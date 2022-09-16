Контрнаступление на рынке еврооблигаций 16 сентября, 13:01 Эксклюзив НВ

В украинском сегменте еврооблигаций эффект контрнаступления продержался гораздо дольше, чем на мировых рынках. Фактически, цены росли всю неделю, даже в дни значительных провалов на рынке США

Неделя на мировых рынках началась с оптимизма. Вдохновленного в том числе успешным контрнаступлением украинских войск в Харьковской области, отмеченного всеми мировыми СМИ, даже такими как The Economist, где частенько встречалась мысль о том, что Путина не победить и надо поскорее договориться и капитулировать. Казалось, и вся неделя пройдет в такой радужной обстановке. Но именно эти ожидания и сыграли с инвесторами и спекулянтами злую шутку. Бойтесь своих ожиданий. Иногда они могут быть опаснее даже самых черных лебедей. Вот и в этот раз слишком позитивные ожидания натолкнулись на реальность инфляции в США, где месячный рост базовой инфляции оказался в два раза выше этих самых ожиданий, 0,6% против 0,3%. Казалось бы, какие-то жалкие 0,3 пункта разницы, но они очень многим людям стоили целого состояния. И, возможно, еще будут стоить.

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Во вторник рынки закрылись сокрушительным падением. Это был худший торговый день с 2020 года, когда в мире еще бушевала пандемия. И в дальнейшем рынки чувствовали себя не очень. В результате, индекс S&P500 за неделю потерял более 100 пунктов, растерял импульс роста и откроет пятницу на отметке в 3901 пунктов. Причем распродажи пришли не только на рынок акций. На рынке облигаций дела обстояли не лучше и доходности потянулись резко вверх, особенно на коротком конце кривой. А рост ставок, пусть неприятный и сам по себе, угрожает и рынку недвижимости. Основе основ американской экономики. Потому как ставки по ипотеке тоже растут, а доходности американских казначейских обязательств вплотную приблизились к доходности от инвестиций в недвижимость, которую предпочитают сдавать в аренду. От таких графиков у многих ветеранов рынков начинает сосать под ложечкой. Особенно учитывая тот факт, что такое движение рынков пришлось в аккурат на годовщину банкротства Lehman Brothers, случившееся 15 сентября 2008 года и разрушившее не только архитектуру финансового рынка, но и множество карьер и судеб.

В украинском сегменте еврооблигаций эффект контрнаступления продержался гораздо дольше.

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