О чем и зачем говорил Путин? 27 июня, 00:20

Вечернее видеообращение Путина, которое в России анонсировали чуть ли не как сенсационное, оставило разочарованными даже сторонников кремлевского диктатора и фанатов войны против Украины

О чем и зачем он говорил?

Стремление выглядеть победителем после того, как опозорился на весь мир? Поблагодарил за то, что его не опустили ниже плинтуса. Особо за это поблагодарил бойцов и командиров «Вагнера». Так и не понятно — они мятежники и предатели, или герои, спасшие Путина? В общем, Путин повторил российского классика: «Спасибо, что живой». Но это, надеюсь, ненадолго.

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Про белорусский маршрут части «вагнеровцев». Как-то уж очень настойчиво повторяется эта версия, уже и самим Путиным. А зачем российские экс-заговорщики белорусскому диктатору? Если использовать их в Африке вместе со старшими китайскими товарищами, это логично. А держать в своей стране несколько тысяч опытных бойцов, которые недавно едва не дошли до Москвы, было бы стремно даже для Лукашенко.

Мне это больше напоминает очередную российскую ИПСО

Поэтому я по-прежнему скептически отношусь к этой версии. Мне это больше напоминает очередную российскую ИПСО (информационно-психологическую спецоперацию) с участием Лукашенко, чтобы попугать Запад, поляков и литовцев накануне саммита НАТО в Вильнюсе, а нас вынудить отвлечь часть войск от участия в наступательных действиях под якобы угрозой наступления вагнеровцев на Киев из Беларуси. Именно для этого часть пригожинцев могут перебросить в Беларусь. Но сохранять «Вагнер» в прежнем виде было бы слишком опасно и для Путина, и для Лукашенко.

Кстати, возобновил свою информационную активность Пригожин. И он оказался более содержательным, чем Путин. До сих пор гадают, где именно находится Пригожин. Якобы в Беларуси, но точных подтверждений этому нет до сих пор.

Меня, однако, интересует другой персонаж — Дмитрий Уткин, основатель и военный руководитель ЧВК Вагнер, бывший офицер спецназа ГРУ. Именно он руководил рейдом на Москву и, судя по всему, планировал всю эту «заварушку». Где Уткин сейчас, и где он будет завтра? Для военной активности «Вагнера» это более значимо, чем местонахождение Пригожина.

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