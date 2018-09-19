Оксана Гаврилюк

Путин быстро уничтожает собственную легитимность уже не только в России, но и за ее пределами. То есть он сам себе вредит
Союз с Турцией оказался для Путина дороже, чем союз с Ираном и, уж понятно, с сирийским диктатором
Англичане добились, чего хотели, когда публиковали фотографии и отрывочные данные о тех, кого подозревают в попытке отравить Сергея и Юлию Скрипалей
Путин быстро уничтожает собственную легитимность уже не только в России, но и за ее пределами. То есть он сам себе вредит
Путин вряд ли поехал бы к Меркель, не рассчитывай он договориться. Иначе, зачем тратить время и в результате получить негативный имидж?
Немецким политикам не понравилась идея Путина дать ему денег "на Сирию", экс-юрист Трампа Майкл Коэн готовится сдать президента с потрохами, а в Чечне снова появились "шайтаны"
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер: