О чем Эрдоган будет говорить с Зеленским 18 августа, 10:54

Все в ожидании каких-то сенсаций от встречи президента Украины Зеленского з Генсеком ООН Гутерришем и президентом Турции Эрдоганом

Переговорная повестка будет очень насыщенной, в том числе и на двусторонних встречах, но, на мой взгляд, три темы будут основными: 1) реализация «зерновых» договоренностей; 2) ситуация вокруг Запорожской АЭС и пути, варианты нейтрализации рисков, связанных с военными действиями вокруг ЗАЭС и ее оккупацией Россией; 3) возможность возобновления мирных переговоров между Украиной и РФ.

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Я, однако, никаких сенсаций не ожидаю, потому что для них на данный момент нет предпосылок. Имеется в виду, прежде всего вопрос о мирных переговорах между Украиной и РФ.

Очень популярен тезис о том, что Эрдоган будет давить на Зеленского, чтобы президент Украины согласился на условия «мира» от Путина. На мой взгляд, термин «давить» в данном случае нерелевантен (не отвечает реальной ситуации). Даже наши западные партнеры знают, что «давить» на Зеленского бесполезно (об этом хорошо рассказал Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в недавнем интервью Гордону), а Эрдогану и нечем «давить» на Зеленского, он может только что-то предлагать.

Президент Турции, скорее всего, озвучит Зеленскому предложения Путина, может предложить вместе с Гутерришем какие-то компромиссные варианты. На данный момент это будет пока только зондаж самой возможности возобновления мирных переговоров в перспективе.

Одной из главных тем будет критическая ситуация вокруг Запорожской АЭС

Но и сейчас и на обозримую перспективу сама возможность какого-то мирного соглашения между РФ и Украиной выглядит почти утопической. Позиции Украины и России по мирному урегулированию нынешнего конфликта принципиально различаются (мы хотим деоккупировать оккупированные территории, а РФ, наоборот, закрепить их оккупацию) и совместить их невозможно даже теоретически. Максимум, что возможно в перспективе, и то лишь при определенных условиях и далеко не в ближайшее время, так это возможность договоренностей о временном прекращении огня.

Одной из главных тем переговоров будет критическая ситуация вокруг Запорожской АЭС. Но и по этому вопросу нет оснований ожидать сразу же какого-то результата. Скорее можно предполагать согласование неформальной договоренности о начале закрытых переговоров с участием РФ о нейтрализации рисков вокруг ЗАЭС.

Конечно, Эрдоган и Гутерриш вдохновлены успехом «зерновой сделки» и попытаются развить этот относительный переговорный успех. Однако пока речь идет лишь о прелюдии к неким будущим переговорам.

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