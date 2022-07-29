Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

День зверств Путина

29 июля, 18:19

Чем жила страна 29 июля 2022 года

● Чудовищное преступление Путина и путинских. Россияне умышленно обстреляли колонию в оккупированной Еленовке в Донецкой области, где держат «азовцев». И обвинили в обстреле Украину. По разным оценкам с «той» стороны (они не верифицированы Украиной), погибло 40−53 узников, еще 75−130 получили ранения. По данным ряда украинских источников, в барак, который пострадал, накануне перевели часть плененных бойцов полка Азов.

Видео дня

В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты таким образом решили обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые они сами совершили там. «Последствия обстрела уточняются», — пояснили в Генштабе.

Российские оккупанты обвинили ВСУ в «ударе с HIMARS по колонии», в результате чего погибли 53 украинских военнопленных.

Азов подтверждает гибель пленников. В Патронатной службе полка Азов подтвердили информацию о гибели своих пленных бойцов в результате теракта РФ в Оленивке. «Мы выясняем имена погибших и пострадавших по своим каналам. Также на место выехал Международный Комитет Красного Креста», — уточнили в службе.

При этом в Азове призвали украинцев, не верить фейкам кремлевской пропаганды, отрицающей вину российских войск в совершении этого зверского преступления.

Читайте также:
Борислав Береза
Борислав Береза
Несколько целей за последние сутки. Чего добивается Россия

Зачем россияне пошли на это? Военный эксперт Олег Жданов озвучил два объяснения действий россиян, уничтоживших часть колонии в Оленивке вместе с украинскими пленными. «Это еще один способ политического давления на руководство Украины — уничтожение наших пленных [через] нежелание их обменивать на тех условиях, которые сегодня выдвигает нам Российская Федерация, — предположил он. — Второй вариант — это могло быть захоронение следов пыток и казней наших пленных. Мы не знаем 100-процентно, были ли они живы на момент взрыва».

● Билецкий объявил охоту на российских преступников. Подразделения Азова объявили охоту на всех россиян, причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Еленовке. Об этом в Telegram сообщил основатель полка Азов Андрей Билецкий.

Билецкий подтвердил, что этой ночью ударом по колонии в Еленовке россияне убили часть азовцев. И отметил, что перед обстрелом враги перевели бойцов полка именно в то отдельное здание, которое и пострадало.

За дело взялся Офис генпрокурора. Офис генпрокурора начал досудебное расследование по факту удара российских оккупантов по колонии в оккупированной Еленовке. Уголовное дело открыто по факту нарушения законов и обычаев войны.

Читайте также:
Алексей Мельник
Алексей Мельник
Это не ошибочный удар. Каким был мотив убийства пленных бойцов Азова в Еленовке

По информации следствия, страна-террорист нанесла удар по территории колонии № 120 в Еленовке: примерно 40 человек погибли, 130 были ранены. В колонии оккупанты незаконно удерживали гражданских и военнослужащих ВСУ.

Одна из версий произошедшего в Еленовке, — ее озвучили в СБУ, ссылаясь на перехваченный разговор оккупантов, — обстрела не было, был подстроенный взрыв внутри здания.

Нужна реакция ООН. Украина требует реакцию международного сообщества на массовое убийство российскими захватчиками украинских пленных, которых держали в колонии в оккупированной РФ Оленивке. Об этом написал в Twitter Михаил Подоляк, советник главы ОП. По его словам, удар по зданию, в котором удерживались украинские военнопленные, является циничной и продуманной операцией РФ, чтобы обвинить Украину.

«Нам известно, что Россия перевела часть украинских защитников в этот барак за несколько дней до попадания и зафиксированных обстрелов с российской стороны, — указал Подоляк. — Цель этого преступления — информационно дискредитировать Украину перед партнерами и сорвать поставки оружия. Но прежде всего это умышленное, циничное, продуманное массовое убийство украинских пленных, которое требует жесткого расследования. Требуем реакции ООН и международных организаций».

Читайте также:
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Главный вывод после обстрела в Еленовке

РФ должно быть признана государством-террористом. Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров решительно осудить удар по Еленовке, как грубое нарушение международного гуманитарного права, и признать Россию террористическим государством.

И это еще не все новости о чудовищных преступлениях россиян — вчера в соцсетях появилось видео садистских издевательств представителей «армии освободителей» над плененным украинским военным:

РФ — «страна людоедов». Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя видео, на котором российский оккупант издевается над украинским военным, назвал Россию «страной людоедов». «Российские пропагандисты с восторгом показали, как группа ru-извергов уничтожала украинского пленного. Все, что нужно понимать миру: Россия — страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами», — написал он в Twitter.

В Telegram российские оккупанты опубликовали видео издевательств над украинским военнопленным. На нем военные РФ убили пленника, кастрировав его канцелярским ножом.

В своем Telegram Антон Геращенко, советник главы МВД, обнародовал оперативно установленные украинскими активистами полные данные на российского садиста, совершившего этого преступление — Арошанова Виталия Валерьевича, 1983 г. р. проживающего в Элисте, главном городе Калмыкии, — включая телефоны, номер паспорта и прочее.

Преступление против человечности. «Варварство и развратность русских захватчиков возмутительны. Кастрация, убийства, изнасилования, убийства детей, уничтожение городов… Отвратительное зло, творимое российскими оккупантами», — так прокомментировал в Twitter кадры жесточайших пыток, применяемых врагами к украинскому воину, Пол Массаро, старший советник Конгресса США. В связи с этим он призвал американские власти как можно скорее предоставить украинским военным ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии в 300 км, и современные танки: «Дайте им все. Все, что им нужно, чтобы положить конец этому преступлению против человечности».

По жилым кварталам. Утром войска РФ обстреляли Славянск Донецкой области, сообщил мэр города Вадим Лях. По его словам, вероятно, был нанесен ракетный удар. Повреждено много жилых многоэтажек в центре. Также снаряды попали в частные дома в микрорайоне Северный. Один человек ранен.

● «Освободители» несут лишь смерть. Утром войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram: «Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие».

Позже Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, уточнил, что погибли четыре человека, еще семь были ранены. По его словам, снаряды упали рядом с остановкой общественного транспорта.

Еще чуть позже мэр Николаева Сенкевич написал: «Пока известно о 5 погибших. 12 человек с ранениями госпитализированы, семь из них — в тяжелом состоянии, троих оперируют, четверо — в реанимации».

Пропагандисты когда-нибудь ответят за «денацификацию». СБУ завершила досудебное расследование в отношении прокремлевских пропагандистов Армена Гаспаряна и Тимофея Сергейцева. На данное время они скрываются от правосудия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

Гаспарян и Сергейцев являются идеологами так называемой «денацификации» Украины. Именно с подачи первого из них, еще четыре года назад призывавшего Кремль к военному вторжению, данный термин получил широкое распространение среди представителей московского режима.

● Украденное россиянами детство. В Украине зафиксировали депортацию более 5600 детей на территорию страны-агрессора России, заявила замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко. «Вместе с тем мы понимаем, что реальное количество действительно больше», — уточнила она.

По словам Павличенко, сотни тысяч украинцев депортированы на территорию России и Беларуси.

При этом:

● Приговор оккупанту смягчили. Коллегия судей Киевского апелляционного суда заменила осужденному за убийство мирного украинца российскому военному Вадиму Шишимарину пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

23 мая Печерский райсуд Киева признал сержанта Шишимарина виновным в убийстве мирного украинца и приговорил его к пожизненному заключению. По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

Приговор Шишимарину стал первым с начала масштабного вторжения в Украину.

● Влиятельное издание требует остановить геноцид. На шестом месяце войны в Украине можно однозначно утверждать, что Россия пытается осуществить геноцид украинцев. Все признаки действий Кремля, многих граждан РФ и российской армии «указывают на скоординированную, систематичную попытку уничтожить украинскую национальную идентичность».

Об этом идет речь в материале влиятельного журнала Foreign Affairs под заголовком «Почему война России в Украине — это геноцид». Автор публикации Кристина Хук — бывший советник Бюро по разрешению конфликтов и стабилизационным операциям Госдепа США. Она детально указывает на признаки геноцида, осуществляемого Россией в Украине, и поясняет, почему западным странам важно немедленно признать этот факт для более эффективной поддержки Украины и противостояния Москве.

«Факт геноцида в Украине фундаментально меняет доступные варианты политических действий, — поясняет Хук. — Типичные дипломатические стратегии, прекращения огня и переговоры о территориальном урегулировании не останавливают геноцидных войн. Запад усвоил этот урок в борьбе со зверствами и агрессией Гитлера — и должен вспомнить его снова».

У Байдена приготовили кое-что Путину. В Госдепе США раскрыли детали будущих переговоров госсекретаря Энтони Блинкен и главы МИД страны-агрессора Лаврова. Как пояснил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, Блинкен планирует передать российскому министру «жесткий месседж» о недопустимости аннексии новых территорий Украины, а также о последствиях, которые за это будут ожидать РФ.

Прайс подчеркнул, что из Москвы продолжают поступать очень тревожные заявления, в том числе со стороны лично министра Лаврова о «расширении географии» планов страны-агрессора на территории вне ОРДЛО.

Накануне Блинкен заявил, что намерен в ближайшее время поговорить с Лавровым. Это произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Последний раз госсекретарь США и Лавров вели телефонные переговоры 12 февраля. В Госдепе тогда сообщили, что их шеф выразил российскому визави опасения США по поводу того, что Россия может начать новую вооруженную агрессию против Украины в ближайшие дни.

Путин под давлением обстоятельств может изменить стратегию. Из-за провалов ВС РФ в войне с Украиной российский диктатор может изменить свою стратегию, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В эфире Sky News Уоллес, подчеркнул, что войска РФ терпят неудачу в целом ряде украинских регионов. «На данный момент россияне терпят неудачи во многих местах фронта… Путинские планы A, B и C потерпели неудачу, и он может обратить внимание на план D», — заявил он.

В то же время, в чем именно может заключиться новая стратегия кремлевского режима, Уоллес не уточнил.

● Лукашенко остается угрозой. Угроза наступления по суше с территории Беларуси на Черниговскую область существует. Об этом рассказал Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОВА. «Почти все ракеты, выпущенные в последнее время, они все выпущены с территории Республики Беларусь. Артиллерийские обстрелы на территории Черниговской области все производятся с территории России. Соответственно, мы видим угрозу возможного наступления по суше с территории Беларуси и к этому готовы», — сказал он.

По словам Чауса, на случай вторжения у местных властей и военных есть ответный план действий, детали которого не разглашаются.

● Луганщина не покоряется Москве. Войска РФ проверяют оборонные укрепления ВСУ в Луганской области на прочность, пытаясь найти слабые места. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram: «Разведывательные группы противника пытаются найти слабые места в нашей обороне, уточнить позиции украинских войск. Атакуют с разных сторон. Несколько раз применяли авиацию. Наши защитники отразили шесть штурмовых попыток россиян, которые были вынуждены отойти с потерями».

Ничего у врага не получается. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) констатируют стагнацию в действиях оккупантов.

По оценкам ISW, на фронте происходит следующее: российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к северо-востоку и юго-западу от Бахмута; армия РФ, возможно, активизирует наступательные операции вокруг Авдеевки, чтобы снизить интенсивность ударов ВСУ по целям в Донецке и его окрестностях; оккупанты могут готовить условия для возобновления наступательных операций в направлении Харькова; оккупанты предприняли попытку ограниченного наземного наступления на юге Украины, однако рискуют понести территориальные потери в Херсонской области; армия РФ пытается сохранить пути сообщения через Днепр и связь с тыловыми районами Херсонской области; Кремль продолжает осуществлять меры в попытках компенсировать потери офицерского и личного состава в Украине.

А потери оккупантов растут. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 40 500 своих военных, из них 270 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском направлении.

Также оккупанты лишились более 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1749 (+7 за сутки), боевые бронированные машины — 3987 (+8), артсистемы — 900 (+6), реактивные системы залпового огня — 258 (+0), средства ПВО — 117 (+0), самолеты — 222 (+0), вертолеты — 190 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 731 (+2) и многое другое.

● Острая нехватка пехоты. С марта российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера действует на востоке Украины в координации с российскими военными. В сводке британского оборонного ведомства в Twitter сказано, что на нее, вероятно, была возложена ответственность за определенные участки линии фронта, как и на обычные армейские подразделения.

«Это существенное изменение по сравнению с предыдущей работой группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от открытой широкомасштабной регулярной российской военной деятельности», — считают британцы. Этот новый уровень интеграции, мол, еще больше подрывает давнюю политику российских властей, отрицающих связи между ЧВК и Москвой.

«Роль Вагнера, вероятно, изменилась, потому что российское Минобороны испытывает острую нехватку боевой пехоты, однако маловероятно, что сил Вагнера будет достаточно, чтобы существенно изменить ход войны», — говорится в сводке минобороны Великобритании.

● Удары по тылам врага. Украинские силы нанесли удар по российскому складу в оккупированным Иловайске. Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ в Telegram, публикуя соответствующие фото и видео.

О взрывах в Иловайске также сообщает журналист Денис Казанский. «Ночью в Иловайске в качестве шага доброй воли демилитаризовался склад „селитры“ российских оккупантов в районе ж/д вокзала, — написал он в Telegram. — Взрывы были такой силы, что в ближайших зданиях повыбивало стекла. Очевидцы сообщают, что на улицах лежат разлетевшийся снаряды. Пожар продолжается. Трасса из города закрыта».

Кроме того, ВСУ уничтожили в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины четыре склада боеприпасов врага. Также было ликвидировано 36 россиян. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Зеленский проконтролирует зерно. Президент Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область, где должно заработать «зерновое соглашение» по экспорту украинского продовольствия. «Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки», — отметил он в своем Telegram.

Зеленский добавил, что для Украины важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. «Пока кто-то, блокируя Черное море, уносит жизни у других государств, мы даем им возможность выжить», — резюмировал президент.

РФ должна уважать соглашение. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что послы стран G7 приехали в Одессу и заявили о важности «зернового соглашения». «Мы с коллегами-послами G7 находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы подтвердить важность заключенного при посредничестве ООН соглашения, позволяющего транспортировать продовольствие из Украины», — написала она в Twitter.

По словам Симмонс, «Россия должна уважать соглашение».

И для финала:

Тупицкого вернут родному правосудию. Подольский райсуд Киева избрал в отношении бывшего главы КСУ Александра Тупицкого, обвиняемого по двум статьям, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в Госбюро расследований.

Следующим шагом должно стать ходатайство об экстрадиции Тупицкого из Австрии, где он скрывается от украинского правосудия.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Эксклюзивы НВ

Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
После 40 жизнь только начинается

На внутреннем валютном рынке украинцам предстоит выяснить, есть ли жизнь после 40. После 40 гривен за доллар

29 июля, 17:17
Мнения
Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Патриотизм и инвестиции — разные вещи

Давайте посмотрим, какие возможности если не для приумножения, то хотя бы для сохранения капитала в Украине сейчас есть и стоит ли ими соблазняться?

29 июля, 13:29
Мнения
Автомобили в одном из морских портов Республики Корея, ожидающие загрузки в теплоход (Фото:CIG Shipping via facebook)
Море рисков /
Что произошло с подержанными автомобилями, которые украинцы заказали из США и Кореи накануне войны
29 июля, 09:50
Компании / Рынки
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X