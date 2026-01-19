Как мы нормализуем ракетные обстрелы
Нас убивают таки российские ракеты, но ИИ-сгенерированный просто-объяснительный контент делает нас очень легкой добычей для врага
Обычно, я быстро отфренживаю людей, которые распространяют моральные паники, особенно, созданные алгоритмами, а не живыми людьми, но в этот раз я так не сделала.
Действительно очень холодно, действительно темно, действительно очень тяжелый быт, и, в конце концов, не все учились дважды или трижды читать то, что откликнулось и легло на душу.
Почему нас убивают таки российские ракеты.
За прошлый год россияне нанесли по энергетике 612 целенаправленных комбинированных ударов, в Украине нет ни одной неповрежденной электростанции (министр энергетики Шмыгаль). До пятницы, утра 16 января, в Украине было несколько систем ПВО без ракет (президент Зеленский).
Это посуточная информация, и ее надо помнить.
Но относительно коммуникации — в ситуации с энергетикой есть очень важное измерение.
Проваленная коммуникация (от правительства президента Зеленского — до городского головы Кличко), перебрасывание ответственности от одного к другому вторую неделю, отсутствие объяснений, есть ли понимание, что делать, как делать, как минимизировать последствия того, что уже произошло с жилыми домами, переносит фокус внимания и фокус возмущения с военного преступления России не туда.
Городское хозяйство в его совковом формате так или иначе должно было бы загнуться
Так, куча управленцев вокруг не слишком состоятельны в целом, не слишком способны собирать стороннюю экспертизу в сложных кризисных ситуациях, выходить за пределы комфортного молчания в более сложную коммуникацию с людьми
И если это правда, что за 4 года президент ни разу не встретился с городским головой столицы (о чем написал сам Кличко), то о каком взаимодействии может быть речь.
Какое позорище эти «обидки» в такой момент, как сейчас.
Так случилось, что городское хозяйство, например, в Киеве, в его совковом формате так или иначе должно было бы загнуться.
Особенно, если десятилетиями процветали полузаконные застройки, где застройщики нарушали все возможные нормы, когда люди годами не могли договориться об ОСМД или нормальной управляющей компании и тому подобное.
Невежество «обычного человека» в темах ЖКХ всегда олицетворялось в невежестве медиа в этих темах. Потому что мало кого интересовали трубы в собственном доме, все специалисты по геополитике и коррупции.
Итак, это действительно должно было накрыться медным тазом рано или поздно, но не таким образом и не такой ценой. Потому что когда люди находятся в кризисе, в такой точке возмущения и испытаний, они не слишком готовы к пространным размышлениям о реформах и почему так произошло.
Им надо:
а) честное объяснение их перспектив,
б) помощь тем, кто на самом деле сам не справится ни при каких условиях,
в) четкий алгоритм, что можно сделать самим, а что может помочь городская власть и все те кризисные энергетические штабы, которые у нас ежегодно образуются.
И желательно быстро, и без политической хоботни.
Но я не могу не выразить восхищение всем, кто, собственно, и показал самопомощь, и кто помогает тем людям, кому значительно хуже.
Это наши фантастические черты действительно во все времена.
Ну, и также, кроме Киева, очень сложная ситуация и в Одессе, и в Днепре, и в Кривом Роге, и в Харькове.
Киевский пузырь немножко это из виду упустил.
Но этой ситуацией очень и очень пользуется Россия.
Они напрямую признают, что бьют по гражданским, уже ничего не скрывая. Зетники беснуются со своим «генералом морозом» и параллелями с Москвой во 2-й мировой. Они прямо говорят и пишут, что нас надо заморозить. Но этот весь комплекс тем должны объяснять не единичные голоса в фейсбуках, типа меня, а специально обученные люди.
Только не «позитивные блогеры» и прочая шушера, а люди, которые должны были бы уметь работать со стратегическими коммуникациями, которые бы умели просто и человечно объяснять реальные решения, а не то, что сейчас происходит. Не политически объяснять, а экспертно и человечно. Потому что это серьезные вещи, связанные с национальной безопасностью.
Реакция украинских граждан на ситуацию с энергетикой — это очень связано с национальной безопасностью. Но таких людей очень и очень мало.
Кстати, зашла на профиль того «автора цифрового контента», который так всем понравился. У него каждый второй пост — либо ИИ писал, либо ИИ-картинка. Думаю, когда-то депутатом будет. Уверена, что следующие местные советы и парламент будут состоять из Псов Патронов и ИИ-интеллектуалов — вижу тренд.
Не так уж и много.
Когда мы распространяем, что «нас убивают не ракеты», а что-либо другое, мы нормализуем ракетные обстрелы. Мол, вот были бы мы «нормальные», с «нормальной властью», «некоррумпированные», «компетентные», нас бы Россия не убивала бы.
Текст опубликован с разрешения автора