Тайная беседа Зеленского и директора ЦРУ 3 июля, 18:26

Чем жила страна 3 июля 2023 года

● Тайная беседа Зеленского и директора ЦРУ. Президента Владимира Зеленского удивили сообщения СМИ о его встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, подчеркнув, что их разговоры не должны быть публичными. Об этом он сказал CNN, объяснив: Киев не имеет секретов от ЦРУ из-за «хороших отношений», а украинские спецслужбы поддерживают контакт с американскими.

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«Мое общение с главой ЦРУ всегда должно быть за кулисами. Мы обсуждаем важные вещи: потребности Украины и как Украина готова действовать. Ситуация достаточно простая. У нас хорошие отношения с руководителем ЦРУ, и мы общаемся. Я рассказал ему обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны», — рассказал Зеленский.

1 июля The Washington Post сообщила, что директор ЦРУ тайно посещал Киев. По данным издания, во время визита украинские власти раскрыли ему планы по возвращению оккупированных Россией территорий, а также якобы обсуждали начало переговоров о прекращении огня с Москвой до конца года.

● Как разворачивается контрнаступление. Силы обороны Украины в течение прошлой недели освободили от российских оккупантов еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

На востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия. Украинские военные движутся на Бахмутском направлении, россияне продолжают вести наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском.

На юге Силы обороны продолжают операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Бойцы наступали на направлениях Новодаровка — Приютное, Новоданиловка — Роботино, Новоселка — Старомайорское. Украинские войска имели успех.

● Бои вокруг Антоновского моста. Российские оккупанты пытаются вернуться на позиции в районе Антоновского моста (мост через Днепр возле Херсона), но ВСУ их зачищают. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Вражеские позиции мы зачищаем, а враг с удивительным упрямством возвращается на них и пытается развернуть снова, потому что им нужно выполнять их приказ и симулировать хоть какую-то бурную деятельность, которую они не могут продемонстрировать, например, на Запорожском и Восточном направлении», — пояснила Гуменюк.

Оккупанты на фоне наступления ВСУ в Запорожский области начали перебрасывать туда свои подразделения с Херсонщины. А те, что остались на левом берегу Днепра, опасаясь активных действий со стороны ВСУ, недавно ударили ракетой по Антоновскому мосту. Похоже, что украинские силы все равно начали продвижение через реку. Представители российского минобороны заявили, что они отбили эти атаки, даже часть вражеских «военкоров» не подтвердили эту информацию.

● Небольшой плацдарм. Военный эксперт и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV рассказал, что на левом берегу Днепра (в районе Антоновского моста) сейчас ВСУ создали небольшой плацдарм. Он добавил, что россияне очень нервничают, потому что формирование более мощного плацдарма создает предпосылки для перспективного форсирования Днепра.

● Украинские силы на Таврическом направлении продолжают движение вперед. За последние сутки было ликвидировано почти три роты войск РФ, сообщил Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия.

● Без Крыма не будет победы. Украина без Крыма не будет победой Киева в войне с Россией, заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN. Президент отметил, что хотя сейчас основные усилия Украины направлены на возвращение территорий на юге и востоке Украины, конечной целью является освобождение Крыма от российской оккупации.

● Минус 32 пушки и вертолет. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов, уничтожен российский вертолет. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 230 260 военных. Это данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4057 (+5 за сутки), боевых бронированных машин — 7899 (+11), артсистем — 4220 (+32), РСЗО — 641 (+4), средств ПВО — 391 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 309 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3573 (+16) и многое другое.

● Печальная атака на Сумы. В результате утренней атаки РФ дронами-камикадзе Shahed на центр Сум повреждены админздание и два многоквартирных жилых дома. Предварительно, 16 раненых, один человек погиб. В Сумской ОГА рассказали, что по состоянию на 10:49 зафиксировали четыре попадания ударных беспилотников.

● Трибунал для Путина становится все более реальным. В Гааге начал работу Международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины (ICPA). Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter. «Сбор доказательств и документирование преступлений России, чтобы виновные могли быть привлечены к ответственности. Первый шаг к трибуналу за преступление агрессии», — отметила она.

На сайте Еврокомиссии объяснили: созданный центр будет играть ключевую роль в расследовании российского преступления агрессии против Украины и облегчит сбор дел для будущих судебных процессов. Он также обеспечит структуру для поддержки и улучшения текущих и будущих расследований и будет способствовать обмену и анализу доказательств, собранных с начала российской агрессии.

Центр состоит из избранных национальных прокуроров, которые уже участвуют в Совместной следственной группе (JIT).

● Залужный готовится к проблемам с ЗАЭС. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили Ровенскую атомную электростанцию. Компанию там им составили президент Энергоатома Петр Котин и директор Ровенской АЭС Павел Ковтонюк. Они проработали вопрос обмена информацией между военными и энергетиками. Это нужно, чтобы проанализировать, спланировать и спрогнозировать возможные сценарии развития событий на Запорожской атомной станции, пояснили в Генштабе.

● Скрытая эвакуация россиян с ЗАЭС. Из Энергодара выехали некоторые коллаборационисты — работники Запорожской АЭС, а также часть персонала Росатома, которые были завезены на станцию из РФ. «Относительно работников атомной станции, то действительно, есть информация, что часть коллаборационистов, которые заключили контракты с Росатомом и занимали руководящие должности в фейковой компании от Росатома, выехали из города… — сообщил Дмитрий Орлов, мэр Энергодара. — Также часть персонала Росатома, завезенная с российских атомных станций, — их немного, до 100 специалистов — уехали из города в конце предыдущей недели».

● Временно оккупированную ЗАЭС удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач впервые за четыре месяца. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

Гросси уточнил, что теперь станция подключена к линии 330 кВ. Последние месяцы, по его данным, ЗАЭС полагалась на единственную магистральную линию 750 кВ для внешней электроэнергии, которая необходима для охлаждения реактора и других важных функций. В МАГАТЭ добавили, что до войны действовали четыре линии 750 кВ. «Хотя повторное подключение резервной линии электропередач является положительным, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке», — рассказал Гросси.

● Шойгу наконец ответил Пригожину. Министр обороны России Сергей Шойгу впервые (спустя неделю после самих событий) прокомментировал бунт владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который тот объявил после обвинений в его адрес. Он заявил, что вооруженный мятеж Пригожина, чьи террористы дошли до Московской области, «провалился из-за того, что личный состав проявил верность присяге и воинскому долгу». Шойгу назвал бунт «провокацией» и утверждает, что он «не повлиял на действия группировок войск».

● Пригожин, кстати, тоже впервые за неделю сделал обращение — попросил поддержки у своих сторонников, но не рассказал ни о своем местонахождении, ни о дальнейших планах.

● На днях ВСУ получат десятки Leo 1. Украина получит десятки танков Leopard 1 от Германии и Дании в ближайшие недели. Об этом в интервью Rzeczpospolita рассказал Борис Писториус, министр обороны Германии. Он добавил, что его страна сегодня предоставляет Украине вторую по объему военную помощь в сфере поставок техники, а также прямую финансовую помощь или предоставленную в рамках ЕС.

7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.

● Депутат ЕС пойдет на 2 месяца под стражу. Лычаковский райсуд Львова избрал меру пресечения народному депутату от Евросолидарности Сергею Алексееву, подозреваемому в мошенничестве, — 60 суток под стражей. СБУ считает, что тот требовал взятку в $50 тыс.

И напоследок:

● Цены на воду не вырастут. НКРЭКУ отменила повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод после возмущенных заявлений президента Владимира Зеленского и главы правительства Дениса Шмыгаля.

Ранее регулятор планировал повысить цены на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года — тарифы должны были вырасти в среднем на 32%.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.