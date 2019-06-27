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Георгий Тука

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации

О разведении войск в Станице Луганской

Сегодня, 19:52
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Этот вопрос ждал своего решения около двух лет

Несколько слов о разведении войск в Станице Луганской

 — Этот вопрос ждал своего решения около двух лет. Незаконные вооруженные формирования (НЗФ) постоянно нарушали «режим тишины», отменяя процесс разведения.

 — Местные жители, напуганные перспективой оказаться без защиты, неоднократно устраивали акции протеста, требуя не отводить украинскую армию.

 — На левом берегу Северского Донца расположена высота «Князь Игорь», которая позволяет НЗФ контролировать окружающую местность.

Жители Станицы Луганской напуганы появлением такого количества незаконных вооруженных формирований

 — В 2016-м году четыре представителя НЗФ в конце дня, за спинами последней партии гражданских, перешли Северский Донец и закрепились под уцелевшим перекрытием моста на правом берегу, который контролируется ВСУ. По непонятным причинам, никакой реакции со стороны наших военных не было, что позволило сепаратистам устроить блок-пост и взять под контроль мост.

 — По показаниям жителей, вчера пересекавших линию разграничения, личный состав НЗФ на блок-постах был заменен на кадровых военных, по словам луганчан: «не наших».

 — По соответствующему сигналу, личный состав обеих сторон был отведен на определенное расстояние.

 — По сегодняшним показаниям людей, они наблюдают большое скопление живой силы НЗФ в районе Пионерского, Николаевки и клубничного поля на горе, с которого россияне били «Градами» по Станице Луганской. Жители Станицы Луганской напуганы появлением такого количества незаконных вооруженных формирований.

 — По данным разведки, во время совещания у Пасечника, один из местных «крепких хозяйственников» доложил, что уже изготовлена металлическая конструкция, которая позволит быстро восстановить движение транспорта по разрушенному мостовому переходу.

Не имея лично никакого доверия к слепо-глухо-немой про-российской СММ ОБСЕ (тем более — к сепаратистам) уповаю только на нашу разведку и вооруженные силы, которые не позволят сепаратистам, при поддержке вооруженных сил РФ, перейти мост и осуществить попытку захвата плацдарма на правом берегу Северского Донца.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Российская агрессия Россия Минские соглашения Сепаратисты Донбасс Северский Донец Северский Донец-Донбасс Станица Луганская

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