О разведении войск в Станице Луганской Сегодня, 19:52 797 Цей матеріал також доступний українською

Этот вопрос ждал своего решения около двух лет

Несколько слов о разведении войск в Станице Луганской

— Этот вопрос ждал своего решения около двух лет. Незаконные вооруженные формирования (НЗФ) постоянно нарушали «режим тишины», отменяя процесс разведения.

— Местные жители, напуганные перспективой оказаться без защиты, неоднократно устраивали акции протеста, требуя не отводить украинскую армию.

— На левом берегу Северского Донца расположена высота «Князь Игорь», которая позволяет НЗФ контролировать окружающую местность.

Жители Станицы Луганской напуганы появлением такого количества незаконных вооруженных формирований

— В 2016-м году четыре представителя НЗФ в конце дня, за спинами последней партии гражданских, перешли Северский Донец и закрепились под уцелевшим перекрытием моста на правом берегу, который контролируется ВСУ. По непонятным причинам, никакой реакции со стороны наших военных не было, что позволило сепаратистам устроить блок-пост и взять под контроль мост.

— По показаниям жителей, вчера пересекавших линию разграничения, личный состав НЗФ на блок-постах был заменен на кадровых военных, по словам луганчан: «не наших».

— По соответствующему сигналу, личный состав обеих сторон был отведен на определенное расстояние.

— По сегодняшним показаниям людей, они наблюдают большое скопление живой силы НЗФ в районе Пионерского, Николаевки и клубничного поля на горе, с которого россияне били «Градами» по Станице Луганской. Жители Станицы Луганской напуганы появлением такого количества незаконных вооруженных формирований.

— По данным разведки, во время совещания у Пасечника, один из местных «крепких хозяйственников» доложил, что уже изготовлена металлическая конструкция, которая позволит быстро восстановить движение транспорта по разрушенному мостовому переходу.

Не имея лично никакого доверия к слепо-глухо-немой про-российской СММ ОБСЕ (тем более — к сепаратистам) уповаю только на нашу разведку и вооруженные силы, которые не позволят сепаратистам, при поддержке вооруженных сил РФ, перейти мост и осуществить попытку захвата плацдарма на правом берегу Северского Донца.

Текст опубликован с разрешения автора

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