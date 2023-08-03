Если дети вернутся в школы офлайн. Улучшит ли это качество образования? 3 августа, 17:30

Минобразования настаивает, что смешанный и дистанционный формат обучения привели к значительному ухудшению качества образования

В то же время школы, колледжи и ЗВО смогут принять учеников только при условии соблюдения базовых требований безопасности. Конечно, речь идет прежде всего об укрытиях и бомбоубежищах, но речь не только об этом. Однако надо понимать, что укрытия в школах — это о безопасности. Качество образования заключается несколько в другом.

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На начало июля в МОН сообщали о готовности 67,8% учебных заведений. На обустройство укрытия выделено около 1,5 млрд грн образовательной субвенции. За месяц цифра выросла до 75%. Но такими темпами к сентябрю будет едва ли готово 80% учебных заведений. Кроме того, как выглядят на практике эти здания? Во многих случаях — это цокольные и подвальные помещения.

В школах, построенных в 1950—1960-х годах, есть настоящие бомбоубежища, которые позже были приспособлены под тиры, мастерские или подсобки. Но даже в случае «настоящих» бомбоубежищ последние строились для того, чтобы некоторое время скрываться от гипотетического ядерного удара. Ни одно из этих убежищ не предусматривало возможности переноса туда учебного процесса, да еще и для всех учеников одновременно.

Также архитектура школ, включая лестничные клетки, сообщение помещений, не предусматривала регулярного пользования укрытиями по несколько раз в день. А сигналы тревоги в зависимости от ситуации и конкретного населенного пункта могут раздаваться далеко не один раз в течение дня.

Все ли из названных проблем обусловлены именно дистанционным обучением?

Среди проблем, обусловивших ухудшение качества образования в онлайн-формате, названы следующие: отсутствие эффективной обратной связи между преподавателями и учениками; большое количество домашних заданий; технические проблемы; недостаточное обеспечение получателей образования и научно-педагогических работников компьютерной техникой; недостаток живого общения; отсутствие получения действенного практического опыта.

А теперь вопрос: все ли из названных проблем обусловлены именно дистанционным обучением?

Например, как часто ученики получают обратную связь от педагога в физическом классе? И главное, какого она качества? А домашние задания? На их количество и механичность родители жалуются уже, пожалуй, не один десяток лет.

Так что не стоит надеяться, что даже стопроцентное оборудование школ убежищами и укрытиями существенно улучшит качество образования. Поэтому, будем честными, укрытия — это о безопасности.

Менее популярным подходом является изменение формата образовательного процесса: командная и проектная работа, мейкерство и т. п. Индикатором здесь является усвоение учениками результатов обучения.

Основные вопросы: является ли материал и форма его подачи ответами на познавательные запросы учеников? Может/умеет ли ребенок применить изученное на практике? Улучшает ли программа понимание мира и тех обстоятельств, которые переживает молодой человек?

Если этого не происходит, то утверждать, что что-то кардинально изменилось от того, что ребенка утром десантировали в школу, а вечером эвакуировали оттуда, — не приходится.

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