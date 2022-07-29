День зверств Путина 29 июля, 18:19

Чем жила страна 29 июля 2022 года

● Чудовищное преступление Путина и путинских. Россияне умышленно обстреляли колонию в оккупированной Еленовке в Донецкой области, где держат «азовцев». И обвинили в обстреле Украину. По разным оценкам с «той» стороны (они не верифицированы Украиной), погибло 40−53 узников, еще 75−130 получили ранения. По данным ряда украинских источников, в барак, который пострадал, накануне перевели часть плененных бойцов полка Азов.

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● В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты таким образом решили обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые они сами совершили там. «Последствия обстрела уточняются», — пояснили в Генштабе.

● Российские оккупанты обвинили ВСУ в «ударе с HIMARS по колонии», в результате чего погибли 53 украинских военнопленных.

● Азов подтверждает гибель пленников. В Патронатной службе полка Азов подтвердили информацию о гибели своих пленных бойцов в результате теракта РФ в Оленивке. «Мы выясняем имена погибших и пострадавших по своим каналам. Также на место выехал Международный Комитет Красного Креста», — уточнили в службе.

● При этом в Азове призвали украинцев, не верить фейкам кремлевской пропаганды, отрицающей вину российских войск в совершении этого зверского преступления.

● Зачем россияне пошли на это? Военный эксперт Олег Жданов озвучил два объяснения действий россиян, уничтоживших часть колонии в Оленивке вместе с украинскими пленными. «Это еще один способ политического давления на руководство Украины — уничтожение наших пленных [через] нежелание их обменивать на тех условиях, которые сегодня выдвигает нам Российская Федерация, — предположил он. — Второй вариант — это могло быть захоронение следов пыток и казней наших пленных. Мы не знаем 100-процентно, были ли они живы на момент взрыва».

● Билецкий объявил охоту на российских преступников. Подразделения Азова объявили охоту на всех россиян, причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Еленовке. Об этом в Telegram сообщил основатель полка Азов Андрей Билецкий.

● Билецкий подтвердил, что этой ночью ударом по колонии в Еленовке россияне убили часть азовцев. И отметил, что перед обстрелом враги перевели бойцов полка именно в то отдельное здание, которое и пострадало.

● За дело взялся Офис генпрокурора. Офис генпрокурора начал досудебное расследование по факту удара российских оккупантов по колонии в оккупированной Еленовке. Уголовное дело открыто по факту нарушения законов и обычаев войны.

● По информации следствия, страна-террорист нанесла удар по территории колонии № 120 в Еленовке: примерно 40 человек погибли, 130 были ранены. В колонии оккупанты незаконно удерживали гражданских и военнослужащих ВСУ.

● Одна из версий произошедшего в Еленовке, — ее озвучили в СБУ, ссылаясь на перехваченный разговор оккупантов, — обстрела не было, был подстроенный взрыв внутри здания.

● Нужна реакция ООН. Украина требует реакцию международного сообщества на массовое убийство российскими захватчиками украинских пленных, которых держали в колонии в оккупированной РФ Оленивке. Об этом написал в Twitter Михаил Подоляк, советник главы ОП. По его словам, удар по зданию, в котором удерживались украинские военнопленные, является циничной и продуманной операцией РФ, чтобы обвинить Украину.

● «Нам известно, что Россия перевела часть украинских защитников в этот барак за несколько дней до попадания и зафиксированных обстрелов с российской стороны, — указал Подоляк. — Цель этого преступления — информационно дискредитировать Украину перед партнерами и сорвать поставки оружия. Но прежде всего это умышленное, циничное, продуманное массовое убийство украинских пленных, которое требует жесткого расследования. Требуем реакции ООН и международных организаций».

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● РФ должно быть признана государством-террористом. Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров решительно осудить удар по Еленовке, как грубое нарушение международного гуманитарного права, и признать Россию террористическим государством.

И это еще не все новости о чудовищных преступлениях россиян — вчера в соцсетях появилось видео садистских издевательств представителей «армии освободителей» над плененным украинским военным:

● РФ — «страна людоедов». Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя видео, на котором российский оккупант издевается над украинским военным, назвал Россию «страной людоедов». «Российские пропагандисты с восторгом показали, как группа ru-извергов уничтожала украинского пленного. Все, что нужно понимать миру: Россия — страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами», — написал он в Twitter.

● В Telegram российские оккупанты опубликовали видео издевательств над украинским военнопленным. На нем военные РФ убили пленника, кастрировав его канцелярским ножом.

● В своем Telegram Антон Геращенко, советник главы МВД, обнародовал оперативно установленные украинскими активистами полные данные на российского садиста, совершившего этого преступление — Арошанова Виталия Валерьевича, 1983 г. р. проживающего в Элисте, главном городе Калмыкии, — включая телефоны, номер паспорта и прочее.

● Преступление против человечности. «Варварство и развратность русских захватчиков возмутительны. Кастрация, убийства, изнасилования, убийства детей, уничтожение городов… Отвратительное зло, творимое российскими оккупантами», — так прокомментировал в Twitter кадры жесточайших пыток, применяемых врагами к украинскому воину, Пол Массаро, старший советник Конгресса США. В связи с этим он призвал американские власти как можно скорее предоставить украинским военным ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии в 300 км, и современные танки: «Дайте им все. Все, что им нужно, чтобы положить конец этому преступлению против человечности».

● По жилым кварталам. Утром войска РФ обстреляли Славянск Донецкой области, сообщил мэр города Вадим Лях. По его словам, вероятно, был нанесен ракетный удар. Повреждено много жилых многоэтажек в центре. Также снаряды попали в частные дома в микрорайоне Северный. Один человек ранен.

● «Освободители» несут лишь смерть. Утром войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram: «Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие».

● Позже Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, уточнил, что погибли четыре человека, еще семь были ранены. По его словам, снаряды упали рядом с остановкой общественного транспорта.

● Еще чуть позже мэр Николаева Сенкевич написал: «Пока известно о 5 погибших. 12 человек с ранениями госпитализированы, семь из них — в тяжелом состоянии, троих оперируют, четверо — в реанимации».

● Пропагандисты когда-нибудь ответят за «денацификацию». СБУ завершила досудебное расследование в отношении прокремлевских пропагандистов Армена Гаспаряна и Тимофея Сергейцева. На данное время они скрываются от правосудия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

● Гаспарян и Сергейцев являются идеологами так называемой «денацификации» Украины. Именно с подачи первого из них, еще четыре года назад призывавшего Кремль к военному вторжению, данный термин получил широкое распространение среди представителей московского режима.

● Украденное россиянами детство. В Украине зафиксировали депортацию более 5600 детей на территорию страны-агрессора России, заявила замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко. «Вместе с тем мы понимаем, что реальное количество действительно больше», — уточнила она.

● По словам Павличенко, сотни тысяч украинцев депортированы на территорию России и Беларуси.

При этом:

● Приговор оккупанту смягчили. Коллегия судей Киевского апелляционного суда заменила осужденному за убийство мирного украинца российскому военному Вадиму Шишимарину пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

● 23 мая Печерский райсуд Киева признал сержанта Шишимарина виновным в убийстве мирного украинца и приговорил его к пожизненному заключению. По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

● Приговор Шишимарину стал первым с начала масштабного вторжения в Украину.

● Влиятельное издание требует остановить геноцид. На шестом месяце войны в Украине можно однозначно утверждать, что Россия пытается осуществить геноцид украинцев. Все признаки действий Кремля, многих граждан РФ и российской армии «указывают на скоординированную, систематичную попытку уничтожить украинскую национальную идентичность».

● Об этом идет речь в материале влиятельного журнала Foreign Affairs под заголовком «Почему война России в Украине — это геноцид». Автор публикации Кристина Хук — бывший советник Бюро по разрешению конфликтов и стабилизационным операциям Госдепа США. Она детально указывает на признаки геноцида, осуществляемого Россией в Украине, и поясняет, почему западным странам важно немедленно признать этот факт для более эффективной поддержки Украины и противостояния Москве.

● «Факт геноцида в Украине фундаментально меняет доступные варианты политических действий, — поясняет Хук. — Типичные дипломатические стратегии, прекращения огня и переговоры о территориальном урегулировании не останавливают геноцидных войн. Запад усвоил этот урок в борьбе со зверствами и агрессией Гитлера — и должен вспомнить его снова».

● У Байдена приготовили кое-что Путину. В Госдепе США раскрыли детали будущих переговоров госсекретаря Энтони Блинкен и главы МИД страны-агрессора Лаврова. Как пояснил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, Блинкен планирует передать российскому министру «жесткий месседж» о недопустимости аннексии новых территорий Украины, а также о последствиях, которые за это будут ожидать РФ.

● Прайс подчеркнул, что из Москвы продолжают поступать очень тревожные заявления, в том числе со стороны лично министра Лаврова о «расширении географии» планов страны-агрессора на территории вне ОРДЛО.

● Накануне Блинкен заявил, что намерен в ближайшее время поговорить с Лавровым. Это произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

● Последний раз госсекретарь США и Лавров вели телефонные переговоры 12 февраля. В Госдепе тогда сообщили, что их шеф выразил российскому визави опасения США по поводу того, что Россия может начать новую вооруженную агрессию против Украины в ближайшие дни.

● Путин под давлением обстоятельств может изменить стратегию. Из-за провалов ВС РФ в войне с Украиной российский диктатор может изменить свою стратегию, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В эфире Sky News Уоллес, подчеркнул, что войска РФ терпят неудачу в целом ряде украинских регионов. «На данный момент россияне терпят неудачи во многих местах фронта… Путинские планы A, B и C потерпели неудачу, и он может обратить внимание на план D», — заявил он.

● В то же время, в чем именно может заключиться новая стратегия кремлевского режима, Уоллес не уточнил.

● Лукашенко остается угрозой. Угроза наступления по суше с территории Беларуси на Черниговскую область существует. Об этом рассказал Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОВА. «Почти все ракеты, выпущенные в последнее время, они все выпущены с территории Республики Беларусь. Артиллерийские обстрелы на территории Черниговской области все производятся с территории России. Соответственно, мы видим угрозу возможного наступления по суше с территории Беларуси и к этому готовы», — сказал он.

● По словам Чауса, на случай вторжения у местных властей и военных есть ответный план действий, детали которого не разглашаются.

● Луганщина не покоряется Москве. Войска РФ проверяют оборонные укрепления ВСУ в Луганской области на прочность, пытаясь найти слабые места. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram: «Разведывательные группы противника пытаются найти слабые места в нашей обороне, уточнить позиции украинских войск. Атакуют с разных сторон. Несколько раз применяли авиацию. Наши защитники отразили шесть штурмовых попыток россиян, которые были вынуждены отойти с потерями».

● Ничего у врага не получается. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) констатируют стагнацию в действиях оккупантов.

● По оценкам ISW, на фронте происходит следующее: российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к северо-востоку и юго-западу от Бахмута; армия РФ, возможно, активизирует наступательные операции вокруг Авдеевки, чтобы снизить интенсивность ударов ВСУ по целям в Донецке и его окрестностях; оккупанты могут готовить условия для возобновления наступательных операций в направлении Харькова; оккупанты предприняли попытку ограниченного наземного наступления на юге Украины, однако рискуют понести территориальные потери в Херсонской области; армия РФ пытается сохранить пути сообщения через Днепр и связь с тыловыми районами Херсонской области; Кремль продолжает осуществлять меры в попытках компенсировать потери офицерского и личного состава в Украине.

● А потери оккупантов растут. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 40 500 своих военных, из них 270 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском направлении.

● Также оккупанты лишились более 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1749 (+7 за сутки), боевые бронированные машины — 3987 (+8), артсистемы — 900 (+6), реактивные системы залпового огня — 258 (+0), средства ПВО — 117 (+0), самолеты — 222 (+0), вертолеты — 190 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 731 (+2) и многое другое.

● Острая нехватка пехоты. С марта российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера действует на востоке Украины в координации с российскими военными. В сводке британского оборонного ведомства в Twitter сказано, что на нее, вероятно, была возложена ответственность за определенные участки линии фронта, как и на обычные армейские подразделения.

● «Это существенное изменение по сравнению с предыдущей работой группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от открытой широкомасштабной регулярной российской военной деятельности», — считают британцы. Этот новый уровень интеграции, мол, еще больше подрывает давнюю политику российских властей, отрицающих связи между ЧВК и Москвой.

● «Роль Вагнера, вероятно, изменилась, потому что российское Минобороны испытывает острую нехватку боевой пехоты, однако маловероятно, что сил Вагнера будет достаточно, чтобы существенно изменить ход войны», — говорится в сводке минобороны Великобритании.

● Удары по тылам врага. Украинские силы нанесли удар по российскому складу в оккупированным Иловайске. Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ в Telegram, публикуя соответствующие фото и видео.

● О взрывах в Иловайске также сообщает журналист Денис Казанский. «Ночью в Иловайске в качестве шага доброй воли демилитаризовался склад „селитры“ российских оккупантов в районе ж/д вокзала, — написал он в Telegram. — Взрывы были такой силы, что в ближайших зданиях повыбивало стекла. Очевидцы сообщают, что на улицах лежат разлетевшийся снаряды. Пожар продолжается. Трасса из города закрыта».

● Кроме того, ВСУ уничтожили в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины четыре склада боеприпасов врага. Также было ликвидировано 36 россиян. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

● Зеленский проконтролирует зерно. Президент Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область, где должно заработать «зерновое соглашение» по экспорту украинского продовольствия. «Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки», — отметил он в своем Telegram.

● Зеленский добавил, что для Украины важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. «Пока кто-то, блокируя Черное море, уносит жизни у других государств, мы даем им возможность выжить», — резюмировал президент.

● РФ должна уважать соглашение. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что послы стран G7 приехали в Одессу и заявили о важности «зернового соглашения». «Мы с коллегами-послами G7 находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы подтвердить важность заключенного при посредничестве ООН соглашения, позволяющего транспортировать продовольствие из Украины», — написала она в Twitter.

● По словам Симмонс, «Россия должна уважать соглашение».

И для финала:

● Тупицкого вернут родному правосудию. Подольский райсуд Киева избрал в отношении бывшего главы КСУ Александра Тупицкого, обвиняемого по двум статьям, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в Госбюро расследований.

● Следующим шагом должно стать ходатайство об экстрадиции Тупицкого из Австрии, где он скрывается от украинского правосудия.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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