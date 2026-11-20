После 19 ноября, внезапно маленький остров с населением всего в 25 миллионов человек, становится центром дальнейшего определения политики всей планеты

Ладно. Порадовались, повеселились — пришел я и опять все испортил.

С 2013-го года, когда Си Цзиньпин стал царем Китая, Путин встречался с ним более 50 раз. И никогда никакого унижения не было. Не было его и в этот раз.

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Умные люди говорят, что все было по протоколу. Ни Путин никогда не встречал Си, когда тот прилетал в Москву — там всегда был кто-то типа Голиковой или какого-то там вице-премьера — ни Си не встречал Путина. А этот длинный чувак как раз таки уже и встречал в прошлые визиты — я его помню.

Так что и в этот раз все было строго по протоколу. Не по протоколу была просто встреча Трампа. Во время визита Си в Америку Трамп встречал его лично — и Си не оставалось ничего другого, чтобы тоже встретить президента США лично. И в дальнейшем также оказывать ему повышенные знаки внимания.

Так что это Трамп — не по протоколу, а Путин как раз по протоколу. Не сомневаюсь, что Крымский мост с облегчением избавил Си оказывать и Путину какие-то повышенные знаки внимания, чем он с удовольствием и воспользовался, но и никакого унижения там не было.

Это Трамп — не по протоколу, а Путин как раз по протоколу

Более того.

На саммите АТЭС были лидеры Японии, Канады, Южной Кореи, Мексики, Гонконга и прочие — и только Путин с Трампом были в тройке избранных. Бумажка, которую они там подписали, не так важна. Важен сам факт встречи. Стратегия определена. Союзники в этой стратегии определены. Направление задано. И, что бы там ни говори — а Ось сформирована.

В конце концов, именно после этой встречи Трамп позвонил прямо из самолета на встречу Коалиции желающих в Берлин, и начал в резких тонах принуждать европейских лидеров к прекращению помощи Украине.

Никаким вассалом Россия по отношению к Китаю тоже не является. Этого бы очень хотелось, безусловно, и мне тоже, но никакого поглощения Сибири Китаем, как и вообще в целом раздела России — я имею в виду внешнего — не будет.

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Когда-то Китай был младшим братом для СССР, сейчас Россия полвека или век будет младшим братом для Китая, но все же это будут горизонтальные отношения, а не отношения подчинения.

По одной простой причине.

Ядерное оружие. Ядерное оружие является тем джокером в колоде, который полностью меняет правила игры и делает всех игроков за столом равными. Как полковник Кольт в свое время. И ничего с этим козырем не сделаешь.

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И вот, после 19 ноября, внезапно маленький остров в Южно-Китайском море, или где он там, с населением всего в 25 миллионов человек, становится центром дальнейшего определения политики всей планеты.

Война изменилась кардинально. Дешевые средства поражения, иногда даже из дерьма и палок, которыми теперь может оперировать вообще любая страна, сводят на нет территориальное, численное, количественное, качественное и прочее преимущество.

Большая территория из абсолютного преимущества превращается в полунедостаток — потому что становится невозможно перекрыть ее всю средствами ПВО.

Украина этим искусством, например, овладела просто превосходно.

Путин облажался в Украине. Трамп облажался в Иране. Теперь будущая карта раздела мира между этими тремя будет зависеть от того, облажается ли Си в Тайване.

Если да — это действительно будут три равных — опозорившихся, но равных — лидера крупных держав. И тогда история пойдет по одному, более оптимистичному для нас, пути.

Если нет, если у него получится подготовить блицкриг и выиграть его — тогда Китай станет первым среди этих троих — и история пойдет по другому пути.

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В общем, пожелаем Тайваню удачи, стойкости и победы.

Но, в любом случае, как бы там оно ни было, двадцать первый век будет очень неспокойным.

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Текст публикуется с разрешения автора

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