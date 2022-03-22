Кремль игнорирует своих мертвых, которых уже очень много 23 марта, 00:01 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 22 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Кремль игнорирует своих мертвых. В Кремле не комментируют данные об огромных потерях армии РФ в войне против Украины. Накануне на сайте российской газеты Комсомольская правда появилась публикация с цифрами потерь оккупантов в Украине, приведя такие цифры: убит 9 861 военный, еще 16 153 — получили ранения.

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● Телеканал CNN спросил у кремлевского пресс-секретаря Пескова, как он может прокомментировать цифры российских потерь, о которых сообщала Комсомольская правда. Тот ответил: «Нет, никак не могу. Здесь нужно спросить у Комсомольской правды». А представитель самой газеты заявил, что ее сайт взломали, и что эти данные висели на странице «буквально несколько минут».

● А потери велики. С начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла уже около 15 300 своих солдат. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Также оккупанты лишились более 3500 единиц техники.

● Лукашенко готов за счет своих умножить счет путинских потерь. В НАТО считают, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне РФ против Украины, сообщили неназванные представители Альянса в комментарии CNN. Беларусь, по их словам, уже предпринимает шаги для участия в полномасштабном вторжении.

● Вероятность того, что диктатор Лукашенко поведет своих солдат на войну, возрастает, заявил военный представитель НАТО, добавив, что российскому диктатору «нужна поддержка».

Впрочем, Лукашенко с самого начала войны является активным пособником путина:

● Места в Беларуси, откуда стреляют по Украине. То, что с территории Беларуси наносят ракетные удары по Украине, не секрет еще с первого дня войны. Белорусская служба Радио Свобода выяснила, откуда запускают ракеты и что обстреляли в Украине с белорусской территории.

● Стреляют из Лунинца (200 км от Ровного и Луцка), из Калинковичей, Мозыря и Хойников. Радио Свобода также обратила внимание, что российская армия использует гражданский аэропорт в Гомеле для авиаударов по Украине.

Еще о пособниках:

● Renault остается работать в стране-агрессоре. Известная французская автокомпания Renault возобновляет производство автомобилей на территории страны-агрессора. Она приостанавливала выпуск автомобилей в феврале из-за проблем с логистикой, возникших вследствие нападения России на Украину. Однако сейчас возобновляет работу.

● По данным западных СМИ, это решение поддержали на самом высоком уровне, то есть, во французском правительстве, которое владеет около 15% компании. Renault вышла из двухлетнего периода убытков совсем недавно — в 2021-ом. И теперь не хочет терять деньги.

● Доля прибыли от продаж автомобилей Renault в России составляет около 8%. Это с учетом продукции АвтоВаз, который на две трети принадлежит французам.

● Польша разрабатывает идею миротворцев для Украины. Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Брюсселе 24 марта представит предложение по миротворческой миссии Альянса в Украине. А в министерстве нацобороны страны сейчас идет интенсивная работа над соответствующим документом.

● По данным польских журналистов, проект предусматривает создание международного миротворческого контингента, который будет состоять из военнослужащих нескольких стран, в том числе и из НАТО (один из вариантов предусматривает «от нескольких до 10 тысяч военных»). Также в документе должны быть перечислены задачи, которые будут выполнять миротворцы, в частности, обеспечение безопасности гуманитарных грузов и гуманитарных коридоров, «включая создание над ними бесполетных зон». Один из вариантов документа также предусматривал «создание бесполетной зоны над крупнейшими украинскими городами». Но Дуда не готов принять проект документа, пока не получит «зеленый свет» от США.

● Италия хочет вступления Украины в ЕС. Италия хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз, заявил премьер этой страны Марио Драги. «Процесс вступления в ЕС является длительным и состоит из реформ, необходимых для обеспечения функционирующей интеграции, — сказал он. — Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия в этом процессе рядом с Украиной. Италия хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз».

● По словам Драги, столкнувшейся с массовыми убийствами стране нужно оказать помощь, в том числе и военную.

● 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. 1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую дать Украине статус кандидата в ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что лидеры ЕС поддержали евроинтеграцию Украины и «процесс начат». 18 марта Зеленский заявил, что вывод Еврокомиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

● Рим, поддержи эмбарго. Президент Владимир Зеленский в обращении к итальянскому парламенту призвал поддержать полное торговое эмбарго для России. В том числе — на нефть.

● А еще Зеленский поговорил с Папой Римским — поблагодарил за молитвы за Украину.

К слову:

● Украинский стал частью европейской семьи. 21 марта Генассамблея Европейской федерации национальных языковых институций (EFNIL) единогласно предоставила Украине статус ассоциированного члена EFNIL, рассказал украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь.

● «Членство в EFNIL позволит Украине формировать стратегию законодательной защиты украинского языка как будущего языка ЕС», — подчеркнул в ФБ Креминь.

● Нацизм в исполнении лжеца из Кремля. Заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия была намерена провести так называемую «денацификацию» Украины, являются гротескною ложью, написал в Twitter британский премьер Борис Джонсон. «Вместо этого мы наблюдаем бомбардировку невинных людей», — добавил он.

● Также Джонсон прокомментировал убийство российскими оккупантами в Харькове 96-летнего Бориса Романченко, узника нескольких нацистских лагерей: «Ужасная трагедия. Борис пережил четыре концлагеря и посвятил свою жизнь предотвращению повторения ужасов нацизма».

● Романченко погиб 21 марта в результате российского авиаудара по многоэтажному жилому дому. Во время Второй мировой войны он прошел концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

● Россияне — это новые нацисты. Власти страны-агрессора и ее войска в Украине ведут себя так же, как немецкие оккупанты во время Второй мировой войны, убежден президент Польши Анджей Дуда. «Мои соотечественники, поляки, сегодня смотрят на Мариуполь и говорят со слезами на глазах: Мариуполь похож на Варшаву в 1944 году», — сказал он.

● Польский лидер подчеркнул, что российская армия, как и нацисты, жестоко бомбят жилые дома и безжалостно убивают мирных жителей.

● Война с детством. С начала войны в Украине погибли 117 детей, более 155 получили ранения. Такие данные по состоянию на утро 22 марта обнародовал Офис генпрокурора.

● Враг захватил гуманитарную колонну. Возле Мариуполя боевики «ДНР» захватили колонну эвакуационных автобусов, которые должны были ехать по гуманитарному коридору. Об этом сообщила Ирина Верещук, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

● Верещук уточнила, что речь об 11 автобусах и четырех сотрудниках ГСЧС.

● Мариуполь в огне, но держится. Авиация страны-агрессора сбросила на Мариуполь две сверхмощные бомбы. «Город подвергся еще большим разрушениям», — отметили в горсовете.

● Оккупанты с первых дней войны держат Мариуполь в осаде, — его жители живут под постоянными обстрелами без воды, тепла, газа и света. Еще 17 марта заммэра Сергей Орлов заявил, что в результате действий россиян город разрушен на 80−90%, погибли более 2,3 тыс. мирных жителей.

● Враг не пускает в Мариуполь гуманитарный груз, а выехать оттуда могут только люди на своем транспорте. Оккупанты также поставили ультиматум защитникам города: сначала капитуляция, потом гумкоридоры для населения. Мариуполь отказался.

● И отбивается. В 16:45 в районе бассейна Нептун в Мариуполе сбили вражеский самолет, который последние недели атаковал город. «Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!» — подчеркнули в горсовете.

● В Северодонецке оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди в продуктовый магазин. Об этом сообщил глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай. По его словам, в результате один человек погиб на месте, более десяти с разными степенями тяжести в больнице.

● Чернобаевка — символ российского идиотизма. Сегодня военные силы оккупантов, располагающиеся в аэропорту Чернобаевка (Херсонская область), вновь дважды оказывались под ударами. Об этом рассказал Алексей Арестович, советник главы ОП.

● Ночью оккупанты из района аэродрома начали стрелять Смерчами по Николаеву. Но в районе 01:30 ВСУ в ответ попали четко в боекомплект Смерча, и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки. Днем враг произвел пуск из Чернобаевки ракеты ПВО, которая внезапно упала на скопление своей же техники.

● Ранее воздушное командование Восток сообщило, что ВСУ уже в восьмой раз удачно ударили по Чернобаевке.

● Макаров освобожден. ВСУ освободили город Макаров (Киевская область), — над ним поднят флаг Украины, оккупантов отбросили. Днем начальник Главного управления Нацполиции столичного региона Андрей Небутов опубликовал видео из Макарова, в котором каждый второй дом нынче стоит разрушенным.

● Враг увяз. По информации Пентагона, на текущий момент РФ не достигла в Украине ни одной из возможных целей, поставленных перед началом полномасштабного вторжения.

● Представитель американского оборонного ведомства заявил, что использование агрессором обстрелов с использованием артиллерии и ракет является «отчаянной попыткой» добиться перелома ситуации, а ее военные «увязли» на занятых позициях.

И для финала:

● Отберем свое. ВСУ «способны и хотят» отвоевать те украинские территории, которые захватили оккупанты, сообщил неназванный высокопоставленный представитель минобороны США в комментарии CNN. Чиновник привел примеры, как украинцы борются за возвращение Херсона, а также оттесняли российские силы с северо-востока Николаева, чтобы передислоцироваться к югу от города.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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