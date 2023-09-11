Как новые школы приведут иностранные инвестиции 11 сентября, 18:46

Миллиардные инвестиции в экономику любой страны зависят от наличия садиков или школ?

Привлечение иностранных инвестиций и возвращение украинцев из-за рубежа — одна из ключевых целей Украины в соответствии с результатами Ukraine Recovery Conference в Лондоне. Эта конференция стала ключевым событием 2023 года относительно стратегического понимания поддержки международными партнерами нашего государства в борьбе с врагом, и, с другой стороны, относительно поддержки и развития его экономики.

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Сумма, которая, с первого взгляда, впечатляет — $60 млрд. Фактически мы смогли договориться о переходе от формата «тушения пожаров» к «стабильному восстановлению». Кроме того, мы подтвердили свою готовность к глобальным инвестициям в восстановление нашего государства. Однако для правильного их использования нужно изрядно постараться.

Как отмечают эксперты, иностранные партнеры сегодня готовы вкладывать значительные средства только в отдельные сферы: это восстановление и модернизация энергетического сектора, развитие технологических отраслей, строительство, агросектор, переработка и тому подобное.

В то же время, для запуска таких проектов важным аспектом является совокупность совершенно разных элементов. Это как автомобильные дороги и железнодорожные линии, количество квалифицированных специалистов, лояльность власти, доступность запуска новых мощностей, легкость получения лицензий и разрешений, так и бытовая составляющая (доступная медицина, школы, садики для детей наемных работников).

Образование и инвестиции

Миллиардные инвестиции в экономику любой страны зависят от наличия садов или школ? На первый взгляд, такая конструкция кажется абсурдной. Но есть меткий пример из The New York Times, который для понимания здесь взаимосвязи привел украинский экономист Павел Шеремета.

Иностранные партнеры сегодня готовы вкладывать значительные средства только в отдельные сферы

Так, в июне 2022 года, менее чем через 4 месяца после вторжения в Украину, руководители финского производителя шин Nokian обратились к правлению с просьбой одобрить выход из России и строительство нового завода. И здесь одним из факторов выбора страны для размещения производства стало, наравне с геополитикой, присутствие международной школы, в которой иностранные менеджеры могут обучать своих детей.

То же самое озвучивал и мэр одного из венгерских городов, который фактически признал, что смог привлечь в прошлом году $10 млрд иностранных инвестиций только после открытия в городе международной школы.

С назначением нового Министра образования и науки Украины Оксена Лисового и подчинения для координации направления Вице-премьер-министру по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины — Министру цифровой трансформации Михаилу Федорову в Украине стартовала подготовка к кардинальной реформе. Фактически ожидается, что состоится самая кардинальная реформа образования в мире, реформа об инновациях, о другом мышлении детей через предпринимательство, качественную работу и создание ценностей.

И основа этому заложена. Наконец образование стало одним из реальных приоритетов развития государства. Уже сейчас работают около сотни как украинских, так и международных экспертов для разработки Национальной стратегии развития образования и науки Украины, проведена Августовская конференция по развитию образования. Таким образом, среди ключевых целей работы определено не только восстановление разрушенных заведений, но и трансформация содержания и смыслов образования в целом, обеспечение устойчивого непрерывного развития системы образования для трансформаций мирового масштаба.

При этом, на уровне с внедрением новых смыслов, будут решаться и текущие проблемы, которых остается немало.

Для дошкольного образования это, например, несправедливый подход к оплате труда, который измеряется по «советским нормам» количеством отработанных лет, а не конкурентностью на рынке и умениями, отсутствие прозрачной системы подотчетности, недостаточное финансирование для обеспечения операционных и материальных потребностей дошкольных учреждений и тому подобное. Для общего среднего образования — несоответствие формулы распределения субвенции для обеспечения финансирования качественных образовательных услуг, отсутствие качественного взаимодействия учебного заведения и общества, недостаточное материально-техническое обеспечение учебного заведения, слабая психологическая поддержка участников процесса и многое другое.

В то же время объединяющими вызовами, с которыми будут работать на всех уровнях, в условиях войны являются внедрение новых стандартов безопасности, устройство укрытий, полная цифровизация сферы (как услуг доступа к рынку, так и административных процессов и процессов обучения), расширение возможностей для инклюзивных групп.

Вызовы для Украины

Сегодня в Украине разрушено или закрыто более 1100 детсадов и 1000 школ. По средним подсчетам, это более 520 тыс. мест для обучения детей.

Чтобы стимулировать привлечение частных инвестиций в сферу необходимым условием является упрощение и цифровизация процедур доступа к рынку.

Так, например, официально только 4% дошкольных учебных заведений являются частными. Причиной называют сложные условия и процессы их создания, которые фактически занимают от 4 до 6 месяцев. Для предпринимателя — это пройти десятки шагов от избрания системы налогообложения до решения вопроса питания и медицинской помощи. Чтобы избежать законодательной рутины создаются кружки, секции, которые фактически не заменяют дошкольное образование, но точно «разрушают» понимание сферы.

Для того, чтобы вывести «единую и действенную» формулу функционирования сферы образования и внедрить более широкий перечень поставщиков услуг и предлагается действенный реинжиниринг лицензирования сферы, создание единой цифровой платформы, на которой каждый без взаимодействия с конкретным государственным служащим сможет легко начать свое дело.

Здесь цифровизация станет основой не только развития сферы, расширения сети частных заведений, изменения парадигмы и подходов к образованию, но и первоосновой для убедительного привлечения инвестиций.

При этом, такая цифровизация не пройдет без содержательного реинжиниринга услуг и дерегуляции, которыми сегодня занимается межведомственная рабочая группа кабинета министров Украины под председательством Юлии Свириденко, первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины, и Михаила Федорова, вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины — министра цифровой трансформации.

Убеждены, что благодаря дерегуляции процессов открытия частных образовательных учреждений и оцифровке соответствующих услуг, мы сможем привлечь к отрасли максимально широкий круг предпринимателей, которые будут готовы оказать поддержку государству в процессе восстановления образовательной сети, и, с другой стороны, усовершенствовать процесс работы представителей военных администраций, которые предоставляют соответствующие услуги. Без коррупции, без бумажных кип и без других бюрократических преград.

Новые рабочие места для педагогов, достаточно мест для обучения детей, в том числе тех, родители которых уже готовы возвращаться вместе с ними в Украину, новое качество образовательных услуг и международные образовательные проекты — то, что в финальном результате мы стремимся получить.

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