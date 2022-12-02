Кремлевский дуэт. В какую игру и зачем играют Путин и Медведев 2 декабря, 07:13 Эксклюзив НВ Путин использует академический тон историка и маскирует свою имперскую агрессию (Фото:REUTERS)

За первые девять месяцев вторжения России в Украину президент России Владимир Путин и бывший президент Дмитрий Медведев придумали прием, достойный мюзикла Роджерса и Хаммерштейна

Материал написан в соавторстве с Деннисом Солтисом, канадским профессором сравнительной политологии на пенсии

Когда-то на Западе Медведев считался умеренным человеком и источником надежды на улучшение отношений с Россией. Теперь же он играет роль плохого полицейского при Путине, используя откровенно фашистский язык, по сравнению с которым собственные угрожающие речи российского диктатора кажутся конструктивно умеренными.

Видео дня

Совсем недавно Медведев сравнил украинцев с «тараканами». В начале ноября он высказал мнение, что Москва борется с «сумасшедшими нацистскими наркоманами» в Украине, у западных сторонников которых «слюна течет по подбородку от вырождения». Он заявил, что задача России состоит в том, чтобы победить «верховного правителя ада, какое бы имя он ни использовал: Сатана, Люцифер или Иблис». Личность этого верховного правителя ада неясна, но предположительно Медведев имел в виду либо 80-летнего президента США Джо Байдена, либо кроткого президента Украины Владимира Зеленского.

Напротив, Путин сознательно избегает показаться откровенно неуравновешенным, несмотря на часто надуманный характер его публичных заявлений. Примеры безосновательных заявлений Путина включают его заявление в феврале 2022 года о том, что Украина представляет смертельную угрозу для России, а также его пространную статью, опубликованную в середине 2021 года, в которой утверждается, что Украина не имеет исторического права на существование как независимое государство. Однако, в отличие от Медведева, Путин тщательно следит за тем, чтобы его аргументы выглядели хотя бы смутно правдоподобными. Российский правитель также пытается использовать узнаваемый язык государственного деятеля, чтобы изобразить вторжение в Украину как трудное, но оправданное внешнеполитическое решение.

Стиль речи Путина также достоин внимания.