Нам нужны добробаты в образовании 25 января, 14:43

В отличие от военной сферы, угрозы в образовании не столь выразительны, однако не менее разрушительны

Полномасштабная война заставила нас выглянуть за пределы своих обычных пузырьков общения. Многие через волонтерство прикоснулись к мировосприятию сограждан, кто-то пообщался с детьми и подростками, кто-то со взрослыми. И увиденное многих смутило.

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Несмотря на то, что Украина сейчас объединена, как никогда, и объединена действительно в отношении общего будущего — стремления отразить нашествие, эта цель не слишком дальновидная. Это только самое близкое общее будущее, а нам необходимо развернуть его немного дальше.

И это задача образования. Образования в широком смысле, а не только государственной системы образования. За пределами своих пузырьков, украинцы сейчас то и дело наталкиваются то на насквозь русскоязычных подростков, то на детей, которые не научились за ковидно-военные годы решать элементарные уравнения, то людей, которые до сих пор говорят что-то о «майданутых». Что можно сделать с этими наблюдениями? Написать возмущенное или отчаянное сообщение, тегнуть Министерство образования, жаловаться на Шкарлета… К сожалению, это не поможет. Даже если сменится министр, отстроят школы, закупят ноутбуки и учебники, даже если представить вожделенное время возвращения из онлайна в реальное обучение. Этого уже просто будет недостаточно. У нас уже возник такой разрыв, который невозможно заполнить только возвращением к нормальности.

Это все равно, что в 2014 году начать писать сообщения об обеспечении и подготовке ВСУ и тегать Министерство обороны, когда враг уже на пороге. Призывов было недостаточно, были нужны действия. Тогда как-то все это почувствовали, что мы должны сами начинать что-то делать. Каждый по мере своих возможностей. Кто-то ушел в добробаты, кто-то погрузился в волонтерство, кто-то начал донатить. И так постепенно ситуация стала лучше. Еще не совершенной, но существенно лучшей. Постепенно система пришла в себя и начала прорабатывать этот опыт. Добробаты получили официальное признание, благотворительные фонды выстроили свою структуру, чтобы люди не выгорали так стремительно. Следующая волна этого движения поднялась в 2022 году. Невероятно, на что мы оказались способны.

В образовании мало что можно изменить одними деньгами

В отличие от военной сферы, образовательные угрозы не столь выразительны, однако не менее разрушительны. Но если военная сфера действительно нуждается в значительном финансировании, на вооружение, транспорт, медицину. Так что образование может обойтись более скромными финансами. Даже не так. В образовании мало что можно изменить самими деньгами. Приобретение планшетов, новых парт или даже интерактивной доски не сильно влияет на содержание и качество образования. Если уроки и так были интересными, материальная база действительно сделает их проведение более удобным, но если урок построен на чтении параграфа из учебника, то безразлично с чего его читать — с книги или планшета — будет все равно скучно. Поэтому это тот вопрос, от которого нельзя просто откупиться. Образование гораздо больше требует других инвестиций — времени и внимания.

И требовать от системы образования больше, чем она способна — вряд ли поможет. Ибо школьные учителя или действительно уже выкладываются по полной (эти все невероятные видео, об уроках в бомбоубежищах, на перроне метро, рядом с собственными разрушенными домами, под супермаркетом в блэкаут) или просто на большее не способны.

Талантливые, яркие учителя — это сокровище. И их действительно не так много, как хотелось бы. Конечно, профессиональный учитель имеет соответствующую подготовку, изучал разные методики преподавания, педагогические инструменты и знаком с содержанием учебных программ. Это один из аргументов, который выдвигают сторонники традиционной системы образования.

Но большинство взрослых людей также имеют чем поделиться, в меру своих профессиональных интересов и увлечений. Кто-то научить вязать крючком, кто-то — бегать полумарафон, кто-то — устроить дискуссионный клуб, а кто-то — познакомить с основами финансовой грамотности.

Хорошая новость в том, что детям нужны не только профессиональные учителя. Детям нужны взрослые друзья, с которыми можно что-то мастерить или устраивать экологические акции, обсуждать фильмы или шахматные партии, играть в футбол или ходить в походы. И в каждое общее действие можно вплести ценностные разговоры, делиться жизненным опытом, впечатлениями о только что прочитанных книгах, поисками себя и т.д.

Чтобы подростки слушали, нужно не так много — быть искренним, общаться с уважением, как с равными, идеально, если еще добавить юмора. Постепенно, когда появится доверие, дети перестанут ждать поучений и унижений за то, что они чего-то не знают, не ощущают осуждения за ошибки, они начнут открываться, говорить о том, что для них важно, что волнует. И на этом этапе им можно будет предложить все, что угодно — от рассказов об истории Украины и погружения в культуру до пособия по математике. То, что интересует, а вы не знаете ответа — всегда можно погуглить вместе, заодно показав, как находить достоверную информацию.

Если найти для себя небольшую группу детей, достаточно 5—7 человек, и начать с ними как-то взаимодействовать, вы очень быстро почувствуете этот эффект. Наиболее заметно это будет, конечно, с теми, кому не слишком перепадало внимания до сих пор — среди детей в маленьких городках, на деоккупированных территориях, среди внутренне перемещенных лиц.

Государственная система образования откровенно не справляется со своими задачами, и вряд ли это в ближайшее время изменится. Дети растут, образование проходит мимо них. Через несколько лет они окончат школу и станут полноправными гражданами Украины с правом голоса и возможностью влиять. То есть от того, что заложено в основу мировоззрения каждого украинца, зависит, в какой стране мы будем жить. Если мы стремимся выстраивать демократическую Украину, то должны быть заинтересованы в развитии каждого участника общества. И не только заинтересованы, но и готовы вкладываться в это, чтобы не быть заложниками необдуманных решений.

Надеяться исключительно на Министерство образования в этом вопросе, как полагаться только на Министерство обороны в обеспечении армии. Хорошо, если что-то делается, но его недостаточно. Возможно, впоследствии, когда МОН придет в себя, также найдется решение, как включить отдельные инициативы в общую систему. Но к тому времени уже должно быть, что включать. Нам критически необходимо волонтерское движение в образовании, этакие «добробаты», но для работы с детьми и подростками.

Чтобы как-то помочь этому, я стараюсь упорядочить собственный опыт, собранный за 12 лет образовательной практики. В частности, это можно послушать в подкасте «Валентность». В первом сезоне речь идет о всеобщем восприятии образования, о роли учителя и как выстраивать образовательное взаимодействие и многое другое. Второй сезон весь посвящен психологии всех возрастов — если вы никогда до сих пор не работали с детьми или подростками — можете послушать и немного понять их потребности и мотивацию. А вот третий сезон — это, собственно, пример того, как можно общаться с подростками о войне и истории. Сначала я эти занятия проводила с группой учащихся, но подкаст записали с сыном.

Также в 2022 году мы создали ОО «Валентность. Переосмысление», целью которой является создание различных материалов для внешкольного образования, которыми такие образовательные волонтеры смогут пользоваться. Первый проект, который удалось воплотить — Лінгвоцид, о русификации Украины. Соберите нескольких подростков, пригласите их на прогулку или просто послушайте аудиосопровождение в приложении и сможете обсудить не только запреты украинского языка, но и немало фрагментов по истории Украины. А чтобы вдохновиться на обсуждение украинской литературы, можно также воспользоваться материалами еще одного подкаста — ПереФрабований лис, в нем мы уже разобрали более 50 произведений из школьной программы.

Ключевой момент в этом вопросе — признать, что это нужно не министерству, не школе, не учителям, и даже пока не самим этим детям. Это нужно нам, тем, кто осознает связь между образованием и безопасностью, образованием и развитием, образованием и будущим Украины. А кому это нужно, тот должен начать действовать.

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