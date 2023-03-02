Это очень подозрительно 2 марта, 21:05 Эксклюзив NV

Профессионалы, которые могут изменить систему, получают предупреждение: «занимайтесь своими делами и не лезьте, куда не следует»

Очень подозрительно в последнее время стали предъявлять обвинения целому ряду бывших украинских реформаторов.

Экс-главе Нафтогаза Андрею Коболеву избрали меру пресечения в виде залога в 229 млн грн. Обвиняют экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, главу Райфайзена Александра Писарука и гендиректора Укрпочты Игоря Смилянского, еще раньше — экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

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Видимо, в этом ряду и увольнение главы Укрзализныци Александра Камышина.

К ним можно, пожалуй, скоро добавить авторов децентрализации, площадки государственных публичных закупок Prozorro, Ульяну Супрун с ее медреформой и дальше по списку.



В каждом из этих дел своя фабула, но думаю, что это проблема с самим украинским законодательством и его тенденциозной трактовкой. Так можно кого-либо обвинить при столь широкой трактовке вреда государству.



Профессионалы, которые знают как, имеют опыт и могут изменить систему, получают предупреждение: «занимайтесь своими делами и не лезьте, куда не следует». Думаю, новые кандидаты в реформаторы трижды подумают, стоит ли вообще идти на государственную службу.



30 лет украинские чиновники и политики, которые строили Украину и довели ее до нынешнего состояния, останутся и продолжат эту работу. Новым, чужим, внесистемным — нельзя.

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