Могут ли Румыния с Молдовой объединиться и стать одной страной

Давайте разбираться. Потому что тема для нас слишком важна

Евгений Томак, советник президента Румынии по связям с румынами в диаспоре, открыто говорит: они готовы сесть за стол переговоров об объединении в любой момент. Единственное условие — это воля самого Кишинева.

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Давайте разбираться. Потому что тема для нас слишком важна.

Молдова рядом с Одессой и Одесской областью. Поэтому я стараюсь тщательно отслеживать все новости, читать аналитику и тамошние паблики. Поделюсь. Вся информация — из открытых источников.

Итак, что мы имеем на сегодня.

Позиция лидеров. Майя Санду уже заявляла, что проголосовала бы «за» на референдуме об объединении. Томак подчеркивает: «Мы один народ по обе стороны Прута, и партнеры в ЕС и НАТО это понимают».

Социология в Молдове. За объединение с Румынией — 38%; против — 50%; не определились — 10%.

Социология в Румынии. За — 47, против — 46, не определились — 7%.

Примеры подобных объединений в истории:

1. Немецкий вариант, 1990-й год. Успешный, но сверхдорого стоило Западу. Западная Германия вложила более 2 триллионов евро в модернизацию Восточной в течение следующих 30 лет.

Более 1,5 млн молдован имеют румынские паспорта

2. Вьетнамский вариант, 1976-й год. После длительной и кровавой войны с участием США, Северный Вьетнам одержал победу и силой объединил страну под коммунистическим флагом. Страна стала единой, но переход к рыночной экономике начался лишь спустя десятилетия.

3. Йеменский вариант. 1990-й год. Йемен был разделен на Северный и Южный, и это было объединение двух суверенных государств на равных правах. К сожалению, из-за религиозных и политических разногласий этот союз оказался нестабильным, что впоследствии привело к гражданским войнам, которые продолжаются до сих пор.

В Молдове пока происходит так называемое «тихое поглощение» — это когда вместо одного громкого референдума, который может расколоть общество, сейчас реализуется тактика малых шагов:

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1. Совместный таможенный контроль и упрощение пересечения границы.

2. Инфраструктура — строительство мостов через Прут и единой железнодорожной колеи европейского стандарта, общие энергосети, отмена роуминга.

3. Образование, культура и медиа — общие телеканалы, образовательные гранты и полная синхронизация программ обучения, единое культурное пространство.

В Молдове тему единой страны лоббирует Unirea — это политический блок из нескольких румыно-унионистских организаций в Молдове, главной целью которого является уния Республики Молдова с Румынией. Они считают, что единственный путь для Молдовы в ЕС и НАТО — это полное слияние с Румынией.

Несмотря на активную риторику, Unirea никогда не имела решающей поддержки на выборах. Проевропейские избиратели чаще выбирают более умеренные партии (ту же PAS Майи Санду), выступающие за евроинтеграцию без обязательного исчезновения Молдовы как государства.

Ключевые политические тренды в Молдове следующие:

1. Реализм против идеализма. Майя Санду подчеркивает, что вступление в ЕС как независимого государства является «более реалистичной целью», поскольку она имеет поддержку более 60 процентов населения.

2. Фактор безопасности. Поддержка объединения растет именно тогда, когда усиливается российская угроза. Для многих молдован Unirea — это не столько о культуре, сколько о безопасности под зонтиком НАТО.

3. Паспортный фактор. Более 1,5 миллионов молдаван имеют румынские паспорта, что создает фактическое объединение на индивидуальном уровне.

А что в Румынии?

Общая поддержка этой идеи — на уровне 47%. Показатель несколько снизился по сравнению с прошлыми годами из-за опасений за собственный уровень жизни и бюджетный дефицит.

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Румыны понимают, что интеграция более бедной Молдовы ляжет на их плечи и кошельки.

ВВП Румынии почти в 21 раз превышает ВВП Молдовы. А ВВП на душу населения в Румынии — $22 400, тогда как в Молдове лишь $8200, средняя зарплата, соответственно, 1750 и 850 евро, минимальная — 850 и 320.

Какие главные преграды для реального объединения?

1. Приднестровье — ни одна процедура НАТО не позволяет принять страну с иностранными войсками и территориальным конфликтом. Объединение без Приднестровья пока не имеет широкой поддержки.

2. Гагаузия — пророссийская автономия имеет законное право на «внешнее самоопределение», если Молдова потеряет независимость.

3. Конституционная процедура — нужен референдум в обеих странах. В Молдове он, скорее всего, провалится сейчас, а в Румынии результат будет на грани.

На сегодняшни день де-факто объединение идет быстрее де-юре. Это создает условия, когда через несколько лет государственная граница может стать просто формальностью внутри Европейского Союза.

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Совсем недавно, в январе 2026 года, Майя Санду прямо заявила, что Молдове становится все труднее «выживать самостоятельно».

Несмотря на строительство линий электропередач в Румынию, Молдова все еще уязвима к шантажу РФ из-за Приднестровья.

Страна теряет трудоспособное население, которое массово выезжает в ЕС и именно по румынским паспортам.

А наличие российских войск в Приднестровье делает Молдову «серой зоной», куда боятся поступать крупные инвестиции.

Румыния готова платить, но ждет, пока молдавское общество созреет до цифры в 50+ процентов.

Мне кажется, такое объединение точно было бы на пользу Украине. Поскольку иметь под боком Приднестровье и Гагаузскую автономию — это как сидеть на бомбе замедленного действия и каждый момент ждать, что рванет.

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Текст опубликован с разрешения автора