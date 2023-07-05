Почему откладывается процесс обучения украинских летчиков на F-16 5 июля, 19:11 NV Премиум

Эти проблемы сейчас натовская бюрократия, которая известна своей не очень быстрой реакцией, пробует решить как можно скорее

Об обучении украинских летчиков на F-16. Промедление с обучением связано с подготовкой тренировочных центров. Дело в том, что F-16 массово снимаются с вооружения, соответственно, натовские страны не нуждаются в тренажерах и учебных центрах для F-16. И вот только когда возник вопрос поставки самолетов Украине и подготовки летного и технического состава на них, тогда эта проблема стала актуальной. Пропускная способность, каждая страна готовила не более звена, четыре пилота ежегодно, а сейчас надо подготовить целую бригаду.

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К тому же, тренажеры и учебные центры были неактуальными, они уже были перепрофилированы под F-35. Поэтому возникла такая проблема, что сейчас, например, Румыния, которая закупила у Нидерландов 32 самолета, жалуется, что даже за деньги она не имеет возможности готовить своих пилотов. Но все равно, сейчас прорабатываются различные варианты.

Обучение пилотов на F-16 — многоплановая проблема. Главное — есть достаточное количество двухместных самолетов F-16B, минимально десяток есть в Дании. Такие самолеты есть в Бельгии, остались и в Нидерландах. Дело в том, что боевая подготовка, летная и огневая подготовка на территории Европы не проводится. Она раньше проводились в Канаде, я, например, наблюдал ее в Гуз-Бей, в Канаде. Сейчас она, кажется, не работает, и подготовка идет уже в Соединенных Штатах. То есть здесь такой многоплановый процесс, где обучать пилотов на тренажерах, где проходить практический курс, где проходить боевую подготовку.

Я думаю, желающих обучать инструкторов будет много

И это все должно быть связано в единую систему и работать по единому графику. Вот эти проблемы сейчас натовская бюрократия, которая известна своей не очень быстрой реакцией, пытается решить как можно быстрее. И вообще информация была такая: если наши министры говорят, что обучение будет в июле, то датские, нидерландские официальные лица говорят, что подготовка начнется только в августе. Вот какая-то такая ситуация.

Никто, не имея политического решения, не будет вкладывать деньги или организовывать процесс обучения, когда неизвестно, будут обучать или не будут. Будут ли обучать на F-16, или на Gripen, или на F-18. Но все равно, запасные варианты есть. Например, сейчас в Румынии разворачивает свою деятельность частная компания Draken International, она в частном порядке готова готовить пилотов и набирает летный состав, требования к летчику-инструктору: не менее двух тысяч часов налета на F-16, из них 500 часов в качестве инструктора.

Я думаю, желающих будет много, потому что это стандартный налет для пенсионеров воздушных сил любой страны, это могут быть и американцы, европейцы из стран НАТО, которые летали на этом типе самолета. Там общепринято, что ты прошел какие-то серьезные курсы, после этого ты возвращаешься в свою часть и свой опыт преподаешь, учишь на базе своих знаний других летчиков своей эскадрильи, молодых летчиков. Поэтому это засчитывается уже как инструкторский стаж. Поэтому в целом да, это реальная программа.

Если ты научился на F-16 или на F-18, то это означает, что ты ознакомлен с базовыми процедурами, ты знаешь терминологию, имеешь опыт полетов в системе противовоздушной обороны или в системе воздушных сил НАТО. Всего в Соединенных Штатах курс переобучения с F-18 на F-16 составляет три месяца. Кажется, 72 дня или что-то такое, но без выходных, подряд. И вообще три месяца с выходными — это нормальный срок, после этого ты получаешь лицензию на то, что ты можешь быть пилотом F-16, если раньше летал на F-18, наверное, что и наоборот.

Возраст, в котором человек может считаться пенсионером с опытом работы и инструкторства на F-16 — 45 лет — это 100%, ты уже пенсионер в военно-воздушных силах НАТО. Ты или пенсионер, или уже на наземных службах, или еще летаешь, но в высоких званиях и в основном занимаешься командирской деятельностью или штабной работой. Но можешь еще так, подлетать. Я во всяком случае не видел 50-летних летчиков, я достаточно много участвовал и в авиашоу разных, причем как член экипажа.

Хотя я не был реально членом экипажа, но допуск был именно такого уровня. И мог свободно общаться с летным составом. Я не видел летчиков за 50 лет, а в 45, если ты не выполняешь сложный пилотаж, — это нормальный возраст для того, чтобы продолжать летать. У нас был генерал Никифоров, он летал до 55 лет.

Полную версию интервью с Валерием Романенко читайте здесь

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