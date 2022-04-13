Это циничный геноцид. И вот доказательства, чтобы предотвратить будущую катастрофу 13 апреля, 11:13 Цей матеріал також доступний українською

Что нужно для того, чтобы военные преступления России в Украине квалифицировались как геноцид?

В зале заседаний Сената США вечером 6 апреля лидер большинства Чак Шумер прямо обвинил Россию в ведении геноцидной войны в Украине. «Когда мы бессмысленно убиваем невинных гражданских лиц просто за то, кем они есть, неважно, о чем идет речь — о религии, расе или национальности, это является геноцидом, и виноват в этом г-н Путин».

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Однако не все согласны с интерпретацией Шумера. Всего несколькими днями ранее в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен возразили, когда им задали вопрос о геноциде.

Точно так же на пресс-конференции в Белом доме 4 апреля советник по национальной безопасности Джейк Салливан не стал признавать, что в Украине происходит геноцид. «Исходя из того, что мы видели до сих пор, мы видели зверства. Мы видели военные преступления. Мы еще не видели, чтобы уровень систематического лишения жизни украинского народа поднялся до уровня геноцида».

Бесспорно, многочисленные подразделения российских военных совершили массовые убийства в Украине, казнив сотни мирных жителей в оккупированных городах и селах или обстреляв гражданские объекты в таких городах, как Мариуполь, Харьков и Чернигов. Российские солдаты также причастны к широкомасштабному сексуальному насилию, похищениям региональных руководителей и насильственной депортации беженцев в лагеря в России.

Все эти действия являются военными преступлениями. Никто не казнит более 300 мирных жителей в одном городе по ошибке и не превращает целый город в руины. Но переходят ли преступления России в Украине тот порог, который можно квалифицировать как геноцид? Многое зависит от вопроса о намерениях.

Любая попытка определить, обусловлены ли преступления, совершенные российскими войсками в Украине, намерением геноцида, обязательно должна быть сосредоточена на заявлениях президента России Владимира Путина.

Никто не казнит более 300 мирных жителей в одном городе по ошибке

В течение многих лет Путин публично ставил под сомнение легитимность украинской государственности, настаивая на том, что украинцы на самом деле русские («один народ»). Он неоднократно отвергал длительную борьбу Украины за государственность, утверждая, что вся концепция суверенной Украины была искусственно создана на протяжении сотен лет иностранными державами, стремящимися подорвать Россию.

Многие из наиболее проблемных утверждений Путина были изложены в его длинном эссе, опубликованном в июле 2021 года под названием «Об историческом единстве русских и украинцев». В этом замечательном трактате Путин отрицал существование отдельной украинской нации, утверждая, что современная Украина виновна в оккупации исторически русских земель. Его эссе было воспринято как объявление войны украинской государственности, и с тех пор оно стало обязательным для прочтения всеми военнослужащими России.

В конце февраля 2022 года Путин пошел еще дальше, выпустив серию безрассудных тирад, призванных оправдать полномасштабное вторжение в Украину. Он назвал Украину «антироссийской», управляемой «неонацистами и наркоманами», и пообещал «денацифицировать» всю страну. Сообщение российской армии вторжения едва ли могло быть более четким: Украина — незаконное государство, и законное место Украины — в составе России. Любые украинцы, которые настаивают на обратном, являются предателями и врагами России, с которыми следует поступать соответствующим образом.

Путин — не единственный русский, который в настоящее время проповедует геноцид. Наоборот, заявления о геноциде стали тревожно-обычным явлением на кремлевском телевидении после начала боевых действий с Украиной 24 февраля.

Одна статья заслуживает особого внимания. В то время как мир в ужасе отшатывался от разоблачений российских военных преступлений в пригородном городе Буча под Киевом, российское государственное СМИ «РИА Новости» опубликовало статью под названием «Что России делать с Украиной». Этот кошмарный текст был широко осужден как манифест геноцида.

В статье поясняется, что термин «нацист», используемый Кремлем в отношении Украины, на самом деле относится к любому, кто идентифицирует себя как украинец. Она также признает, что «денацификация» на самом деле означает «деукраинизацию» или уничтожение отдельной украинской нации. Сама украинская независимость осуждается как преступный «нацистский» акт, а миллионы украинцев заклеймлены как нацисты и обречены на «неизбежные тяготы нашей справедливой войны». В этом порочном видении будущей Украины без украинцев страна больше не может быть суверенной и не может называться Украиной.

Этот пугающий документ не фигурировал на экстремистских перифериях общероссийских дебатов. Он был опубликован и получил известность на одной из ведущих государственных медиа-платформ страны в период усиленной цензуры военного времени. Таким образом, это представляет собой полуофициальное одобрение геноцида.

Учитывая многочисленные доказательства намерений Москвы совершить геноцид в отношении Украины, почему до сих пор нет международного консенсуса относительно того, можно ли квалифицировать военные преступления России как геноцид?

Многие официальные лица и дипломаты сохраняют осторожность и чувствуют себя ограниченными определением геноцида, которое дает Организация Объединенных Наций, что само по себе проблематично. ООН определяет геноцид как убийство или серию других действий, «совершенных с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу». Она также проводит различие между «геноцидом», «заговором с целью совершения геноцида» и «попыткой совершения геноцида».

К сожалению, нет четкого определения того, что представляет собой компонент «частично» в этом определении ООН. Между тем, попытки провести различие между попыткой геноцида и геноцидным заговором, с одной стороны, и фактическим геноцидом, с другой, также вызывают тревожные вопросы. Действительно ли возможно идентифицировать геноцид только после того, как он был совершен в значительной степени или полностью?

Споры о том, являются ли действия России геноцидом, носят не только технический или академический характер. Признание того, что в самом сердце Европы идет кампания геноцида, несомненно вызовет всевозможные геополитические тревожные звоночки и активизирует призывы к действию во всем международном сообществе. Однако критики нынешнего определения ООН опасаются, что оно успешно освобождает наблюдающий мир от любой ответственности и необходимости отреагировать на происходящее до тех пор, пока рассматриваемый геноцид уже не случился.

Время для того, чтобы предотвратить катастрофу, стремительно уходит. Почти каждый день наступающие украинские силы сталкиваются с новыми свидетельствами зверств русских и обнаруживают свежевырытые братские могилы. Преступления российских военных в Украине четко и недвусмысленно отражают геноцидный язык Путина и его пропагандистов. Действительно, это настолько циничный геноцид, что виновные в нем заранее объявили о своих намерениях. Если миллионы украинцев гибнут сейчас из-за бездействия международного сообщества, то никто потом не сможет сказать, что он ничего об этом не знал.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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