Почему образ Украины, сформировавшийся в 2022 году, теперь резко контрастирует с нынешним

Множество иностранцев открыли для себя Украину лишь после 24 февраля 2022 года. И это была страна, которая самопожертвованием, низовой инициативой и изобретательностью удивила саму себя и остальной мир, вызвав искреннее восхищение и сопереживание.

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Однако по мере развития полномасштабной войны перед иностранцами начала открываться и другая сторона Украины: кадровый кризис, нехватка институтов и норм, кризис государственного управления в целом, византийщина, отсутствие традиций стратегического менеджмента, а также такие побочные последствия всего этого, как коррупция.

И возникла необходимость как-то примирить в голове эти два момента, ведь второе не отрицает первое, но всё же оставляет иное общее впечатление.

В целом, сейчас часто приходится объяснять зарубежным коллегам и СМИ, что образ, сформировавшийся в 2022 году — особенно представление о нас как о мастерах стратегии, — был скорее следствием стечения обстоятельств: враг допускал серьезные просчеты, а мы обладали асимметричными преимуществами. И что Украина — это, по сути, очень молодое государство, которое только осваивает навыки стратегического управления, имея при этом тяжелое наследие прошлого, которое война лишь усугубляет.

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Текст опубликован с разрешения автора

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