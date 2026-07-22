На чем держится устойчивость общества Украины

На пятом году полномасштабной войны украинское общество сохраняет стойкость. За этими словами легко упустить главное: стойкость 2022 года и стойкость 2026 года — это разные состояния общества

В 2022 году ключевыми словами были «эвакуация», «спасение», «убежище», «гуманитарная помощь». Там, где государство не успевало реагировать на все вызовы, ответственность на себя брали волонтеры, общественные организации и активные жители громад. В 2026-м к ним добавились другие: жилье, работа, медицина, образование, транспорт, реабилитация, безбарьерность, понятные правила и предсказуемость будущего.

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Этот сдвиг принципиален. Общественная устойчивость теперь не сводится исключительно к мобилизационному аспекту; она проверяется не только способностью пережить очередную атаку. Она зависит от того, может ли человек найти работу, устроить ребенка в школу, получить административную услугу, добраться до укрытия, понять решения местных властей.

Сегодня общество научилось работать во время тревог, восстанавливать разрушенное, планировать жизнь между обстрелами и отключениями. Мобилизационная стойкость постепенно переросла в повседневную стойкость.

Устойчивость возвращается в ближний круг

Согласно данным Омнибуса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Украинского независимого центра политических исследований в мае 2026 года, главным источником стойкости для 57% украинцев остается вера в Вооруженные силы Украины. Более половины опрошенных называют источником стойкости тех, кто рядом и кому они доверяют — семью, родственников и близких, а примерно четверть — ежедневный труд.

Мобилизационная устойчивость постепенно превратилась в повседневную устойчивость

Согласно данным BTI Ukraine Country Report 2026, 77% украинцев помогают незнакомым людям, 67% регулярно делают пожертвования, 27% занимаются волонтерством.

Доверие всё больше концентрируется вокруг тех, чью пользу люди видят непосредственно: семьи, ВСУ, ГСЧС, волонтеров, соседей. В то же время сохраняется дистанция по отношению к политическим и управленческим институтам. Общество готово к горизонтальному взаимодействию, но не всегда уверено в последовательности решений власти и ее способности признавать ошибки.

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Потенционной линией напряжения остается разрыв между фронтовым и тыловым опытом. Военные, ветераны, семьи погибших, ВПЛ, жители прифронтовых территорий и украинцы за рубежом переживают войну по-разному. Этот опыт требует взаимного признания: героизация одних и обесценивание других могут привести к новым общественным расколам.

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Горизонтальные связи остаются мощным общественным ресурсом, однако он не безграничен. Общины сохраняют свою функциональность благодаря сочетанию волонтерства, гражданской активности, донорской поддержки и ответственности отдельных людей. Тем не менее, волонтеры, медики, социальные работники, учителя и активисты не могут постоянно компенсировать нехватку кадров, средств и системных решений на уровне управления.

Община как пространство повседневной жизни

Качество повседневной жизни определяет, воспринимает ли человек общину как свое пространство, а государство — как присутствующее и дееспособное. Особенно отчетливо это видно на примере внутренне перемещенных лиц. В большинстве общин их интеграция проходит без открытых конфликтов, но зачастую остается неполной. Главные барьеры — жилье, нестабильная занятость и отсутствие долгосрочной определенности. Без стабильного дохода и возможности обосноваться интеграция превращается в параллельное сосуществование. Полноценное включение начинается тогда, когда вынужденных переселенцев воспринимают не только как получателей помощи, но и как новых жителей, участников рынка труда, общественных процессов и восстановления.

Еще одним испытанием на состоятельность общины становится возвращение ветеранов. Речь идет не только о льготах, но и о готовности системы здравоохранения, социальных служб, работодателей, образовательных учреждений и местных властей работать с людьми, имеющими опыт войны. Способность общины выстроить понятный маршрут реабилитации, трудоустройства и возвращения к гражданской жизни определит ее будущую сплоченность.

То, что сегодня в значительной степени держится на волонтерах и общественных организациях, должно стать частью понятной государственной и местной политики, а также устойчивых сервисов.

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Справедливость следует превратить в управленческий принцип. Прозрачные критерии принятия решений, открытые бюджеты, быстрая и адекватная реакция на нарушения — именно благодаря такому опыту, а не призывам, восстанавливается доверие к власти.

Не менее важно внедрять на уровне общин устойчивые механизмы диалога. В частности, создавать безопасное пространство и обеспечивать нейтральную модерацию для раннего выявления потенциально конфликтных моментов и восстановления доверительных отношений.

Не дать выносливости перерасти в истощение

Украинская общественная устойчивость не исчезает, а трансформируется. Она все меньше напоминает краткосрочный мобилизационный рывок и все больше — марафон, требующий постоянного восстановления сил. То, что сегодня держится на волонтерах, общественных организациях и личной ответственности, должно стать частью устойчивой государственной и местной политики. Необходимы четкие алгоритмы предоставления услуг, профессиональные команды, доступная инфраструктура, открытая коммуникация и ответственность за невыполнение принятых решений. Не менее важны и постоянные механизмы диалога, позволяющие выявлять очаги напряженности до того, как они перерастут в открытые конфликты.

Главная задача состоит не в том, чтобы снова призывать украинцев держаться. Они и так держатся невероятно долго. Задача государства и общин — создать условия, при которых общественная стойкость не будет перерастать в истощение, а крепкие горизонтальные связи обретут опору в дееспособных и человечных институтах.

При подготовке текста были использованы результаты омнибуса 2026 года и закрытых фасилитируемых диалогов в Черниговской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, проведенных Национальной платформой устойчивости и сплоченности.