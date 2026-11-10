Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Выпускающий редактор NV

Это была первая серия

10 ноября, 17:58
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Чем жила страна 10 ноября 2026 года

Первый день. Сегодня в столице ОАЭ Абу-Даби прошел первый этап двухдневных трехсторонних переговоров в формате Украина — Россия — США по вопросу завершения войны. По их итогам заявлений сделано не было: стороны проведут консультации с главами своих государств и завтра вернутся за стол переговоров.

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Глава украинской делегации Рустем Умеров, руководитель Службы внешней разведки, перед началом встреч подчеркнул: ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.

Как сообщило Радио Свобода, за первый день переговоров стороны как минимум договорились о новом масштабном обмене пленными…

О чем говорили, но не рассказали. В ходе первого раунда стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и затронули вопрос послевоенного будущего, сообщила Украинская правда" со ссылкой на источник, близкий к украинской делегации. Собеседник отметил, что основное внимание стороны уделили вопросам гарантий безопасности — как для Украины, так и для Европы в целом. Отдельно обсуждались требования РФ касательно гарантий безопасности для нее самой.

«Ключевая позиция украинской стороны — сначала должно произойти прекращение войны. Только после этого возможен переход к формированию новой архитектуры безопасности в Европе, которая должна обеспечить долгосрочную стабильность и не допустить повторения агрессии», — заявил собеседник.

Украинскую делегацию во главе с Умеровым представляют Руководитель ОП Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

Перед трехсторонней встречей украинская делегация провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер:

Заявление многих. После встречи представителей ЕС, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО, состоявшейся утром в Абу-Даби, ее участники обнародовали совместное заявление; его текст, в частности, привел спецпредставитель США Стив Уиткофф.

В заявлении говорится, что в преддверии запланированных трехсторонних переговоров с участием России представители европейских стран, Украины и Соединенных Штатов собрались, чтобы согласовать дальнейшие усилия по прекращению войны и достижению прочного мира. Участники встречи также подчеркнули важность надежных гарантий безопасности как неотъемлемой части любого будущего мирного соглашения. Обсуждения прошли «в духе сотрудничества между европейскими партнерами, Украиной и США, что отражает их общие цели, постоянные консультации и приверженность евроатлантической безопасности».

«Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и право на самостоятельное принятие решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины», — говорится в заявлении.

Мерц видит всё чётко. Фридрих Мерц заявил о приверженности политике давления на Россию и долгосрочной поддержке Украины. «Мы все знаем, что Россия по-прежнему понимает только язык силы. Именно поэтому мы, европейцы, должны быть едины в переговорах, в давлении на Россию и в долгосрочной поддержке Украины. Это также предполагает четкую перспективу вступления в ЕС», — сказал он.

Мерц также высказался по поводу вступления Украины в ЕС: «Я хочу, чтобы мы наконец смогли открыть все разделы переговоров с Украиной и Молдовой. Я уверен, что нам это удастся».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (которого нет в Абу-Даби — делегацию страны-агрессора возглавляет помощник Путина Владимир Мединский) заявил, что Москва не согласится на немедленное прекращение огня для проведения переговоров и обсуждения «архитектуры безопасности». Глава путинской дипломатии утверждает, что Европа «пытается создать передышку» для Сил обороны с целью восстановления военного потенциала, а «Москва на это не пойдет».

Впоследствии Уиткофф и Кушнер отправятся к Зеленскому и Путину. Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер намерены использовать трехсторонние переговоры с Россией и Украиной, которые пройдут 10−11 ноября в Абу-Даби, для «кристаллизации» решений, которые «необходимо будет принять» Путину и Владимиру Зеленскому; об этом накануне встречи сообщили журналистам на брифинге неназванные американские чиновники, передает Axios.

Один из высокопоставленных чиновников заявил, что Белый дом «с осторожным оптимизмом» оценивает перспективы возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби. «Отношения, которые мы выстроили с Путиным, будут играть ключевую роль в этих переговорах», — приводит Axios слова американского чиновника. Он также сообщил, что после встреч в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву и Киев для прямых переговоров с Путиным и Зеленским.

Представители США готовы пойти на определенные уступки Москве, чтобы сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс по мирному урегулированию в Украине. В частности, Вашингтон может быть готов отменить санкции против России. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Есть ли готовность к компромиссу? Украина и Россия в частных беседах демонстрируют «определенную гибкость» в вопросе возможного обмена территориями, заявил американский чиновник на брифинге для журналистов накануне переговоров в Абу-Даби, сообщает Reuters.

Агентство напомнило, что публично обе стороны занимают непримиримые позиции по территориальному вопросу: Украина хочет вернуться к границам, существовавшим до вторжения, а Путин требует весь Донбасс. Однако, по словам чиновника, в закрытых переговорах стороны демонстрируют потенциал для «компромисса».

США предлагают картографическую махинацию. Американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей ради завершения войны России против Украины. Об этом написало британское издание The Economist.

По информации издания, одна из идей заключается в картографической уловке — предлагается перекроить административные границы Украины. Это позволило бы Кремлю формально заявить о «полном контроле» над Донецкой и Луганской областями, на которые так настойчиво претендует Путин, но без фактической передачи оккупантам украинских городов, прикрываемых Силами обороны Украины («пояс крепостей» на севере Донецкой области).

Даже в Антарктиде, но не в Москве. Президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором в любой точке мира, но не в Москве. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН.

«Политический прорыв вряд ли достижим. Именно поэтому президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности — будь то во Флориде в декабре на полях G20 или в любой другой точке мира. Если потребуется — даже в Антарктиде, где угодно, но только не в Москве», — отметил Мельник.

В то же время Владимир Зеленский…

Президент прибыл в Данию. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию для встреч с премьер-министром Метте Фредериксен, датскими парламентариями и представителями ведущих оборонных компаний. У главы Украинского государства также запланированы аудиенция у короля Фредерика X и отдельная встреча с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии.

Дания предоставит Украине 32-й пакет военной помощи на сумму 4,8 млрд датских крон (около 643 млн евро), а также дополнительные 150 млн крон (около 20 млн евро) на поддержку украинского энергетического сектора. О новом пакете помощи министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил после внеочередного заседания парламентского комитета по внешней политике, на котором правительство провело консультации по вопросу военной поддержки Украины.

Тем временем в Париже состоялось министерское заседание Группы семи + Украина с участием главы МИД Андрея Сибиги и министров стран G7. Как сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, в повестке дня — мирные усилия, укрепление обороны Украины и защита украинского неба, усиление санкционного давления на Россию, а также защита европейской системы безопасности.

И напоследок:

Рада поддержала законы, важные для евроинтеграции и получения международного финансирования. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Документ имплементирует положения европейских директив, касающихся противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, а также доступа к финансовой информации для расследования тяжких преступлений. Согласно обновленной редакции документа, прямой и беспрепятственный доступ к реестрам банковских счетов и сейфов физических лиц предлагается предоставить лишь трем органам: Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК); Бюро экономической безопасности (БЭБ) — для расследования экономических преступлений; Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), доступ которого прямо предусмотрен директивой ЕС.

Кроме того, Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины, касающихся обеспечения соответствия актам права ЕС и критериям Европейского платежного совета (EPC) для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Принятие этих законодательных изменений является условием получения финансовой помощи от международных партнеров в рамках инициативы ЕС Ukraine Facility, выполнения плана мероприятий по рекомендациям Европейской комиссии, а также успешного прохождения оценки Комитета Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) в части эффективного внедрения стандартов FATF.

Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.

Теги:   Владимир Путин Владимир Зеленский Сегодня в Украине с Андреем Смирновым Стив Уиткофф переговоры в Абу-Даби

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