О блокаде ОРДЛО. Дочитайте, пожалуйста, до конца Сегодня, 09:28 Цей матеріал також доступний українською

Эта торговая блокада не защищала ни наши тактические, ни стратегические интересы

Дочитайте этот текст до конца и попробуйте разобраться без штампов. Я не поддерживаю безусловную и немедленную отмену экономической блокады неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Ни политически, ни экономически мы к этому не готовы. Но точно так же считаю, что при определенных условиях снятие санкций не просто возможно, но и выгодно.

Для начала давайте прекратим «вестись» на политические манипуляции про «встал на колени» и «сдал интересы». Вместо анализа привожу всего две цитаты.

Петр Порошенко, июнь 2019: «Занепокоєний несподіваною новиною за підсумками засідання ТКГ у Мінську про нібито готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження щодо ОРДЛО».

Петр Порошенко, март 2017: «Перекриття залізничних колій сполучення з тимчасово окупованими територіями і спроби повної економічної блокади — це дестабілізуючий фактор на Донбасі. 300 тисяч людей опиняться на вулиці. Держава втратить до 2 мільярдів доларів валютної виручки з усіма відповідними наслідками для курсу гривні.»

Таким образом, Владимир Зеленский и Леонид Кучма идут по той же дорожной карте, которую рисовал Петр Порошенко. Все они прекрасно ознакомлены с данными разведки, экономическими и социальными последствиями блокады.

По сути вопроса

Давайте будем откровенны и признаем, что эта торговая блокада не защищала ни наши тактические, ни стратегические интересы. Да, часть общества ее требовала. Но не потому, что экономические запреты помогали нашим солдатам или приближали победу. А потому что за потоками контрабанды, крышеванием нелегальной торговли и отсутствием прозрачного ценообразования на энергоносители стояли конкретные чиновники, политики и бизнесмены, которые на этом зарабатывали.

Это наши территории, там проживают наши граждане, это наш рынок

В результате, приостановка торговли с ОРДЛО технически и фактически стала еще одним шагом к полной потере оккупированных территорий. За эти годы агрессор уже наладил поставки руды из российских ГОКов, занялся восстановлением производства на конфискованных предприятиях и рано или поздно начнет обустраивать жизнь рабочих, их семей и сопутствующей инфраструктуры.

При этом системный российский бизнес рассчитывал свои возможности и риски немного иначе, чем Кремль. Не ситуативно и «лишь бы похуже», а с учетом долгосрочного планирования. Для Усманова, в отличие от Суркова, оккупированные ОРДЛО — это уже не просто территория, а актив, о котором нужно заботиться, потому что он приносит прибыль.

Что делать

Экономическая блокада рано или поздно должна будет снята. Потому что это наши территории, там проживают наши граждане, это наш рынок. Вопрос только в том, на каких условиях мы возобновим торговые отношения. Это может быть от согласования определенного перечня разрешенных товаров и до исключительной односторонней торговли, когда мы готовы только экспортировать наши товары и продукты.

Повторюсь, мы не должны и не можем снимать блокаду без выполнения необходимых и достаточных условий.

Первое условие. Без прекращения огня, линия пересечения продолжит оставаться линией фронта. Торговать на фронте преступно по отношении к тем, кто рискует своей жизнью. Даже если это выгодно. Оправдать торговлю с теми, кто убивает, не смогут ни действующий, ни бывший, ни предыдущие президенты.

Второе условие, возврат всех украинских активов государственной и частной формы собственности. Иначе это торговля с нами у нас же украденными товарами, которые производятся на у нас же украденных предприятиях без уплаты налогов и сборов.

Полную экономическую блокаду можно снять только после того, как будет четко определен статус юридических лиц. Но при этом, очевидно, надо продумать как снять ограничения на перевозку товаров для рядовых граждан.

И самое главное. Отмену блокады нельзя рассматривать как самодостаточный шаг. Торговые санкции и их снятие должны быть составляющей комплекса мер по возвращению оккупированных территорий. Причем не только ЛДНР, но и Крыма, где украинских товаров нет давно.

Текст опубликован с разрешения автора

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