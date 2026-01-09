О ночи, проведенной в метро во время обстрела Киева

Решила разнообразить и провела ее в метро, а не в паркинге. Из плюсов — там много света и людей, которых можно рассматривать, там интернет и связь. Дежурная по станции обращается ко всем «уважаемые пассажиры», хотя никто никуда не едет. Однако, как сказать. Много песиков и нет котиков. У молодой женщины рядом случился анафилактический шок, и ей вызвали скорую, через час она вернулась и легла в свою кровать вполне здоровая.

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Подготовка к «шашлыкам» впечатляющая — почти у всех карематы и спальные мешки, раскладные стульчики, каждый четвертый — со своей кроватью, а кто-то поставил палатку и делает там все, что хочет. Тихо и сонно, если не считать шум эскалатора, часы над кассой показывают два, три ночи. Иногда слышны взрывы и тогда люди начинают шевелиться и заглядывать в телеграм-каналы, пересказывая друг другу одно и то же.

Кто-то поставил палатку и делает там все, что хочет

Кому-то взрывы напоминают покурить. Волшебное обманчивое слово «доразведка» выплевывает из подземного мира значительное количество людей, и они расходятся по свежезаснеженному ночному городу в разные стороны, а уже через несколько минут снова бегут от ракет: кто — обратно в метро, а кто упорно бредет домой, нивелируя весь смысл своего пребывания в метро до этого.

У каждого с утра важные и не очень дела. У кого-то зачем-то запись к косметологу. И эта кто-то поднимает себя за гривку и прет сквозь снег, потому что знает, что другая тоже перла неизвестно откуда. И встречаются две уставшие женщины с мешками под глазами. И другая этой делает массаж очень холодными руками — у тебя здесь напряженные мышцы, знаешь, — да не может такого быть.

Страшно красивая кто-то возвращается домой после процедуры. А кто-то вернется только вечером, а кто-то неизвестно когда вернется и вернется ли вообще.

У мамы на левом ни воды, ни электричества, ни отопления и кто-то делает все, чтобы хоть что-то вернуть.

Уважаемые пассажиры, ну что вам сказать? Не упасть чтоб, я смеялась, едем дальше, до весны значительно меньше двух месяцев, следующая остановка…

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Текст публикуется с разрешения автора