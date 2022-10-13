Есть прогресс. Что показала последняя резолюция ООН 13 октября, 12:34

Очень показательна карта голосования за эту резолюцию

Вчера Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением незаконных референдумов, которые Россия устроила на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Резолюцию поддержали 143 из 193 членов Генассамблеи ООН. Это даже больше, чем при осуждении вторжения РФ в Украину в марте. Есть прогресс. И это результат активной работы нашей дипломатии и наших партнеров, в первую очередь США. Президент Зеленский поблагодарил все страны, которые поддержали эту резолюцию.

Видео дня

Очень показательна карта голосования за эту резолюцию: свидетельствует и об отношении отдельных стран к захватнической войне России против Украины, и об отношении к России.

Только 5 стран (вместе с Россией) проголосовали против этой резолюции. Кто эти самые преданные союзники России? Их список не меняется, это Беларусь, Северная Корея (КНДР), Никарагуа и Сирия. Вот и все страны, полностью поддерживающие путинскую войну против Украины.

Но есть и страны, держащие формальный нейтралитет. Они удержались при голосовании этой резолюции. Они не поддерживают захватническую войну России против Украины, но и уклоняются от ее осуждения. Мотив простой — не хотят ссориться с Россией, имеют политические и преимущественно экономические интересы к отношениям с РФ. Таких стран 35. В частности, это ряд постсоветских стран (от Армении до Узбекистана), входящих в разные межгосударственные образования во главе с Россией. Это также Китай и ряд азиатских, африканских и латиноамериканских стран. Еще 10 стран (в частности, Азербайджан) не приняли участие в голосовании, что также косвенно свидетельствует о желании придерживаться относительного нейтралитета в этом вопросе.

Но общая и доминирующая позиция международного сообщества очевидна — это осуждение захватнических действий России и требование вывести ее войска с территории Украины. Опережая критиков: да, Россия не будет прислушиваться к этой резолюции. Но для нас важнее другое — эта резолюция легитимирует наше право на освобождение оккупированных территорий.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ