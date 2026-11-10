Это была первая серия

● Первый день. Сегодня в столице ОАЭ Абу-Даби прошел первый этап двухдневных трехсторонних переговоров в формате Украина — Россия — США по вопросу завершения войны. По их итогам заявлений сделано не было: стороны проведут консультации с главами своих государств и завтра вернутся за стол переговоров.

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Глава украинской делегации Рустем Умеров, руководитель Службы внешней разведки, перед началом встреч подчеркнул: ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.

Как сообщило Радио Свобода, за первый день переговоров стороны как минимум договорились о новом масштабном обмене пленными…

● О чем говорили, но не рассказали. В ходе первого раунда стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и затронули вопрос послевоенного будущего, сообщила Украинская правда" со ссылкой на источник, близкий к украинской делегации. Собеседник отметил, что основное внимание стороны уделили вопросам гарантий безопасности — как для Украины, так и для Европы в целом. Отдельно обсуждались требования РФ касательно гарантий безопасности для нее самой.

«Ключевая позиция украинской стороны — сначала должно произойти прекращение войны. Только после этого возможен переход к формированию новой архитектуры безопасности в Европе, которая должна обеспечить долгосрочную стабильность и не допустить повторения агрессии», — заявил собеседник.

● Украинскую делегацию во главе с Умеровым представляют Руководитель ОП Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

● Перед трехсторонней встречей украинская делегация провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер:

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● Заявление многих. После встречи представителей ЕС, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО, состоявшейся утром в Абу-Даби, ее участники обнародовали совместное заявление; его текст, в частности, привел спецпредставитель США Стив Уиткофф.

В заявлении говорится, что в преддверии запланированных трехсторонних переговоров с участием России представители европейских стран, Украины и Соединенных Штатов собрались, чтобы согласовать дальнейшие усилия по прекращению войны и достижению прочного мира. Участники встречи также подчеркнули важность надежных гарантий безопасности как неотъемлемой части любого будущего мирного соглашения. Обсуждения прошли «в духе сотрудничества между европейскими партнерами, Украиной и США, что отражает их общие цели, постоянные консультации и приверженность евроатлантической безопасности».

«Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и право на самостоятельное принятие решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины», — говорится в заявлении.

● Мерц видит всё чётко. Фридрих Мерц заявил о приверженности политике давления на Россию и долгосрочной поддержке Украины. «Мы все знаем, что Россия по-прежнему понимает только язык силы. Именно поэтому мы, европейцы, должны быть едины в переговорах, в давлении на Россию и в долгосрочной поддержке Украины. Это также предполагает четкую перспективу вступления в ЕС», — сказал он.

Мерц также высказался по поводу вступления Украины в ЕС: «Я хочу, чтобы мы наконец смогли открыть все разделы переговоров с Украиной и Молдовой. Я уверен, что нам это удастся».

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● Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (которого нет в Абу-Даби — делегацию страны-агрессора возглавляет помощник Путина Владимир Мединский) заявил, что Москва не согласится на немедленное прекращение огня для проведения переговоров и обсуждения «архитектуры безопасности». Глава путинской дипломатии утверждает, что Европа «пытается создать передышку» для Сил обороны с целью восстановления военного потенциала, а «Москва на это не пойдет».

● Впоследствии Уиткофф и Кушнер отправятся к Зеленскому и Путину. Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер намерены использовать трехсторонние переговоры с Россией и Украиной, которые пройдут 10−11 ноября в Абу-Даби, для «кристаллизации» решений, которые «необходимо будет принять» Путину и Владимиру Зеленскому; об этом накануне встречи сообщили журналистам на брифинге неназванные американские чиновники, передает Axios.

Один из высокопоставленных чиновников заявил, что Белый дом «с осторожным оптимизмом» оценивает перспективы возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби. «Отношения, которые мы выстроили с Путиным, будут играть ключевую роль в этих переговорах», — приводит Axios слова американского чиновника. Он также сообщил, что после встреч в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву и Киев для прямых переговоров с Путиным и Зеленским.

● Представители США готовы пойти на определенные уступки Москве, чтобы сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс по мирному урегулированию в Украине. В частности, Вашингтон может быть готов отменить санкции против России. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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● Есть ли готовность к компромиссу? Украина и Россия в частных беседах демонстрируют «определенную гибкость» в вопросе возможного обмена территориями, заявил американский чиновник на брифинге для журналистов накануне переговоров в Абу-Даби, сообщает Reuters.

Агентство напомнило, что публично обе стороны занимают непримиримые позиции по территориальному вопросу: Украина хочет вернуться к границам, существовавшим до вторжения, а Путин требует весь Донбасс. Однако, по словам чиновника, в закрытых переговорах стороны демонстрируют потенциал для «компромисса».

● США предлагают картографическую махинацию. Американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей ради завершения войны России против Украины. Об этом написало британское издание The Economist.

По информации издания, одна из идей заключается в картографической уловке — предлагается перекроить административные границы Украины. Это позволило бы Кремлю формально заявить о «полном контроле» над Донецкой и Луганской областями, на которые так настойчиво претендует Путин, но без фактической передачи оккупантам украинских городов, прикрываемых Силами обороны Украины («пояс крепостей» на севере Донецкой области).

● Даже в Антарктиде, но не в Москве. Президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором в любой точке мира, но не в Москве. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН.

«Политический прорыв вряд ли достижим. Именно поэтому президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности — будь то во Флориде в декабре на полях G20 или в любой другой точке мира. Если потребуется — даже в Антарктиде, где угодно, но только не в Москве», — отметил Мельник.

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В то же время Владимир Зеленский…

● Президент прибыл в Данию. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию для встреч с премьер-министром Метте Фредериксен, датскими парламентариями и представителями ведущих оборонных компаний. У главы Украинского государства также запланированы аудиенция у короля Фредерика X и отдельная встреча с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии.

Дания предоставит Украине 32-й пакет военной помощи на сумму 4,8 млрд датских крон (около 643 млн евро), а также дополнительные 150 млн крон (около 20 млн евро) на поддержку украинского энергетического сектора. О новом пакете помощи министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил после внеочередного заседания парламентского комитета по внешней политике, на котором правительство провело консультации по вопросу военной поддержки Украины.

● Тем временем в Париже состоялось министерское заседание Группы семи + Украина с участием главы МИД Андрея Сибиги и министров стран G7. Как сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, в повестке дня — мирные усилия, укрепление обороны Украины и защита украинского неба, усиление санкционного давления на Россию, а также защита европейской системы безопасности.

И напоследок:

● Рада поддержала законы, важные для евроинтеграции и получения международного финансирования. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Документ имплементирует положения европейских директив, касающихся противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, а также доступа к финансовой информации для расследования тяжких преступлений. Согласно обновленной редакции документа, прямой и беспрепятственный доступ к реестрам банковских счетов и сейфов физических лиц предлагается предоставить лишь трем органам: Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК); Бюро экономической безопасности (БЭБ) — для расследования экономических преступлений; Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), доступ которого прямо предусмотрен директивой ЕС.

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Кроме того, Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины, касающихся обеспечения соответствия актам права ЕС и критериям Европейского платежного совета (EPC) для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Принятие этих законодательных изменений является условием получения финансовой помощи от международных партнеров в рамках инициативы ЕС Ukraine Facility, выполнения плана мероприятий по рекомендациям Европейской комиссии, а также успешного прохождения оценки Комитета Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) в части эффективного внедрения стандартов FATF.

Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.