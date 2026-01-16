Сумы превращаются во второй Херсон

Не так много сообщений о ситуации на Северо-Слобожанском направлении, оно же Сумское. Там ситуация ухудшилась, несмотря на тенденции, которые должны были наоборот, содействовать развитию событий в нашу пользу

Не так давно, в октябре-ноябре 2025-го, подразделения 76-й ДШД были отправлены для усиления 5-й ОВА на Гуляйпольское направление. В свою очередь, 155-й ОБр МП была усилена 51-я ОВА на Добропольском направлении.

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Казалось бы, группировка противника была ослаблена и, можно было воспользоваться ситуацией в моменте для улучшения своих позиций, но…

Начиная с декабря 2025 года, российские оккупационные войска значительно улучшили именно свои позиции на этом направлении, суммарно захватив за полтора месяца 50 км². Это позволило врагам не только полностью закрыть контроль над руинами под названием Юнаковка, но и вернуть контроль над Андреевкой и Новониколаевкой, приблизится к Варачиному (здесь сконцентрированы подразделения 30-го и 41-го МСП 72-й МСД 44-го АК).

Это позволило им не только установить более стабильный контроль над логистикой в виде основной трассы Н-07, а также над дорогами 504 и 505.

Создает условия для террора Сум на уровне fpv-дронов

Такое приближение российских оккупационных войск создает условия для того, чтобы терроризировать Сумы на уровне fpv-дронов.

На сегодняшний день российским оккупационным войскам уже не столько важна линия Хотинь-Марьине, сколько террор северных районов города, в частности, компрессорного завода, «трубного» и Центролита, а также ТЭЦ и Хлебзавода, которые оказываются при такой диспозиции на первой линии удара.

Честно скажу, я удивлен тому, как в условиях, когда враги, вынужденные с августа-сентября прошлого года ослаблять свои приграничные группировки, оказались на начало 2026 года в положении, когда смогут осуществлять террор Сум на уровне, которого у них не было по состоянию на август 2025.

Курск и Белгород, для поддержания боеспособности провалившейся 51-й ОВА на Добропольском направлении, смогли через пару месяцев создать условия для террора северных районов Сум, в то время, как им это не удавалось до ротации полгода, при значительно больших ресурсах.

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Количество группировки уменьшилось, по сравнению с первой половиной 2025, а результат улучшился. С чем это связано? Лично мне неизвестно. По крайней мере, пока…

Пока, залетающие на север Сум fpv-дроны преимущественно подавляются, но… Но это пока.

Той группировке, которая сейчас находится у российских оккупационных войск на Северо-Слобожанском направлении недостаточно для оккупации такого города как Сумы, но с учетом тенденции последних недель, для них уже созданы условия, для террора города на уровне Херсона, то есть, не только КАБами, баллистикой 9М723, но и элементарно — fpv-дронами.

Вражескому командованию, по сути, большего и не нужно. Их основная задача на сейчас, превратить Сумы во второй Херсон. То есть — открыть охоту 24/7 на гражданских с помощью fpv-дронов. Планомерный террор и создание паники, хаотизация города, вот их основная задача на среднесрочную перспективу.

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Текст опубликован с разрешения автора