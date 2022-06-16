Африканский привет. Почему Украине не стоит забывать об эпидемических угрозах, несмотря на войну 16 июня, 15:06 Цей матеріал також доступний українською

По тому, как мир реагирует на новые вызовы, мы можем увидеть, какие выводы сделало человечество после появления коронавируса и к чему готовиться Украине

Пандемия COVID-19 исчезла из нашего информационного поля. Внимание украинских медиа справедливо приковано к освещению борьбы нашей страны за свою свободу. Однако, к сожалению, это не значит, что другие угрозы оставили Украину.

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Напротив, учитывая статистику вакцинации и войну, которая разрушает нашу жизнь и систему здравоохранения, в частности, сегодня мы не можем говорить о коллективной защите, как в других странах. То же касается других возможных эпидемий, которые хотя и не связаны с влиянием войны, могут существенно нанести вред.

В мае мир заговорил о новом заболевании — обезьяньей оспе, которая может вызвать эпидемию. Ученые начали анализировать заболевания, симптомы, уровень опасности для человека и делать прогнозы по распространенности вируса. Обезьянья оспа и реакция мира на нее являются одним из примеров «посковидной реальности». После того, как мир реагирует на новые вызовы, мы можем увидеть, какие выводы сделало человечество после появления коронавируса и к чему готовиться Украине.

Что следует знать об этом вирусе?

Обезьянья оспа — вирус не новый для мира, а только для наших широт. Эндемический ареал для него — страны Африки (Камерун, Гана, Нигерия и т. д. ). Оспа была искоренена массовой вакцинацией и противоэпидемическими мерами в 70-х годах прошлого столетия. 13 мая появились первые лабораторно подтвержденные случаи в странах, не эндемичных для вируса и не связанных с путешествиями. Это отличает вспышки в 2022 году от прошлых. Среди них ни одного летального случая.

В группе риска люди, которые имеют больше шансов быть в физическом контакте с инфицированными, например, медработники. Возраст — в основном молодежь, ведь старшее поколение с большей вероятностью вакцинировалось от оспы в прошлом.

У мира есть как вакцина от оспы, так и противовирусное лечение, например, Tecovirima утверждена FDA ( Food and drug administration — американский госорган, ответственный за общественное здоровье) в 2018 году.

Исторически, вакцинация от оспы была эффективной и против обезьяньей — не менее 85%.

Европейское отделение ВОЗ рекомендует осуществлять надзор за контактными лицами в течение 21 дня, повышать осведомленность людей и медицинских работников.

По словам Марии Ван Керхово, инфекционистки ВОЗ, обезьянья оспа отличается от COVID-19 необходимостью более тесного контакта с кожей/слизистыми для заражения.

Ветряная оспа и обезьянья оспа — это разные вирусы. Вакцинация от ветряной оспы здесь не поможет.

Обезьянья оспа — вирус не новый для мира, а только для наших широт

Напомним, каковы симптомы обезьяньей оспы:

— Начинается обычно с лихорадки, боли в голове и мышцах, общего истощения.

— В отличие от оспы, обезьяньей оспе присуща лимфоаденопатия (увеличение лимфатических узлов).

— Через 1−3 дня ( иногда дольше) появляется сыпь, распространяющаяся от лица на все тело.

— Сыпь проходит несколько стадий: пятно красного цвета изменяется на объемные пузыри (папулы), регрессирующие в струпья.

Комментируя ситуацию в мире с распространением обезьяньей оспы, Глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что ситуация пока не слишком угрожающая, однако существуют риски мутации вируса, что может привести к более серьезным последствиям. По его словам, сейчас в Украине ожидают рекомендации от ВОЗ, как противодействовать распространению обезьяньей оспы, и готовят соответствующие меры.

И пока Украина готовится к противодействию главному врагу на военном фронте, предлагаю вместе посмотреть, что делают другие страны для того, чтобы себя обезопасить, и какая статистика заболеваний фиксируется.

Европа

(По состоянию на 25.05 — 704 случая в 18 странах)

Почему мы видим вспышки в Европе и других нетипичных территориях? Пока у ученых несколько гипотез без ответов. Одна из них — возобновление массовых путешествий после пандемии.

Европейский Союз работает над общим соглашением о закупке вакцины Imvanex и противовирусного препарата Tecovirimat. Хотя точное количество доз еще неизвестно, в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDPC) уверяют, что она не будет соответствовать количеству населения, как это было с ковидом.

«Европейская комиссия бесспорно смотрит на то, что можно сделать централизованно», — говорит директор Центра Андреа Аммон.

Подобная практика была введена и при закупке вакцин от коронавируса в Европе, которая, хотя и была с одной стороны эффективна, вызывает все больше и больше вопросов у внешних организаций по поводу своей прозрачности.

Недавно ECDPC опубликовал оценку риска развития эпидемии и дал рекомендации. Из-за того, что вирус распространяется среди животных, существует риск, что вирус станет эндемичным для Европы. Поэтому важно улучшать партнерство между медицинскими и ветеринарными сервисами.

Великобритания

(По состоянию на 07.06 — 321 случай)

1. В стране увеличивают осведомленность населения/медиков/групп риска о симптомах и что делать, если они были выявлены.

2. Устанавливают надзор за контактными лицами на 21 день.

3. Закупили более 20 000 доз вакцины от оспы Imvanex производства Bavarian Nordic для людей, которые будут в тесном контакте с инфицированными для снижения риска тяжелого течения.

4. Провели общую количественную оценку риска эпидемии в стране и определили ее как низкую.

США

(По состоянию на 08.06 — 40 случаев)

В 2003 году в США уже произошла вспышка обезьяньей оспы, охватившая 47 лабораторно-подтвержденных кейсов. Те люди заразились от собак, которые были в контакте с животными, привезенными из Ганы.

Сейчас в США:

Призывают медработников быть внимательными к симптомам, распространяют инструкции для рапорта кейсов.

Последняя вакцинация от оспы здесь была еще в 70-х годах. В 2021 году CDC (Centre for Disease Control) обновило рекомендации по вакцинации. В стране используют 2 вакцины ACAM2000 и JYNNEOS, также известные как Imvamune или Imvanex. JYNNEOS — единственная зарегистрированная как профилактическая вакцина против обезьяньей оспы. Эксперты считают, что после контакта вакцинация может снизить риск осложнений и тяжелого течения.

Предоставили протоколы лабораториям и напоминают о частых заболеваниях лабораторных работников из-за травмирования во время работы.

US Surgeon General Dr. Vivek Murthy заверил, что США не должны поддаваться панике, но быть настороженными по поводу симптомов.

Правительство планирует создать запасы двух доз вакцины. Сейчас в США 36 тыс. доз для вакцинации 18 тыс. человек. Кроме того, у страны есть 1 миллион доз, забронированных в компании Bavarian Nordic.

Ведутся переговоры по донации вакцин. США вместе с Францией, Германией, Новой Зеландией и Великобританией обязались отправить вакцины в общий международный резерв ВОЗ в случае вспышки.

Азия и Ближний Восток

(По состоянию на 24.05 — 2 случая)

Сокорро Эскаланте, представитель ВОЗ во Вьетнаме, оценила риск распространения обезьяньей оспы в Азии как низкий, однако призвала правительство усиливать надзор и повышать осведомленность людей.

В Индии нет ни одного подтвержденного случая, но Indian Council of Medical Research уже объявили о подготовке к возможной эпидемии, работая над национальным гайдлайном. Общая рекомендация для людей — сообщать о симптомах, которые развились в течение 21 дня по приезду из определенных стран (африканские страны, Канада, США, Австралия, Европа).

Также Health Department Индии обратился в больницы с просьбой держать изоляционные кровати наготове и приказал им массово забирать образцы пациентов с похожими симптомами. Мы видели, как сложно Индия борется с ковидом, поэтому ничего удивительного, что они хотят предотвратить возможные последствия.

Если количество случаев будет расти, в стране планируется ввести ситуативный скрининг приезжающих. В Мумбаи, крупнейшем городе Индии, в Kasturba Hospital подготовили отделение на 28 коек для возможных карантинных нужд.

Важно также помнить, что Индия является крупнейшим производителем вакцин в мире, поэтому за ее ответом на угрозу наблюдает весь мир. Вакцина от оспы в Индии не производится, и новостей о таких планах не поступало. Однако на World Economic Forum в Давосе исполнительный директор Serum Institute of India сообщил, что они обсуждают 300 миллионов инвестиций в открытие производства на африканском континенте.

Тем временем, индийская компания Trivitron Healthcare сообщила о разработке real-time ПЦР-тестового набора, проводящего диф-диагностику оспы и обезьяньей оспы.

Тайвань объявил о национальной настороженности, однако не планирует в ближайшее время закупать вакцины от оспы.

Сингапур интересен тем, что там были случаи в 2019, которые обошлись без повторного заражения, благодаря противоэпидемическим мерам ( идентификация контактов, постконтактная вакцинация, карантинизация, гигиена рук). Поэтому пример Сингапура используют как успешный кейс для их масштабирования.

Пока Израиль подтвердил третий случай заболевания, большинство стран Персидского залива отрицают вспышки, внедряют усиленный надзор и утверждают, что готовы к возможным эпидемиям. А вот жители Саудовской Аравии обеспокоены и призывают власти контролировать количество бабуинов из-за возможной угрозы вспышки.

Африка

11 африканских стран являются эндемической зоной для вируса — наибольшее количество кейсов встречается именно здесь. Пока мир дискутирует над стратегией, эксперты общественного здоровья, уже не первое десятилетие борющиеся со вспышками этой инфекции, обращаются к богатым странам не накапливать вакцину у себя, как это было с коронавирусом.

Выводы для Украины

С начала появления первых кейсов страны проводят политику настороженности, но не массовых активных мер. Главные стратегии — повышение осведомленности населения и эпиднадзор.

Несмотря на отсутствие зафиксированных случаев инфицирования в Украине, нам нужно быть внимательными, и в случае первых симптомов обратиться к врачу. Большинство случаев, зафиксированных в Европе, имеют среднюю степень тяжести.

Существует хорошая (как это ни странно) сторона медали: так как сейчас внимание мира приковано к развитию этой инфекции, это может означать больше инвестиций в ее исследование. А значит, потенциально больше жизней будет спасено.

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