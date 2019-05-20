О чем на самом деле говорил Зеленский? Сегодня, 17:05 3815 Цей матеріал також доступний українською

Искренне жалею тех, кто не захотел или не смог услышать ответы на вопросы о войне, мире и оккупированных территориях.

Это была наиболее украиноцентристская президентская речь из всех до сих пор произнесенных.

Раньше президенты Украины считали нужным подробно объяснять, кто партнеры, куда вступаем или идем.

Зеленский «ушел» от реальных потребностей своих сограждан.

Вместе с тем, заявленные в речи ценности — демократия, уважение к человеческому достоинству, развитие политической нации — не оставляют никакого сомнения во внешнеполитических ориентирах.

А потому их не стоит провозглашать. В конце концов, это лишь механизмы — вводим ценности ЕС и стандарты НАТО (а это четко заявлено) у себя в стране — вот вам и европейская и евроатлантическая интеграция.

Торговли территориями не будет

Искренне жалею тех, кто не захотел или не смог услышать ответы на вопросы о войне, мире и оккупированных территориях.

Восстановление доверия с Россией путем обмена пленными.

Продолжение пути восстановления доверия — остановка кровопролития.

Если удается сделать предварительные два шага — политические договоренности и переговоры об урегулировании.

Четко и публично. Если что-то не получается, то легко проверить, кто что делал, и кто виноват, когда нет результата.

Я приветствую то, что вопрос возвращения территорий (политическое урегулирование) не стал для Зеленского, на уровне озвученных подходов, крючком с наживкой, на которую поймали Порошенко.

Торговли территориями не будет. Это единственная и очень непростая в исполнении озвученная красная линия в переговорах по урегулированию.

Сейчас это выглядит неприемлемым для России, но желанным для большинства украинцев. Что будет дальше — посмотрим.

И единство народа как залог успеха и во внутренних трансформациях, и в международных отношениях, и в обороне — это правильно.

Единство начинаем формировать не с призывов объединиться вокруг «безальтернативных», но неработающих планов властей, а с восстановления доверия к власти — новый президент, новый парламент, новое правительство. Все очень просто, но иначе все равно не сработает.

Со стороны президента Зеленского первый шаг к восстановлению доверия — быть ближе к людям, говорить о проблемах, которые людей беспокоят, говорить на понятном людям языке, не обещать невыполнимого, выполнять обещанное.

Чтобы ему поверили, президент Зеленский сжигает сразу все мосты для договорняков с парламентом и правительством.

Восторга и эйфории нет. Но готовность и желание попробовать помочь этому президенту есть.

Я бы никогда так не писал инаугурационную речь. Но не факт, что смог бы лучше.

Текст опубликован с разрешения автора

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