И когда наши эксперты говорят, что россияне этого не замечают, — это свидетельствует не о том, что они не понимают россиян. Они просто не знают (не понимают, не помнят), как работает мышление в тоталитарном мире.

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1. 2026 год стал переломным для России. Впервые за годы войны даже российская социология начала фиксировать несколько важных моментов:

— Более 70% россиян выступили за окончание войны;

— В этом вопросе практически исчез главный раскол в РФ между младшим и старшим поколениями. Показатель в 70% наблюдается во всех возрастных группах. Также исчез разрыв между крупными городами и селами или небольшими городками;

— Более 50% утвердительно говорят, что среди их родных и близких есть раненые и убитые. Проще говоря — все всё начали понимать.

Показатель 70% присутствует во всех поколенческих группах

2. Выборы этого года продемонстрировали самый низкий уровень поддержки «Единой России», за которую лично агитировал Владимир Путин. Системе пришлось вбросить более 25% голосов, чтобы «натянуть» нужный показатель. Иными словами: впервые с 2000 года российский избиратель столь массово проголосовал ногами.

3. Я могу утверждать, что именно в 2026 году в России происходит самая масштабная с 1980-х годов «кухонная революция», когда люди, закрывшись в очень узком кругу, обсуждают действия власти в негативном ключе. И именно в 2026 году происходит массовый переход людей из разряда лоялистов и равнодушных в разряд очень тихих (латентных) оппозиционеров.

4. И здесь мы подходим к самому главному: в тоталитарных обществах бунт никогда не начинается с митингов — особенно когда полностью подавлены все институты, способные эти самые митинги организовывать. Митинги начинаются тогда, когда общество проходит этап, который я называю «неполитической политикой» (сейчас я как раз пишу книгу об анатомии революций и надеюсь завершить её в 2027 году; там есть отдельная глава об этой самой «неполитической политике»).

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Так вот, прежде чем переходить к митингам, нужно пройти этот период, для которого характерны несколько важных моментов:

— Массовое осознание несправедливости распределения благ (сейчас Россия лишь приближается к этому моменту);

— Создание институтов, параллельных государственным (незаконная торговля или строительство, которые государство вынуждено легализовать, как это было в Египте, либо создание параллельной экономики, основанной на дефиците, как это было в позднем СССР). К сожалению, пока российская власть довольно эффективно пресекает подобные явления. И это одно из главных препятствий на пути к возникновению предреволюционной ситуации.

— Идея, объединяющая широкие массы (она же выступает и в качестве завершения войны, хотя и нет консенсуса относительно того, что именно считать победным завершением войны);

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— Ослабление силовых структур по тем или иным причинам (к сожалению, это не о России)

5. Что можно этому противопоставить, помимо, собственно, военных действий? Я не открою Америку, если скажу: информационную войну, в которой Украина очень эффективно действует в рамках точечных операций, но практически остановилась в ведении общей, весьма рутинной и незаметной полномасштабной информационной войны на истощение. Почему остановилась? Прежде всего, из-за отсутствия скоординированной политики, а следовательно — и финансирования. Во-вторых, мы так и не смогли доказать Западу, что такую войну необходимо вести. И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время ситуация не изменится. Ведь здесь нет быстрых и эффектных решений. Информационная война — это сплошная рутина, а рутина всегда плохо «продается».

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Текст опубликован с разрешения автора