О вокзале и полиции. Как у меня вытащили кошелек Сегодня, 12:15 Цей матеріал також доступний українською

Стать жертвой на вокзале — это лишь вопрос времени

Это таки должно было когда-то произойти. Пару часов назад у меня вытащили кошелек. На железнодорожном вокзале в Киеве, из рюкзака, за которым я, как мне казалось, следила все время. Потому что много езжу, читаю все время об ограблениях, понимаю, что стать жертвой на вокзале — это лишь вопрос времени.

Сразу скажу, что история закончилась нормальнее, чем могло быть на самом деле.

Отсутствие кошелька я заметила буквально через несколько минут. Вышла из Интерсити. Сразу заблокировала все карты. Пошла искать полицию. В информационной службе мне сказали, что на вокзале полиции нет, надо идти в отделение, которое за метро. А патрули? А попробуйте их найти.

Кстати, никаких визуальных признаков, табличек, стрелочек, которые подсказали бы в полицию, я не увидела на 1 этаже вокзала.

На полицию мне было жалко смотреть. Ободранное здание, уставшие люди

Не стала я никого искать, пошла в отделение. Понимаете, когда у тебя что-то случается и ты обращаешься в полицию, то ожидаешь, что реакция будет молниеносной. Что будет определенная эмпатия. Реакция была — обыденно-сонная, 7 же часов утра. Во дворе спят, лежат ромы. Женщины в основном.

Сонный и уставший полицейский начал расспрашивать. В это время мне звонят. разговор:

— Мы там ваш кошелек нашли. Можете прийти и забрать.

— Нашли же? — говорю. — Ну хорошо. И?

— Ну, вам нужен кошелек? Вы же теряли его, да? — с нажимом спрашивает.

— Не теряла.

— Вам не нужен кошелек? — удивляется.

— Нужен. Только я его не теряла. Его украли.

— Ну, я не знаю, что там с ним произошло, но мы его нашли. Подумали, что он вам нужен.

— И что там есть, в моем кошельке?

— Все есть. Кроме наличности, конечно, -— смеется.

— Куда идти? —- спрашиваю.

— Южный вокзал, кафе «Папа Джо». Это у касс 44−45.

— Как вас найти? На этот номер звонить?

— Вы получите кошелек. Буду я, будет мой напарник. Мы курьеры, мы там работаем. Мы случайно нашли. Приходите.

Наш разговор слушают два следователя. Нажимаю отбой. Спрашивают: — Звонили с 066?

— Нет, с 063. И говорю им: — Пошли со мной. Такая возможность. Можно же спросить, откуда случайные курьеры знают, что у меня все-все на месте, кроме наличности.

— Да мы по форме. Нет ни одного человека «по гражданке». Сейчас я патруль отправлю.

— Ну, с патрулем вряд ли я заберу кошелек.

— Они в стороне будут стоять.

Начали звонить патрулю. Забегая вперед, скажу, что патруля я не видела.

Прихожу в кафе «Папа Джо». Там висит табличка «Технический перерыв». Но меня там ждут. Какой-то мужчина моет пол, не спрашивая меня ни о чем, достает из ящика мой кошелек.

— Вы нашли? — иронично спрашиваю.

— Не я, мой курьер. Но мы тут ни при чем. Это все цыгане. Цыгане принесли. Они украли, а нам принесли. А я вижу, здесь наша сетевая карта, вы — клиентка нашей сети, дай думаю, найдем вас. Вот, забирайте. Видите, все на месте!

— А откуда вы знаете, что все на месте? — спрашиваю.

— А что, разве нет?

Ухожу оттуда. Мой поезд уже уехал. Странные такие ощущения, когда ты стоишь посреди человеческой толпы и думаешь, как добираться домой? Везение в том, что приватовская карта у меня в телефоне и там было совсем мало денег. Поэтому я ее не заблокировала и пошла на метро.

В кошельке действительно было все — техпаспорт на авто, права, ID-карта, платежные карточки и так далее. Всю наличность — 2000 гривен и несколько канадских монет, забрали.

Повезло, можно сказать. В кошельке была моя визитная карточка и ID-карта. Поэтому идентифицировали быстро и позвонили. Видимо, 2000 их удовлетворили.

На полицию мне было жалко смотреть. Ободранное здание, уставшие люди. Честно, у меня даже претензий нет. К этим рядовым сотрудникам. То, что они в курсе, то, что их работа по этому поводу слабая и нерезультативная — известно. Что об этом говорить? Вы же не верите, правда, что преодолеть ограбления на вокзалах — очень сложная задача? Грабят цыгане, потому что цыганам позволяют. Эта ниша, при пофигизме руководства правоохранительных органов, заполнилась бы обязательно. То, что такой вид преступлений имеет этнический характер, еще раз заставляет задать классический вопрос — а кому это выгодно?

Ну и резюме.

1. Карточки и документы нужно держать отдельно. Я это сделала в первую очередь, как переступила порог квартиры.

2. Надо иметь в карманах, в чемодане, какую сумму в наличных деньгах. Потому что никогда не знаешь, где тебя застанет безденежье.

3. Собственная визитка или записка с текстом к тому, кто «найдет» кошелек, может упростить «коммуникацию» при милосердии вора.

4. Если на счету такси, которым вы пользуетесь, есть возможность оставлять немного денег, которых бы вам хватило в одну сторону с вокзала, то сделайте этот аванс.

5. Карточки надо блокировать обязательно, даже если вам позвонят и вернут их. У моей подруги с карточками сразу пошли к банкомату.

6. Ну и да, карта Привата в телефоне, который я не выпускала из рук, мне помогла вернуться обратно на метро.

Камеры наблюдения могли бы решить проблему. Денег в стране нет. Это же не музей Ленина в опен-спейс превращать, правда?

И да, это еще о том опыте, который нужен, когда ты живешь в опасной среде. Если не получилось эмигрировать, то надо что-то с этим делать здесь. Что?

Текст опубликован с разрешения автора

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