Если бы депутатам не заплатила Юлия Владимировна, то им бы заплатили то ли солдаты НАТО, то ли Путин?

Я запутался. Так на кого работает НАБУ?

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Текст опубликован с разрешения автора