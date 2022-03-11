Два диктатора играют в «белорусскую рулетку» 11 марта, 23:00 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 11 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Русские состряпали провокацию, чтобы втянуть в войну Беларусь. Авиация РФ нанесла удар по селу Копани в Беларуси возле границы с Украиной, — об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. По данным Госпогранслужбы на 14:30, самолеты РФ вылетели с белорусского аэродрома Дубровица, зашли в Украину, развернулись над Городичами и Туменью, и атаковали белорусские Копани. «Это провокация! Цель — втянуть вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной!» — предупредили в Воздушных Силах. Также там есть информация об обстреле белорусских сел Бухличи и Верхний Теребежов.

● В нашей Госпогранслужбе сообщили, что российские штурмовики СУ с залетом из Беларуси обстреляли украинскую территорию, после чего нанесли авиаудары по территории Беларуси: «Залет двух самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды, на участке отдела Дубровица в Ровенской области».

● Но затем в минобороны Беларуси опровергли информацию об ударах по территории страны и назвали ее провокацией: «Несмотря на заявления украинских чиновников и ряда Telegram-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию».

● Ранее наш министр обороны Алексей Резников обратился к белорусам и предупредил, что командование российских оккупационных войск готовит серию провокаций — удары по ряду населенных пунктов в Беларуси, которые находятся возле украинской границы. «Цель провокации — вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью», — сообщил Резников.

● Два диктатора сыграют в «белорусскую рулетку»? По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению в Украину 11 марта в 21:00, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности.

● Там уточнили, что после первого раунда переговоров в Москве диктаторы Путин и Лукашенко совершили по одному звонку: «Не исключено, что они могли отдать следующие распоряжения: Путин — осуществить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе границы со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко — готовить вторжение в Украину».

● Сознательное преступление авиации РФ. Российским летчикам отдают приказы бомбить украинские города только неуправляемыми бомбами. Об этом сообщил пленный летчик из РФ Максим Криштоп, подполковник, замкомандира 47 бомбардировочного авиаполка. «Возможность применять корректируемые авиационные бомбы с лазерной системой наведения на нашем самолете есть. Но до сих пор мы ее не применяли по причине того, что высшее командование такой задачи нам не ставило. Пока были приказы выполнять полеты только со свободно падающими бомбами», — сказал он.

● По словам пленника, по Харькову применялись неуправляемые авиационные фугасные бомбы на 250 и 500 кг, радиус поражения которых — 60 м.

● Также Криштоп рассказал, что еще в январе командование сообщило летчикам его части о будущем участии в боевых действиях в Украине.

● Россияне сеют смерть. С начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты убили 1582 мирных жителя Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета в Telegram.

● Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Мариуполе сейчас худшая гуманитарная катастрофа на планете.

● Азов уничтожил целую БТГр врага. Полк Азов в ходе боевых действий по обороне Мариуполя уничтожил целую батальонно-тактическую группу (БТГр) оккупационных войск. «Практически прекратила свое существование одна БТГр 102 полка 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил России», — заявили в Азове.

● Оккупанты похитили мэра Мелитополя. Оккупанты сегодня днем похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался с ними сотрудничать и был похищен оккупантами днем 11 марта, сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он уточнил, что мэр отказался сотрудничать с российскими оккупантами.

● «Только что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову», — написал Геращенко.

● Минус еще один генерал-оккупант. Украинские военные уничтожили генерал-майора ВС РФ Андрея Колесникова, командовавшего 29-й армией Восточного военного округа РФ. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в ФБ. Никаких деталей там не рассказали.

● Колесников стал командующим общевойсковым объединением (29-й армией) ВВО в Забайкальском крае в декабре 2021 года. До этого он исполнял обязанности начальника штаба общевойсковой армии в Московской области.

● Путин ищет крайних. Глава страны-агрессора из-за неудачной военной кампании в Украине начал искать крайних. Первыми пострадало отделение внешней разведки ФСБ — арестованы его руководитель Сергей Беседа и его заместитель Болух (имя не указывается). Об этом сообщило издание Медуза.

● Странный беспилотник упал в Хорватии. В минобороны Румынии сообщили, что в их воздушное пространство с территории Украины залетел беспилотник, пробыл там 3 минуты и отправился в Венгрию. А ночью он же упал в Загребе, столице Хорватии.

● Официальный Киев отрицает принадлежность беспилотника Украине, — подобные аппараты есть лишь у россиян. Хорватская сторона с украинской помощью расследует этот инцидент.

● Зеленский назвал настоящий братский народ. Президент Владимир Зеленский выступил перед польским Сеймом. Ничего не просил и не требовал, а назвал народ этой страны братским. И поблагодарил за всю помощь, оказываемую Украине и украинцам как официальной Варшавой, так и обычными поляками.

● Обсудили усиление санкций. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой США. «Провел предметный разговор с президентом США Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации в поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию», — написал украинский лидер.

● Еще больше американского оружия для Украины. ВСУ получат новые партии противотанкового и зенитного вооружения от США после принятия Сенатом законопроекта, включающего $3,5 млрд на «пополнение американских запасов оборудования, отправленного в Украину».

● Как сообщило Bloomberg, пакет будет включать в себя новые поставки 105-мм минометов и дополнительные противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger.

● Президент США Джо Байден готов утвердить указанный законопроект.

● Штаты добивают русскую «элиту». Американский президент Джо Байден сообщил, что США запрещают поставки в РФ предметов роскоши, а также откажутся от импорта из страны-агрессора алкоголя, морепродуктов и алмазов. «Путин — агрессор. Он не может вести войну, угрожающую самим основам международного мира и стабильности, а затем просить о финансовой помощи», — подчеркнул глава Белого дома.

● По словам Байдена, США отменят торговые преференции для товаров из России (лишат РФ статуса страны наибольшего благоприятствования в торговле).

● Президент США также объявил, что G7 расширит санкции против российских олигархов и членов их семей, которые поддерживают режим Владимира Путина.

● В Белом доме рассказали, что запрет на экспорт предметов роскоши включает дорогие часы, машины и «другие товары, которые часто покупает российская элита».

● Мусорный рейтинг и прочие итоги санкций. Беспрецедентные санкции и экспортный контроль, которые США и еще более 30 стран ввели против РФ как страны-агрессора, берут свое. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Белого дома: «Сегодня: Рубль стоит меньше цента; Российский фондовый рынок закрыт на самый длительный период за всю историю; Кредитный рейтинг России находится на „мусорном“ уровне».

● Догонят и еще раз дадут. Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уточнившая: санкции еще больше изолируют РФ от глобальной экономической системы.

● Российским пропагандистам закроют видеорот. Видеохостинг YouTube начинает блокировать каналы российских госСМИ по всему миру, сообщили в пресс-службе компании в Twitter. Решение вступает в силу немедленно.

● Сами же российские власти закроют для своих граждан с 14 марта Instagram, — чтобы до тех, мол, не доходили призывы к насилию со стороны противников РФ.

● Мультики оказались серьезными. Компания Disney приостановила весь бизнес в России — лицензирование контента и продуктов компании, работу круизных линий, выход журнала National Geographic и производство местного контента.

● Швейцарская Nestle — один из лидеров продуктов питания и напитков — прекращает поставки в Россию, кроме товаров первой необходимости (детское питание, каши, спецпитание и лечебные корма для домашних животных).

● Призрак мирового голода, вызванный войной. Продолжение войны РФ против Украины после 1 апреля сорвет посевную кампанию в обеих странах и приведет к существенному дефициту продовольствия на мировом рынке. Поэтому международные компании и корпорации должны способствовать прекращению войны путём отказа от бизнеса в РФ. С соответствующим обращением выступил Петр Мельник, президент Украинского клуба аграрного бизнеса — одной из крупнейших агроассоциаций в стране.

● 4,5 млн покинули дома. С начала войны число беженцев, которые выехали за пределы Украины, достигло 2,5 млн человек. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Кроме того, еще около 2 млн. человек покинули свои дома, но остаются в стране.

● Варшава и Краков переполнены. Варшава и Краков больше не могут принимать украинских беженцев, сообщили в отечественной Госпогранслужбе. За две недели в Краков приехало около 80−100 тыс. украинцев, а Варшава уже приняла 200 тыс. беженцев.

И для финала:

● Байден уверен в победе Украины. Президент США Джо Байден заявил, что Украина никогда не станет победой Владимира Путина. «Убежден, что Соединенные Штаты и люди во всем мире будут продолжать поддерживать украинский народ, поскольку он защищает свою страну. Украина никогда, никогда не станет победой Путина», — отметил он.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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