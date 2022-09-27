Через два дня Путин объявит аннексию
Чем жила страна 27 сентября 2022 года
● Через два дня Путин объявит аннексию. По данным британской разведки, кремлевский диктатор Путин должен выступить перед обеими палатами российского парламента 30 сентября. Он может объявить об аннексии захваченных территорий Украины.
В сводке ведомства в Twitter говорится, что российское руководство рассчитывает, что любое объявление об аннексии будет воспринято как оправдание «специальной военной операции» и укрепит патриотическую поддержку войны против Украины. «Это стремление, вероятно, будет подорвано растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на фронте и значительным беспокойством по поводу частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе», — считают британские разведчики.
Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. А Владимир Зеленский подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их освобождение усилиями ВСУ.
● Имитаторы уже нарисовали Москве результат. Оккупанты начали сообщать о первых результатах «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили российские пропагандисты.
Так, в «ЛНР» якобы обработали уже 12% «протоколов». И нарисовали результат в почти в 98% сторонников «присоединения» региона к РФ. Аналогичный «промежуточный итог» огласили и в «ДНР» — 98% «за». На оккупированных землях Херсонской области коллаборанты сообщили о 97% поддержке идеи «слияния» с РФ.
С 23 сентября оккупанты проводят «референдумы» в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. При этом войска РФ не контролируют полностью ни один из этих регионов.
● Кремль стремится к одному, а получает противоположное. Диктатор Путин прибег к объявлению мобилизации в РФ и ядерным угрозам, потому что понимает, что проигрывает. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, уточнивший: своими действиями хозяин Кремля сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы еще больше изолировать РФ и укрепить решимость международного сообщества поддержать Украину. «Его бряцание ядерным оружием, фиктивные референдумы, его частичная мобилизация и широкомасштабное — а иногда и жестокое — подавление россиян, осуществляющих свои универсальные права… Эти действия президента Путина очень ясно сигнализируют о том, что он понимает, что проигрывает», — подчеркнул американский дипломат.
● Сколько весь мир заплатит за агрессию Путина. Полномасштабное вторжение РФ в Украину обойдется мировой экономике в $2,8 трлн недополученной продукции до конца 2023 года. Убытки будут выше, если зима окажется холодной, а война затянется. Такую оценку дает Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭРС), написал The Wall Street Journal.
Российское вторжение в Украину спровоцировало скачок цен на энергоносители, что привело к увеличению расходов домашних хозяйств и подорвало доверие деловых кругов, особенно в Европе. Также оно нарушило цепочки поставок, вызвало нехватку продуктов питания и других предметов первой необходимости и потрясло рынки по всему миру.
Ранее в ОЭСР заявляли, что агрессия Кремля привела к большему спаду мировой экономики, чем прогнозировалось ранее. Так, экономический рост еврозоны замедлится с 3,1% в этом году до 0,3% в 2023 году. Рост экономики США замедлится с 1,5% в 2022-м до всего 0,5% в 2023-м.
● Газпром останавливает все свои Северные потоки. Следом за поломкой российского газопровода Северный поток-2, на обеих нитках Северного потока-1 упало давление газа. В компании Nord Stream AG (оператор Северного потока-1) заявили, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным и оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.
Северный поток-2, который так и не был введен в эксплуатацию, разгерметизировался в исключительной экономической зоне Дании 26 сентября, заявила Nord Stream 2 AG.
Ранее Путин отрицал причастность России к энергетическому кризису в Европе, заявив: если ЕС хочет больше газа, он должен отменить санкции, которые якобы препятствуют открытию газопровода Северный поток-2.
Северный поток-1 после техобслуживания в конце лета не был введен в строй. В Газпроме объяснили это якобы выявленными утечками масла в турбинах Siemens. Пресс-секретарь российского диктатора Песков признался, что проблемы с поставками газа по нему будут продолжаться, пока не будут сняты санкции, препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода.
● Газовая спецоперация Москвы. Причиной падения давления на обеих нитках Северного потока-1 и одной нитке Северного потока-2 могла быть диверсия, написала немецкая Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники. «Все говорит о том, что это — не совпадение, — сказал источник газеты. — Мы больше не можем фантазировать о сценариях, что это не целенаправленная атака». По его словам, подобная атака или диверсионный акт — процесс нетривиальный и должен был бы быть осуществлен, к примеру, с привлечением сил спецназа или с помощью подводной лодки.
Издание допускает, что организатором диверсии могла выступить РФ «под чужим флагом».
● Два мощных взрыва. На маршрутах залегания трубопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 произошли два мощных подводных взрыва. Об этом заявил профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на юге Швеции. Причины пока неизвестны, но датские власти предположили, что утечки на газопроводе могли произойти из-за диверсии. Ведется расследование.
Тем временем совсем рядом:
● Польша вышвырнула Газпром из своего настоящего и будущего. Газопровод Baltic Pipe, соединяющий газотранспортные системы Дании и Польши, официально введен в строй. Он дает Польше доступ к месторождениям Норвегии. В церемонии символического отвинчивания вентиля приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьеры Польши и Дании Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен.
Как заявил Дуда, благодаря Baltic Pipe и другим инвестициям в энергетику Польша стала страной, независимой от импорта газа из России и энергетического шантажа. «Сегодня мы сделали очередной большой шаг по укреплению суверенитета Польши. Должен сказать — я очень горжусь нашей родиной», — сказал он.
Премьер Моравецкий добавил: «Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать: эпоха доминирования России в газовой сфере заканчивается. Эпоха, отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством». «Мы должны бороться с Путиным, поддерживая Украину, продолжая вводить санкции и отказываясь от российских энергоресурсов», — подчеркнула Метте Фредериксен.
26 сентября польская государственная нефтегазовая компания PGNiG и норвежская группа Equinor подписали 10-летний контракт на поставку до 2,4 млрд кубов газа в год с норвежского шельфа.
● Россиян будут ловить на пороге Грузии. МВД РФ решило развернуть мобилизационный пункт военкомата на границе с Грузией (пограничный пункт Верхний Ларс), куда массово бегут россияне призывного возраста после объявления Путиным «частичной» мобилизации. Об этом сообщило российское издание РБК.
В МВД РФ заявили, что на данный момент в очереди на границе с Грузией находятся около 5,5 тыс. машин. Накануне появилось видео с дрона, которое показывает, что очередь из машин, стоящих в несколько рядов в направлении «на выход из РФ», растянулась на много километров.
● Зачем готовить тех, кого ведут на убой? Мобилизованных граждан РФ сразу везут на фронт без всякой подготовки, утверждает российская правозащитная организация «Первый отдел». По ее данным, мобилизованные «не участвуют в учениях, не проходят медицинскую комиссию и не проходят никакую подготовку».
В видео, оказавшемся в распоряжении «Первого отдела», мобилизованный россиянин говорит о предстоящей отправке в Херсон — и о том, что ему было официально отказано в учениях. Насколько массовыми являются такие случаи, правозащитники не уточнили.
● Ложь Кремля стала очевидна для россиян. Мобилизация в России стала редким случаем, когда ложь Кремля — о том, что призыв якобы частичный и касается лишь людей с опытом службы — очевидна для россиян независимо от доступа к СМИ или соцсетям. Из-за этого выполнение мобилизационных целей для Москвы превращается в «сложнейшую проблему». Об этом в сводке по итогам 26 сентября написал американский Институт изучения войны (ISW). Его аналитики констатируют, что Кремль проводит мобилизацию так, как если бы это была частичная воинская повинность, а не мобилизация резервистов, что лишь усугубляет общественное недовольство.
При этом усилия Кремля по успокоению российского населения пока не увенчались успехом, напоминает ISW. 25 сентября протесты произошли как минимум в 35 населенных пунктах, 26 сентября — как минимум в 10. Продолжается силовое подавление протестных акций, зафиксированы случаи предупредительного огня силовиков, поджогов военкоматов, самосожжения.
«Перед Кремлем стоит сложнейшая задача — попытаться успокоить российский народ, но при этом мобилизовать достаточное количество людей для продолжения боевых действий», — подчеркивают аналитики ISW.
● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: украинские войска продолжают наступление севернее Лимана и на восточном берегу реки Оскол; ВСУ продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям в рамках контрнаступательной кампании на юге; российские войска продолжают вести наступательные операции в районе Бахмута и западнее Донецка; оккупанты продолжают использовать беспилотники иранского производства Shahed-136 для нанесения ударов по украинским войскам и городам на юге Украины.
● Идет постепенное очищение Харьковщины. ВСУ отбили у оккупантов поселок Купянск-Узловой (на левом берегу Оскола, южный пригород Купянска) в Харьковской области и фактически полностью его контролируют. По словам Олега Синегубова, главы Харьковской ОВА, еще около 6% территории Харьковщины остаются под оккупацией, но после такого успеха ВСУ «их поменьше».
● ВСУ продолжают освобождать те районы Харьковщины, которые расположены на левом берегу реки Оскол, вблизи админграницы Луганской области: так, с территории Боровской громады (на северо-восток от Изюма) сбежали коллаборанты и представители оккупационных «властей». А украинские силы взяли под свой контроль село Пески-Радьковские.
● Как раз в это же районе, но южнее, судя по данным ряда источников, ВСУ уже полуокружили группировку россиян, все еще держащуюся за Лиман (город на севере Донецкой области). И освобождение Песков-Радьковских является частью этой операции.
● Большие потери врага. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 57 750 своих военных, за минувшие сутки — 550. Такие данные на утро 27 сентября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.
Также оккупанты лишились более 14,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2306 (+16 за сутки), боевые бронированные машины — 4881 (+24), артсистемы — 1378 (+9), реактивные системы залпового огня — 331 (+1), средства ПВО — 175 (+3), самолеты — 261 (+1), вертолеты — 224 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 977 (+7) и многое другое.
● ВСУ учатся противостоять дронам-камикадзе. Утром противовоздушная оборона Военно-морских сил уничтожила три из трех используемых армией РФ иранских беспилотников Shahed-136, атаковавших Николаевскую область. «Военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия баражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе», — уточнили в ВМС.
● «Уже есть определенное количество сбитых таких [иранских] дронов-камикадзе. Ни один из них не долетел до объектов города», — рассказал о своем городе Виталий Ким, глава Николаевской ОВА.
● А министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Украину.
И для финала:
● Нацгвардия купила квартиры у ОПЗЖ-шника. Нацгвардия (НГУ) после начала полномасштабного вторжения РФ приобрела десятки квартир для военнослужащих у компании народного депутата запрещенной ОПЗЖ Дмитрия Исаенко. Об этом сообщили журналисты BihusInfo.
За 26 квартир, по данным журналистов, Нацгвардия заплатила 54 млн. грн. Журналисты подчеркивают, что их закупили в июле и сентябре этого года. В НГУ объяснили журналистам, что квартиры будут распределены между военными и членами их семей.
● Казенные деньги пошли оккупантам? С начала полномасштабной войны 191 компания, имеющая связи с РФ и Беларусью, победила в гостендерах на общую сумму более 985 млн грн. Об этом свидетельствуют результаты исследования госзакупок аналитиками центра R&D YouControl. С марта по июль 2022 года компании, связанные со странами-агрессорами, выиграли более 1800 тендеров.
Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.