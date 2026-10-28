Иван Компан

Иван Компан

Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы

Жив или мертв — все равно

28 октября, 04:09
NV Премиум
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На прошлой неделе вся страна была потрясена драматичными новостями об обысках у главы Центрального банка 

Хотя операция проводилась в условиях строжайшей секретности, чтобы предотвратить публичную утечку чувствительной информации о причастности руководства банка к противозаконным действиям — что, в свою очередь, могло бы привести к панике на финансовых рынках, падению биржевых индексов, девальвации национальной валюты и росту стоимости государственного долга, — меры, принятые для обеспечения секретности операции, все же не смогли полностью предотвратить разглашение информации, которая с самого утра начала распространяться в национальных и международных СМИ.

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В итоге индексы фондового рынка открылись значительным падением, национальная валюта потеряла 10% стоимости по отношению к корзине основных мировых валют, а доходность государственных облигаций выросла сразу на 100 б.п. Пытаясь смягчить последствия скандала, президент страны

Теги:   НБУ Андрей Пышный Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) финансовые рынки Личные финансы с Иваном Компаном

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