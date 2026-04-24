Вся суть «русского протеста». Что наконец дошло до россиян после Туапсе

Спойлер: не то, что нам бы хотелось

Помните, как в начале вторжения был очень популярный жанр среди украинских блогеров: а напишу-ка я своим русским друзьям, пусть им станет стыдно?

Это были тысячи текстов разной степени тупости и инфантильности, после прочтения которых, по замыслу авторов, «хорошим русским» должно было бы стать стыдно за своего фюрера, рейх и армию, которые убивали невинных украинских женщин и детей.

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Конечно же, стыдно не стало никому за единичными исключениями, вроде Гарри Каспарова.

А не стало стыдно потому, что это их, «хороших русских», запрос реализовала российская армия — наказать украинцев и научить «родину любите». Их родину.

Это они, молодые мамы с детками, студенты, пенсионеры, бизнесмены и бюджетники, врачи и фермеры, профессора и проститутки — все они, в едином порыве, желали украинцам рабства и смерти, если на рабство мы не согласны.

И когда сегодня в Туапсе губастые эскортницы голосят глупыми голосами про своих бедных туапсят, обос***ных от взрывов и горящего НПЗ, и просят Путина все прекратить, — кое-кто пишет, что наконец-то до них стало доходить.

Заказчик войны, — общество фашистской федерации, — хочет жить

Но доходит совсем не то, что наши наивные плакальщики пытались «донести» своим русским друзьям. До них не доходит и никогда не дойдет, что украинские дети уже пятый год нормально не спят, не учатся и не живут под звуками сирен воздушной тревоги. До них не доходит, что когда их солдаты насилуют детей, женщин, мужчин — это плохо.

Единственное, что наконец до русского населения дошло, — что они не смогут убить нас так быстро, как бы они хотели.

И именно это понимание сильнее всего влияет сейчас на войну. Потому что как только они поняли, что им не удастся нас убить, сразу пришло понимание, что пока мы живы, мы можем убивать их. И вот здесь, в этой самой точке сейчас и происходит глубинный бунт российских рабов против системы.

Заказчик войны, — общество фашистской федерации, — хочет жить. Поэтому оно ставит вопрос ребром: либо убивайте скорее «биндеравцев», либо заканчивайте войну, пока они не поубивали нас!

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И эти сопли в TikTok — они вовсе не против войны, если вы наивно об этом подумали. [Россиянки] плачут не от войны, а от того, что не могут нас убить так быстро, как они бы хотели.

Вот вам вся суть русского протеста, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий.

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