О болезненной и грязной теме Сегодня, 12:03 Цей матеріал також доступний українською

Сегодня мы являемся свидетелями пика циничного использования пленных как «политического товара»

Несколько слов о болезненной и замусоленной теме — о пленных.

В начале войны на востоке Украины, которую Россия развязала в 2014 году, ситуация с освобождением пленных существенно отличалась от нынешней.

Командиры и рядовые бойцы могут рассказать много случаев, когда пленных освобождали, обменивая на «сепаров», без вмешательства высшего руководства: благодаря прямым контактам с главарями бандформирований. К тому времени этот процесс не был структурированным и политизированным: каждый решал этот вопрос на свое усмотрение.

Приблизительно в тот период начали появляться и «профессиональные» переговорщики, которые в основном совершали не обмен, а выкуп пленных бойцов, превращая заложников в «живой товар».

Уже тогда, в далеком 2014-м, к нам в «Народный тыл» приходили родители и собратья пленников и рассказывали вопиющие истории: о том, как обменивали пленных на сигареты, о том, как «профессионалы», получив деньги от родственников, просто «исчезали» с ними. Много боли, горя, крови, грязи и денег.

Наши пленные превратились в составляющую «политического процесса»

Именно тогда я и принял решение: несмотря на все просьбы родственников, я категорически отказался принимать участие в этом процессе. Ведь, исследуя войну в Чечне, я много читал и смотрел видео об ужасах «торговли людьми».

Примерно в середине 2015 года россияне начали процесс освобождения/обмена, подстраивая под свой контроль, отстраняя от него «полевых командиров» (некоторых даже приходилось физически уничтожать). И с того момента наши пленники превратились в составную «политического процесса».

Доходило до того, что россияне предъявляли «хозяйственные требования»: если хотите освободить — дайте электроэнергию, включите воду, уберите свои подразделения.

Сегодня мы являемся свидетелями пика циничного использования пленных в качестве «политического товара». По сто раз в сутки на некоторых СМИ звучат тезисы: «Только Виктор Медведчук способен освободить наших ребят», «Киев ничего не делает для освобождения».

Это не что иное, как обмусоленная, грязная и циничная политика — использование заложников для продвижения кума Путина в политическом пространстве Украины. И сейчас, когда команда Зеленского заявила о нецелесообразности привлечения Медведчука к переговорам в Минске, команда кума бьет из всех «информационных пушек» по новоизбранному президенту: «Зеленский — второй Порошенко», «Зеленский ничего не делает…», «только Виктор Медведчук, а не Зеленский…». Ничего удивительного — выборы! И Медведчуку нужно консолидировать своих сторонников, вернув их из лона «Слуги народа».

Совершенно понятно, что настоящий «властелин» не будет подыгрывать президенту Украины — зачем? Путину надо продвигать своего кума с его «мирным планом». Путину необходимо завести в Раду как можно большее количество депутатов под флагами «За життя», чтобы потом давить на украинскую власть изнутри — из парламента.

Поэтому, к сожалению, я не вижу предпосылок по освобождению в ближайшей перспективе. Разве что Медведчук полетит в Москву (в очередной раз) и оттуда нам показательно передадут небольшую группу пленных под лозунгом: «Виктор Медведчук договорился!», «Виктор Медведчук освободил!»…

Текст опубликован с разрешения автора

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