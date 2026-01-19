Как мы нормализуем ракетные обстрелы

Нас убивают таки российские ракеты, но ИИ-сгенерированный просто-объяснительный контент делает нас очень легкой добычей для врага

Обычно, я быстро отфренживаю людей, которые распространяют моральные паники, особенно, созданные алгоритмами, а не живыми людьми, но в этот раз я так не сделала.

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Действительно очень холодно, действительно темно, действительно очень тяжелый быт, и, в конце концов, не все учились дважды или трижды читать то, что откликнулось и легло на душу.

Почему нас убивают таки российские ракеты.

За прошлый год россияне нанесли по энергетике 612 целенаправленных комбинированных ударов, в Украине нет ни одной неповрежденной электростанции (министр энергетики Шмыгаль). До пятницы, утра 16 января, в Украине было несколько систем ПВО без ракет (президент Зеленский).

Это посуточная информация, и ее надо помнить.

Но относительно коммуникации — в ситуации с энергетикой есть очень важное измерение.

Проваленная коммуникация (от правительства президента Зеленского — до городского головы Кличко), перебрасывание ответственности от одного к другому вторую неделю, отсутствие объяснений, есть ли понимание, что делать, как делать, как минимизировать последствия того, что уже произошло с жилыми домами, переносит фокус внимания и фокус возмущения с военного преступления России не туда.

Городское хозяйство в его совковом формате так или иначе должно было бы загнуться

Так, куча управленцев вокруг не слишком состоятельны в целом, не слишком способны собирать стороннюю экспертизу в сложных кризисных ситуациях, выходить за пределы комфортного молчания в более сложную коммуникацию с людьми и т. д.

И если это правда, что за 4 года президент ни разу не встретился с городским головой столицы (о чем написал сам Кличко), то о каком взаимодействии может быть речь.

Какое позорище эти «обидки» в такой момент, как сейчас.

Так случилось, что городское хозяйство, например, в Киеве, в его совковом формате так или иначе должно было бы загнуться.

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Особенно, если десятилетиями процветали полузаконные застройки, где застройщики нарушали все возможные нормы, когда люди годами не могли договориться об ОСМД или нормальной управляющей компании и тому подобное.

Невежество «обычного человека» в темах ЖКХ всегда олицетворялось в невежестве медиа в этих темах. Потому что мало кого интересовали трубы в собственном доме, все специалисты по геополитике и коррупции.

Итак, это действительно должно было накрыться медным тазом рано или поздно, но не таким образом и не такой ценой. Потому что когда люди находятся в кризисе, в такой точке возмущения и испытаний, они не слишком готовы к пространным размышлениям о реформах и почему так произошло.

Им надо:

а) честное объяснение их перспектив,

б) помощь тем, кто на самом деле сам не справится ни при каких условиях,

в) четкий алгоритм, что можно сделать самим, а что может помочь городская власть и все те кризисные энергетические штабы, которые у нас ежегодно образуются.

И желательно быстро, и без политической хоботни.

Но я не могу не выразить восхищение всем, кто, собственно, и показал самопомощь, и кто помогает тем людям, кому значительно хуже.

Это наши фантастические черты действительно во все времена.

Ну, и также, кроме Киева, очень сложная ситуация и в Одессе, и в Днепре, и в Кривом Роге, и в Харькове.

Киевский пузырь немножко это из виду упустил.



Но этой ситуацией очень и очень пользуется Россия.

Они напрямую признают, что бьют по гражданским, уже ничего не скрывая. Зетники беснуются со своим «генералом морозом» и параллелями с Москвой во 2-й мировой. Они прямо говорят и пишут, что нас надо заморозить. Но этот весь комплекс тем должны объяснять не единичные голоса в фейсбуках, типа меня, а специально обученные люди.

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Только не «позитивные блогеры» и прочая шушера, а люди, которые должны были бы уметь работать со стратегическими коммуникациями, которые бы умели просто и человечно объяснять реальные решения, а не то, что сейчас происходит. Не политически объяснять, а экспертно и человечно. Потому что это серьезные вещи, связанные с национальной безопасностью.

Реакция украинских граждан на ситуацию с энергетикой — это очень связано с национальной безопасностью. Но таких людей очень и очень мало.

Кстати, зашла на профиль того «автора цифрового контента», который так всем понравился. У него каждый второй пост — либо ИИ писал, либо ИИ-картинка. Думаю, когда-то депутатом будет. Уверена, что следующие местные советы и парламент будут состоять из Псов Патронов и ИИ-интеллектуалов — вижу тренд.

Не так уж и много.

Когда мы распространяем, что «нас убивают не ракеты», а что-либо другое, мы нормализуем ракетные обстрелы. Мол, вот были бы мы «нормальные», с «нормальной властью», «некоррумпированные», «компетентные», нас бы Россия не убивала бы.

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Текст опубликован с разрешения автора