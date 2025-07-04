Услышали друг друга: о чем говорили Трамп и Зеленский

● Трамп услышал Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский провел анонсированный вчера телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский заверил, что они обсудили российские воздушные удары и ситуацию на фронте. «Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд», — написал украинский лидер в ТГ.

Также, по словам украинского президента, поговорили о возможностях оборонной промышленности и о возможностях совместного производства. Зеленский добавил, что Украина готова к прямым проектам со США и считает, что это «чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий».

«Обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и совместной работы с Америкой и другими партнерами. Спасибо!» — говорится в Telegram Зеленского.

Этому разговору предшествовала рекордная воздушная атака РФ на Киев:

● Печальный рекорд для Украины и Киева. Войска страны-агрессора России в ночь на 4 июля нанесли удар по Украине с использованием рекордных 550 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона обезвредила 478 целей, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты ударили по Украине: 539 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, более 330 из которых — шахеды; аэробаллистической ракетой Х-47 М2 Кинжал; шестью баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23; четырьмя крылатыми ракетами Искандер-К. По состоянию на 08:00 4 июля ПВО сбила 270 целей, еще 208 — локационно потеряны. Среди них — 476 дронов (268 сбито и 208 — локально потеряно или подавлено РЭБ) и две крылатых ракеты Искандер-К.

Основным направлением ночного российского удара был Киев. Воздушные силы добавили, что зафиксировано попадание девяти ракет и 63 дронов в восьми локациях, а также падение сбитых целей и обломков в 33 местах.

● Под обстрелом. Во время массированных ударов по Киеву один человек погиб, по меньшей мере 26 жителей столицы пострадали. Были повреждены многочисленные жилые дома (особенно в Соломенском районе), медучреждения, школы, а также оборудование ДТЭК и разрушены две трансформаторных подстанции. Падение обломков БпЛА зафиксировано в 6 районах — Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском. Также в результате удара РФ повреждена пожарная часть и 11 единиц техники спасателей. А еще — консульство Польши, склад книжного издательства и интернет-магазина Наш Формат, несколько отделений и сортировочное депо Новой почты.

«Киев выстоял одну из самых страшных ночей за время российской агрессии. […] Это вопрос того, позволит ли мир очередной российской ракете попасть в украинский дом и унести десятки жизней», — написала Елена Зеленская о ночной атаке.

● Работали перехватчики. А Владимир Зеленский рассказал, что во время массированной атаки РФ в ночь на 4 июля над территорией Украины действовали дроны-перехватчики. Зафиксированы десятки сбитий.

● В результате российских атак в Киеве с начала полномасштабной войны по состоянию на 1 июля было повреждено 1,6 тыс. жилых домов. Об этом NV Бизнес сообщили в КГГА.

● Демонстрация цинизма. «Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар. Всего 550 целей, из них не менее 330 — российско-иранские „шахеды“, были применены также ракеты, в том числе баллистические», — написал в ТГ Владимир Зеленский после массированного обстрела в ночь на 4 июля.

Президент отметил, что первые воздушные тревоги в городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора президента Трампа с российским диктатором.

● Трамп не получил удовольствия от Путина. Вчера президент США говорил по телефону с российским диктатором и рассказал, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» о прекращении огня в Украине.

«Это был довольно долгий разговор. Мы обсудили много вопросов, в частности Иран. А также, как вы знаете, войну с Украиной. И я не доволен этим. Сегодня я не достиг с ним никакого прогресса», — отметил Трамп.

● Президент Франции Эммануэль Макрон вчера поздно вечером переговорил с Дональдом Трампом о войне в Украине, Иране и тарифах.

● У Трампа согласия нет. Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с Москвы, а министр внутренних дел США Даг Бергум настаивает на другом подходе — вытеснить Россию, освободив место для американского экспорта, написало Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что администрация Дональда Трампа оказалась в эпицентре напряженных дебатов относительно будущей политики в отношении России на фоне слухов о потенциальном возобновлении сотрудничества в сфере энергетики.

● Германия проводит интенсивные переговоры по закупке ракет для систем ПВО Patriot для передачи Украине после того, как США приказали приостановить некоторые поставки критически важного оружия. Об этом сообщила Guardian со ссылкой на представителя немецкого правительства.

● Это все Хэгсет. Решение Пентагона прекратить поставки вооружений в Украину не было обоснованным, в частности анализ показал, что пакеты помощи Киеву не поставят под угрозу американские запасы боеприпасов. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По данным канала, ведущий демократ Палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил, что Пентагон лукавит, используя военную готовность для оправдания прекращения помощи, тогда как истинная причина заключается в том, что он просто стремится прекратить американскую помощь Украине.

По словам трех помощников конгрессменов и бывшего американского чиновника, знакомого с этим вопросом, приостановление поставок военной помощи Украине было односторонним шагом министра обороны Пита Хэгсета. По словам источников, это уже третий случай, когда Хэгсет самостоятельно останавливает поставки помощи Украине. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его действия были отменены через несколько дней.

● Пекин открывает карты. Министр иностранных дел Китая Ван И сказал главному дипломату Евросоюза Кае Каллас, что Пекин «не хочет видеть поражение России в войне против Украины», сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным китайской газеты, заявление прозвучало во время четырехчасовых переговоров между дипломатами в Брюсселе 3 июня. Как рассказали источники, Ван И объяснил позицию Китая тем, что «США сместят свое внимание на Пекин» в случае проигрыша РФ в войне.

● Прилет под Москвой. Силы обороны Украины сегодня поразили Научно-исследовательский институт прикладной химии в Сергиевом Посаде Московской области. Предприятие производит, в частности, термобарические боевые части для шахедов, сообщил Генштаб ВСУ.

И напоследок:

● НАБУ провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам, сообщили УП и Zn.ua.

По информации источников Zn.ua в правоохранительных органах, Резникова заранее об обыске не предупреждали. У него был изъят «неучтенный» телефон и «ряд значимых документов».

● Украинская оборонка будет работать в Дании. Украинские оборонные компании откроют производства в Дании. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и министр промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортен Бёдсков финализировали договоренности о сотрудничестве в сфере оборонного производства между двумя странами.

«Сегодня Дания стала первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и поставки в украинскую армию. Это подписание — исторический момент и уникальный в своем роде кейс для украинского ОПК», — сообщил Сметанин.

И еще:

● Новые пленные вернулись домой. Украина и РФ провели новый этап обмена военнопленными. Домой вернули украинских защитников, большинство из которых пребывали в плену с 2022 года, сообщил президент Владимир Зеленский.

Самому молодому освобожденному сегодня защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему — 59 лет. Кроме солдат и сержантов удалось освободить и офицеров. Среди возвращенных — защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет, а также незаконно осужденные в РФ защитники и лишенные личной свободы гражданские украинцы.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.